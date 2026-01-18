La despedida de Susana Giménez a Marikena Monti: “Nadie la podría haber cantado como vos”

El mundo del espectáculo argentino continúa de duelo tras la muerte de la cantante Marikena Monti, una de las voces más recordadas del siglo XX. Entre los emotivos mensajes que se replicaron en las redes sociales estuvo el de Susana Giménez, que compartió un video y unas sentidas palabras para la artista, que fue la encargada de interpretar el tema principal de la película La Mary (1974). Aquel film fue un punto de inflexión decisivo en la carrera de la diva y marcó su consagración como actriz protagónica del cine argentino.

“Gracias Marikena querida por esta canción inolvidable. Nadie la podría haber cantado como vos. QEPD”, escribió Susana en sus historias de Instagram junto con un video de la película que protagonizó con Carlos Monzón. De esta manera, la conductora hizo llegar sus condolencias ante la atenta mirada de sus más de 3,4 millones de seguidores.

El emotivo mensaje de la presentadora para la cantante recientemente fallecida

Hasta el lanzamiento de esa película en los años 70, Susana era conocida principalmente como modelo y figura mediática, con participaciones en cine y teatro, pero sin un rol que definiera su identidad artística.

Susana Giménez envió sus condolencias a la familia de Marikena Monti (Foto: @gimenezsuok)

Con La Mary, dirigida por Daniel Tinayre, interpretó a una mujer psicológicamente compleja, oscura y perturbada, muy lejos del estereotipo de “rubia sensual” con el que se la asociaba. Ese riesgo artístico cambió la percepción del público y de la crítica sobre sus capacidades actorales.

La película se volvió un hito de la cinematografía argentina

La película fue además un fenómeno social y cultural: tuvo enorme repercusión, generó debate y se convirtió en una de las películas argentinas más vistas de la época. El impacto se potenció por su escandalosa trama y por la pareja protagónica con Carlos Monzón, cuya relación traspasó la pantalla y alimentó el mito alrededor del film.

La Mary interpretada por Marikena Monti

La interpretación de “La Mary” en la voz de Marikena Monti es hipnótica, contenida y perturbadora, en perfecta sintonía con el clima psicológico de la película. No hay énfasis grandilocuente ni despliegue vocal clásico; Monti canta casi hablando y genera una sensación de intimidad inquietante. Su voz aparece frágil y distante. Esa lejanía emocional refuerza la ambigüedad del personaje de Susana Giménez y acompaña el tono oscuro del relato.

Marikena Monti se convirtió en una de las voces más influyentes del siglo pasado Patricio Pidal/AFV

Marikena Monti falleció el 17 de enero de 2026 a los 82 años, y su muerte señaló el cierre de una presencia imprescindible dentro de la cultura argentina. Su nombre quedó asociado al cruce entre música, teatro y poesía, y tanto su voz como su particular forma de interpretar se transformaron en un faro para distintas generaciones de artistas.

Marikena Monti nació el 22 de mayo de 1943 en Casilda, Santa Fe, y desde muy temprana edad evidenció una fuerte inclinación artística. Durante la década del sesenta, ya radicada en Buenos Aires, inició su formación profesional y comenzó a delinear una identidad propia. Durante los 70, Marikena Monti se afirmó como una de las figuras pioneras del café-concert en la Argentina. Este formato, que combinaba música, humor, poesía y actuación, encontró en ella una intérprete capaz de romper fronteras entre disciplinas.

A lo largo de más de seis décadas, Marikena Monti sostuvo una forma de expresión que atravesó géneros y formatos. Su legado continuará vivo en quienes la escucharon, en quienes la vieron sobre el escenario y en quienes reconocen en su figura la valentía de explorar sin límites. La memoria de su arte seguirá latiendo en sus discos y en sus interpretaciones, como en La Mary.