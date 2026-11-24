Después de que circularan fotos suyas de los Governors Awards, Florence Pugh salió a desmentir dos rumores sobre su aspecto: que se había operado la cara y que había usado Ozempic. Con su descargo, la actriz de Mujercitas se sumó a otras estrellas de Hollywood que respondieron a quienes opinaban sobre su peso, les atribuían retoques o les decían que parecían mayores. De Sydney Sweeney y Millie Bobby Brown a Selena Gomez, un repaso por lo que dijeron.

Florence Pugh: “La carita de bebé no dura para siempre”

Florence Pugh arrives at the 17th Governors Awards on Sunday, Nov. 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss - Invision

El martes 17 de noviembre, la revista Evie publicó en Instagram un video que comparaba fotos antiguas de Florence Pugh con una imagen tomada en los Governors Awards. El reel se detenía en sus mejillas y en la línea de su mandíbula para sugerir que se había hecho un retoque. La actriz, que cumplió 30 años en enero, respondió en los comentarios: dijo que le resultaba perturbador que a tanta gente le costara distinguir entre envejecer y pasar por el quirófano. “Lamentablemente, la carita de bebé no dura para siempre”, escribió.

Al día siguiente, Pugh amplió su descargo en Instagram. “Me resulta muy estresante despertarme y encontrarme con miles de personas hablando de mí y de mi cuerpo de maneras que ni siquiera logro entender”, escribió. Después enumeró, con ironía, todo lo que supuestamente se había hecho: “¿Me enteré por internet de que había usado Ozempic? ¿De que me había operado los párpados de arriba? ¿Los de abajo? ¿Rellenos? ¿Liposucción facial? ¿Me habían sacado la grasa de las mejillas? ¿Me había operado el mentón? ¿¡La nariz!?”.

La actriz negó haberse operado la cara y haber usado Ozempic. También contó que algunas de las fotos que circulaban como el supuesto “antes” eran de épocas en las que se sentía mal. Antes de cerrar, Pugh les pidió a sus seguidores que fueran más considerados consigo mismos y con los demás al hablar de la apariencia física. Y dejó una pregunta: “Los que sienten el impulso de examinar el cuerpo ajeno: ¿qué buscan cuando lo hacen y qué obtienen de ese ejercicio?”.

Sydney Sweeney y las comparaciones con fotos de cuando tenía 12 años

Sydney Sweeney desmintió haberse sometido a una cirugía Jordan Strauss - Invision

En 2025, mientras presentaba Christy, la película en la que interpreta a la boxeadora Christy Martin, Sydney Sweeney le contó a Variety que había visto montajes en redes que comparaban fotos suyas de distintas épocas para sugerir que se había hecho retoques estéticos. “Nunca me hice nada. Las agujas me dan terror”, dijo la actriz de Euphoria. Lo que más gracia le causó fue la elección de las imágenes para el supuesto “antes”. “Tengo 12 años en esa foto. Claro que me voy a ver distinta”, dijo. En la imagen más reciente, explicó, estaba maquillada y tenía 15 años más.

En diciembre de 2024, Sweeney ya había respondido a otra tanda de comentarios sobre su físico, esa vez a raíz de unas fotos en bikini tomadas en su casa de Florida. En Instagram publicó un video que empezaba con capturas de los insultos y seguía con imágenes de su preparación para interpretar a Martin. Se la veía levantando pesas, golpeando una bolsa de boxeo y dando vuelta un neumático gigante. Publicó el video sin agregar una sola palabra.

Millie Bobby Brown: “Me niego a disculparme por crecer”

El look de Millie Bobby Brown que disparó las críticas Jordan Strauss - Invision

Millie Bobby Brown acababa de cumplir 21 años cuando, el 24 de febrero de 2025, llegó al estreno de Estado Eléctrico en el Teatro Egipcio de Los Ángeles. Para la alfombra roja eligió un vestido bordado y llevó el pelo rubio recogido. En redes empezaron a decir que el peinado y el maquillaje la hacían parecer mayor, y algunos medios publicaron notas sobre su aspecto. Su primera respuesta llegó en una historia de Instagram, donde compartió un artículo de British Vogue titulado “A nadie le importa la edad que creas que tiene Millie Bobby Brown” y le agregó un escueto “gracias”.

