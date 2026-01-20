Germán Daffunchio, cantante de Las Pelotas, despertó una polémica que no se daba hace rato en el rock argentino, la de criticar abiertamente a otra banda. Sin pelos en la lengua, confesó en el programa Marketing Registrado de Fox Sports que no le gusta Soda Stereo, y que siempre le pareció “una porquería” y “demasiado careta”.

El trío integrado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti es de los más grandes de la historia del rock latinoamericano, pero el exintegrante de Sumo tiene una opinión diametralmente opuesta que se viralizó en las redes sociales debido a la crudeza de sus palabras.

Germán Daffunchio disparó contra Soda Stereo y reabrió la polémica.mp4

“Durante muchos años Soda Stereo representó una parte del rock argentino con la que no necesariamente estábamos todos de acuerdo”, afirmó. “En la época de Sumo había dos lados: uno era el de la cara bonita, el peinadito prolijo, que podría representar Soda Stereo; y del otro lado estábamos nosotros que éramos el opuesto”, señaló, agregando que la estética del grupo estaba muy alejada de la realidad de donde ellos venían. Las palabras de Daffunchio resonaron fuerte y revivieron una vieja rivalidad que vivió el público argentino de los 80 y los 90 entre los que escuchaban rock “cheto” y “complaciente” -como podrían ser Soda, Zaz y Los Abuelos de la Nada- y los que optaron por un estilo más duro y oscuro que tenía a Los Redondos y a Sumo como máximos exponentes.

Soda Stereo Antonio Massa

“Ellos eran lindos”, definió despectivamente el líder de Las Pelotas para luego comparar cómo componía cada grupo. “Mientras nosotros cantábamos ‘La rubia tarada, bronceada, aburrida, ¿por qué te pelaste?’, ellos cantaban ‘Oh, oh, oh, nada personal’. Son mundos distintos”, concluyó.

Dos músicos enfrentados

Diez días antes, durante el festival Refresco en Niceto, casi terminan a los puños Francisco Bochatón, al frente de Peligrosos Gorriones, y Ariel Mirabal Nigrelli, vocalista y guitarrista de Winona Riders, una de las bandas revelación de los últimos años. Las imágenes de los dos músicos forcejeando también tuvieron una amplia difusión en las redes. Lo que iba a ser una celebración del indie, con la generación alternativa de los 90 uniendo fuerzas con la incipiente escena actual y de los 2000 (en la edición de febrero actuarán clásicos nombres del rock sónico como Los Brujos, Juana La Loca, Los Látigos y DDT), terminó en polémica. Según Bochatón, Mirabal lo provocó al lanzar sobre el escenario vasos y latas con líquido (¿cerveza?), en lo que fue un incidente que no tuvo ninguna justificación ni descargo de su parte. “Un desastre a las vidas del cuerpo de escenario”, lo calificó el autor de “Escafandra”.

Winona Riders en Lollapalooza Argentina 2024 rodrigo-nespolo-10977

No son nuevas las polémicas y las peleas entre bandas de rock, pero que se den abiertamente en la actualidad, donde prevalece la corrección política, para muchos parece un anacronismo. Declaraciones como las de Daffunchio eran más comunes hace treinta o cuarenta años, cuando los músicos y sus seguidores se refugiaban en su propia tribu y rechazaban todo lo que sonaba diferente, al punto de irse a los golpes, como pasó en el primer recital de The Cure en Argentina en 1987, cuando la cancha de Ferro se convirtió en una batalla campal entre punks y darks.

Esas rivalidades nacieron en un contexto en el que el rock nacional estaba en un punto de quiebre. Tras la Guerra de Malvinas, con la prohibición de pasar música en inglés en las radios, el rock emergió de la censura y la persecución política.

Las nuevas bandas, influenciadas más que nada por la new wave que desarrollaron artistas como The Police, Duran Duran y The Cars, optaron por un sonido más accesible y pop, con canciones que invitaban a la pista de baile. De hecho, en esa época el rock llegó a los boliches, algo impensado diez años antes. El fin de la dictadura había despertado las esperanzas de la sociedad argentina y eso se reflejaba en la música de aquel momento.

Sumo Archivo

Sumo y otros grupos contemporáneos, como Los Redondos y Los Violadores, venían desarrollando sus carreras desde el margen, con un mensaje más contestatario y ácido, influidos por la actitud y la fuerza del punk y la oscuridad del post punk. Luca Prodan, de hecho, fue pionero en traer al país discos de artistas como Joy Division, Gang of Four y The Fall.

Daffunchio reconoció que gracias a Soda Stereo “se creó lo que después se llamó rock latino, y ellos fueron cabeza de puente, junto con Virus o Los Enanitos Verdes, para abrir Latinoamérica”. Sin embargo, cuestionó que lo hayan logrado a través de canciones “livianitas”. Para él, su mérito fue más comercial que musical. “¿Qué es lo que se mide al final? ¿Cuánta guita generaron o qué efecto real tuvieron en la gente?”, reflexionó.

En retrospectiva, la discusión pierde sentido porque tanto Soda Stereo como Sumo fueron fundamentales en la construcción del sonido del rock argentino. De hecho, en la misma entrevista, Germán admite que la obra solista de Cerati es “mucho más interesante”.

En los 2000, la proliferación de festivales masivos y la moda de los feats colaboró con la integración de las diferentes escenas y los conflictos entre bandas, al menos en la esfera pública, desaparecieron. Las declaraciones de Daffunchio y la pelea entre Peligrosos Gorriones y Winona Riders -que bien podría enmarcarse en la eterna discusión de rock nuevo vs. rock viejo- volvieron a poner al rock en el centro de una discusión que parecía saldada. ¿Será que finalmente terminó la era de la corrección política? Como cantaba Serú Girán: “Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar”. Algunos artistas posiblemente entraron en esa fase y no se quieren guardar nada.