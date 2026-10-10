Con Rolando Graña y Tamara Pettinato, Wapa  busca un lugar en el ecosistema digital

Con Rolando Graña y Tamara Pettinato a la cabeza, el canal nativo digital WAPA (@wapastream) continúa buscando su lugar terreno en el ecosistema digital con una propuesta disruptiva.

Bajo la premisa “No somos un canal de streaming más, somos el nuevo destino de la opinión pública”, WAPA cruza la frontera entre dos mundos: periodismo de autor y la agilidad del formato digital.

El canal cuenta con una programación que combina trayectoria y frescura, y se destaca por reunir a figuras con voces potentes y disruptivas. Su grilla incluye ciclos destacados como ADN, conducido por Rolando Graña (martes a las 17), con una mirada objetiva para sacar propias conclusiones en un mundo amenazado por las fake news; ¿Qué hacemos acá?, con Tamara Pettinato, Mariana Genesio y Fernando Balmayor (miércoles y domingos a las 20), y Algoritmo, que pulsa las noticias más relevantes de la mano de Federico Clarat y Francisco Salmain (lunes y miércoles a las 11).

Con esta propuesta, WAPA se posiciona fuertemente como una alternativa innovadora dentro del streaming, atrayendo a nuevas audiencias interesadas en el análisis profundo y el entretenimiento actual. Además, durante septiembre experimentó un alto crecimiento no solo en YouTube, sino también en sus redes sociales: Instagram, Facebook y TikTok.

Robertito Funes Ugarte deja Telefe tras casi 8 años

Tras varios días de rumores y especulaciones, se confirmó la salida de Robertito Funes Ugarte de Telefe. Su última participación en el canal y su último móvil como cronista tuvieron lugar este martes 6 de octubre para A la Barbarossa, con una cobertura en las inmediaciones del Estadio Monumental en la previa del partido de la Selección.

Durante casi ocho años, Funes Ugarte se consolidó como una de las figuras más versátiles de la pantalla de Telefe, cumplió múltiples roles como cronista y movilero en El noticiero de la gente, y realizó notas de color. También integró el equipo de A la Barbarossa, donde realizaba móviles y llegó a estar a cargo de la conducción en más de una oportunidad.

Además, condujo Viajechef (el ciclo gastronómico derivado de MasterChef), participó en coberturas de Gran Hermano y estuvo al frente de ciclos como La noche de los ex.

Según trascendió, su desvinculación del canal se debió a cambios en las condiciones de su contratación -una situación que también afectaría a otros talentos de la señal-, lo que llevó a concluir su ciclo. De este modo, no se descarta que haya más salidas de acá a fin de año.

Lejos de alejarse de los medios, el conductor mantiene una agenda cargada de proyectos en televisión y streaming. Actualmente conduce Mañanas mías en LN+, de lunes a viernes de 7 a 10, y La Robienta los fines de semana a partir de las 13. Además, forma parte de Tarde de rosca en La Casa Stream (@somoslacasa), de lunes a viernes de 17 a 18,30.

Roberto Funes

Sabrina Rojas, Yayo y El Pollo Álvarez lideran la renovada pantalla de DGO Stream

Con el final de Gran Hermano, DGO Stream (@dgo_stream) renovó su programación diaria con propuestas enfocadas en el entretenimiento, el debate y la actualidad.

Entre las novedades se encuentra Date cuenta (lunes a viernes de 11 a 13), conducido por Fede Lezcano junto a las exGH, Luana Fernández y Titi Tcherkaski. El ciclo combina actualidad, espectáculos, debates sobre lo que dejó el reality e invitados en vivo. A continuación, sigue All Access (lunes a viernes de 13 a 15), el clásico espacio que inicialmente mostraba la casa en vivo y que ahora se reformuló por completo para fusionar entretenimiento, humor, actualidad y entrevistas. Esta nueva etapa está encabezada por Sabrina Rojas, acompañada por Charlotte Caniggia, Iti “El Hermoso”, Lolo Poggio, Ramiro Bilbao y Ana Devin.

Paralelamente, continúan Desinteligencia Artificial (lunes y viernes de 15 a 17), con la conducción de Cecilio Flematti, y La Triple P (martes y jueves de 15 a 17), el exitoso programa liderado por Yayo, Martín Vázquez y Marcelo Ruiz Díaz, que sigue firme dentro de la propuesta semanal del canal de streaming. Por último, tras su exitosa cobertura del mundial desde los Estados Unidos, esta semana volvió Quiero Vale 4 (QV4) (miércoles de 15 a 17) con Joaquín “El Pollo” Álvarez, Zaira Nara y Lola Latorre,, quienes se vuelven a unir en este magazine donde conviven las entrevistas con celebridades, el debate de los temas del momento y el lado B del mundo del fútbol.

Cabe recordar que DGO Stream se emite en vivo en simultáneo por YouTube y por el canal DShow de DIRECTV.