Días después, el 3 de marzo, la actriz publicó un video en el que recordó que había empezado a trabajar en la industria a los 10 años. “Crecí frente al mundo, y por alguna razón, la gente no puede crecer conmigo”, dijo. Explicó que algunos todavía esperaban que se viera como en la primera temporada de Stranger Things. Después leyó en voz alta cuatro titulares y mencionó a quienes los habían firmado. Uno especulaba sobre qué se había hecho en la cara. Otro decía que la habían tomado por la madre de su hermana menor mientras las dos caminaban por Los Ángeles. “Esto no es periodismo. Esto es acoso”, sentenció.

Millie Bobby Brown responde con dureza a las críticas sobre su apariencia

“Me niego a disculparme por crecer”, continuó. Brown cuestionó que se hablara de apoyar a las mujeres jóvenes mientras se publicaban notas que las ridiculizaban para conseguir clics. Reivindicó su derecho a elegir cómo vestirse y cómo mostrarse. También explicó que había decidido hablar por las chicas que crecen bajo la mirada ajena. Ellas, dijo, merecen hacerlo “sin miedo a ser destrozadas por el solo hecho de existir”.

Lili Reinhart y el rumor de embarazo que nació de una foto

Lili Reinhart también se animó a hablar de las críticas a su cuerpo Agencias

En mayo de 2018, en pleno éxito de Riverdale, Lili Reinhart se encontró con que una foto suya había dado pie a un rumor de embarazo. La actriz, que entonces tenía 21 años e interpretaba a Betty Cooper en la serie, vio cómo cientos de personas daban por hecho que estaba embarazada por cómo se veía su panza en la imagen. La noche del 28 de mayo respondió en sus historias de Instagram: “No, no estoy embarazada. Este es mi cuerpo”. Después enumeró algunas razones por las que podía verse distinta de una foto a otra. “A veces estoy hinchada. A veces me sacan una foto poco favorecedora. A veces paso por etapas en las que aumento de peso”.

Reinhart aprovechó el descargo para pedirles a sus seguidores que dejaran de dedicarle tanto tiempo a opinar sobre el físico de una desconocida. “Jamás voy a pedir disculpas por mi cuerpo. Mi cuerpo va a cambiar constantemente. Y el tuyo también. Y está bien”, escribió. Su compañera de elenco Camila Mendes se sumó con un mensaje propio. Contó que durante mucho tiempo había temido que la gente empezara a criticar públicamente su peso. Ya era muy dura consigo misma, explicó, y no sabía cómo iba a lidiar con las opiniones ajenas. Ver a su amiga responder así la ayudó a enfrentar ese miedo.

Kristin Davis y las burlas por los rellenos

Kristin Davis: “Llegué a llorar al leer las críticas que recibí por mi apariencia física” instagram.com/iamkristindavis

Cuando Kristin Davis volvió a ponerse en la piel de Charlotte York en And Just Like That…, algunos espectadores empezaron a comparar su cara con la que recordaban de Sex and the City. En junio de 2023, la actriz habló del tema en una entrevista con The Telegraph. “Es difícil estar todo el tiempo frente a una versión más joven de vos misma”, lamentó. También contó que se había hecho rellenos faciales con resultados dispares y que en algún momento tuvo que disolverlos. “Se burlaron de mí sin parar. Lloré por eso”, reconoció.

En esa misma charla, Davis recordó que fueron sus amigos quienes finalmente le dijeron que el relleno en los labios no había quedado bien. “Lo que pasa es que una no se sonríe en el espejo. ¿Quién se sonríe en el espejo? Los locos”, bromeó. También cuestionó que la responsabilizaran por el resultado. “Confiás en los médicos, pero cuando algo sale mal, la gente nos culpa a nosotras. Como si yo misma me hubiera clavado una aguja en la cara”, dijo.

