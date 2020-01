Con el Movistar Fri Music de Pinamar, el trap confirmó que llegó para quedarse

Ca7riel y Paco Amoroso, Cazzu y Khea hicieron vibrar a miles de personas en un predio a metros del mar

Pasadas las 18.30 del sábado, y con un sol que todavía calentaba la tarde, la Dj Uopa Nachi comenzó a tocar en la antesala de lo que sería una auténtica oda al trap, el fenómeno musical del último año. En el festival Movistar Fri Music de Pinamar los traperos Cazzu, Khea, Ca7riel y Paco Amoroso agitaron a las masas durante más de cuatro horas en un predio frente al parador Boutique Club de Mar, donde además, los clientes de la marca cuentan con múltiples beneficios durante todo el verano.

Pasadas las 19, la Dj dejó el escenario y el público comenzó a vivar pidiendo por el primer dúo trapero que cantaría ante miles de jóvenes y adolescentes: Ca7riel y Paco Amoroso. La dupla, de impronta disruptiva, arribó saltando de un lado al otro del escenario. "Todo el día como caramelo. Tomo Coca Cola con el Diego", coreaba Paco en el tema "Todo el día". Su remera negra y bermudas blancas resaltaban sus tatuajes y corte taza.

El show, de entrada libre y gratuita, se desplegó en un predio frente a Boutique Club de Mar, donde los clientes de Movistar cuentan con múltiples beneficios

Ca7riel, de gorra blanca, camisa floreada desabrochada y varias cadenas plateadas al cuello, saludó al público con una frase sincera: "Qué difícil cantar para tanta gente", dijo, luego de aterrizar en cuclillas al borde del escenario en uno de sus saltos. Entre los invitados especiales al recital dijeron presente el actor Esteban Lamothe y el reciente ganador del Bailando 2019, Nicolás Occhiato.

Ca7riel obtuvo su formación académica en un conservatorio, lo que le sirvió de base para luego emprender con libertad

En el público predominaban los grupos de amigos recién llegados de la playa. Con pequeños anteojos de colores y brazos hacia arriba, se divertían con las ocurrencias del dúo trapero que más creció en el último año. "¿La están pasando bien o qué? ¡Aguante la playa!", expresó Amoroso con un auténtico estilo millennial. Su coequiper, entonces, cantó el estribillo insignia de la banda de cumbia Damas Gratis: "Qué calor oh oh oh, que calor que tengo yo...". "Aguante no pagar nada", continuó Amoroso, en alusión a la entrada libre y gratuita al festival de Movistar. El predio, rebalsaba de gente.

El público del festival fue predominantemente centennial

Luego llegó el turno de Khea que, con apenas 19 años, es uno de los artistas que más fuerte pisa en el trap local. "Siento que esto no va a ningún la'o", entonó en la canción "Creo que me desmayo". "Vamos a tumbar esto, vamos a tumbar Pinamar", arengó después con sus características rastas y un total black acompañado por accesorios. Mientras un grupo de preadolescentes bailaba en ronda, Khea cantaba "Tumbando el club". Minutos más tarde, el tema "Cómo le digo" hizo vibrar al público. El anteúltimo tema que interpretó fue "Loca", la canción donde Duki y Cazzu aparecen en el videoclip y que hizo que esta última construya su camino a la fama. Por último, mientras una fan le arrojaba un corpiño rojo de encaje, cantó "Hitboy".

Tumbando el club y Cómo le digo fueron dos de los temas más aplaudidos de Khea

La súper estrella del trap local, Cazzu, fue la última en aparecer y se hizo esperar: irrumpió en el escenario cerca de las 22. Acompañada por seis bailarinas con faldas negras y antifaces blancos, empezó cantando "Mucha data". Detrás, un inflable de una calavera con peluca negra hacía juego con la vestimenta de las bailarinas. Ella, en tanto, llevaba un flequillo similar al de la calavera y su pelo, color azabache, caía lacio y brillante. El público vibraba y llegaba hasta los médanos de las calles aledañas.

Cazzu fue la encargada de cerrar el festival

En el medio de su show la escenografía fue desmantelada y cambiada. Nacida en Jujuy, la artista tuvo bandas de cumbia, estudio cine y lleva catorce años haciendo música. Con 24 años comienza a masticar un respetado lugar en la escena musical. Cerró con "Yo te quiero pa' mi".

Con este tipo de propuestas, la marca busca acercar a sus clientes experiencias diferenciadoras para que puedan disfrutar de actividades integrales de manera gratuita

Pero esto no queda acá. Para quienes estén en Mar del Plata a fin de mes, el festival desembarcará el sábado 25 de enero en Paseo Hermitage, desde las 18, con la presencia de Julieta Rada, Científicos del Palo y el cierre espectacular de Divididos.