Melanie Lynskey y los comentarios sobre su salud

Melanie Lynskey se negó a cambiar su aspecto físico tras un pedido de los productores Grosby Group

Dos meses después del estreno de Yellowjackets, en enero de 2022, Melanie Lynskey leyó un tuit de la escritora Ashley C. Ford sobre quienes se desconcertaban al ver que una mujer podía estar conforme con su peso. La actriz, que interpreta a Shauna en la serie, lo compartió y escribió: “La historia de mi vida desde que se estrenó Yellowjackets”. Dijo que los comentarios que más le molestaban eran los de quienes aseguraban estar preocupados por su salud. “¡No me ven en la bicicleta fija! No me ven correr por el parque con mi hijo”.

En una entrevista con Rolling Stone, Lynskey contó que un integrante de la producción de la serie le había sugerido que bajara de peso. “Me preguntaban: ‘¿Qué pensás hacer? Seguro que los productores pueden conseguirte un entrenador. Les encantaría ayudarte con esto’”, recordó. Sus compañeras Christina Ricci, Tawny Cypress y Juliette Lewis la respaldaron. Lewis llegó a escribirles a los productores.

“Para mí era muy importante que Shauna nunca hiciera comentarios sobre mi cuerpo, que no se pusiera un vestido y dijera: ‘Ojalá me quedara un poco mejor’”, explicó Lynskey. La actriz quería que Shauna se sintiera cómoda con su cuerpo y viviera su sexualidad con naturalidad. “Quería que las mujeres pudieran verla y decir: ‘Se parece a mí y nadie dice que es la gorda’. Esa representación importa”.

Selena Gomez y los cambios de peso por su medicación

Selena Gomez se tomó unos minutos en un vivo de TikTok de febrero de 2023 para responder a quienes opinaban sobre su peso. La protagonista de Only Murders in the Building contó que los cambios se debían a la medicación que tomaba para el lupus. “Suelo retener mucho líquido”, explicó.

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB — Selena Gomez News (@OfficialSGnews) February 16, 2023

Gomez también les habló a quienes habían pasado por una situación parecida. “Quería alentar a cualquiera que sienta vergüenza por lo que está atravesando, cuando nadie sabe lo que realmente le pasa. Sos una persona hermosa y maravillosa”. Reconoció que algunos días también le costaba lidiar con esos cambios. “Prefiero estar sana y tomar mi medicación”, agregó. También dejó un mensaje para quienes seguían opinando sobre su aspecto: “No soy modelo. Nunca lo voy a ser”, sentenció.

Ariana Grande y las comparaciones

Ariana Grande se cansó de las comparaciones Richard Shotwell - Invision

En un video que publicó en TikTok en abril de 2023, Ariana Grande les respondió a quienes la veían más delgada y comparaban su aspecto con el de años anteriores. “El cuerpo con el que están comparando el mío era la versión menos saludable de mi cuerpo”, dijo. Contó que en la época de esas fotos tomaba antidepresivos, bebía mientras estaba medicada y se alimentaba mal.

En diciembre de 2024, durante la gira de prensa de Wicked, la entrevistadora francesa Sally le preguntó cómo lidiaba con los comentarios sobre su físico. “Me siento como un espécimen en una placa de Petri desde los 16 o 17 años”, respondió Grande. “Ya escuché todas las versiones de lo que supuestamente está mal en mí. Y cuando lo corregís, vuelve a estar mal por otros motivos. Lo que llevás puesto, tu cuerpo, tu cara, todo”, agregó.

En noviembre de 2025, con el estreno de Wicked: For Good y los comentarios otra vez en circulación, Grande compartió fragmentos de la entrevista en sus historias de Instagram. “Vuelvo a compartir esto del año pasado como un recordatorio cariñoso para todos”, escribió. En uno de ellos cuestionaba la facilidad con la que se opina sobre el aspecto ajeno y se sacan conclusiones sobre la salud de los demás. “Creo que es peligroso para las dos partes involucradas”, dijo.