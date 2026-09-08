Con una foto inédita, Benjamín Vicuña recordó a Blanca a 14 años de su muerte: “Viví el dolor más profundo”

El 8 de septiembre es una fecha que quedará eternamente marcada a fuego en el corazón de Benjamín Vicuña. Un día como hoy, pero hace 14 años, murió Blanca, su hija mayor con Carolina “Pampita” Ardohain. La niña, que en ese momento tenía seis años, contrajo una bacteria durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya, México, y fue internada en una clínica de Santiago de Chile. El cuadro empeoró en cuestión de días y sufrió una neumonía hemorrágica, que derivó en una falla multisistémica que le provocó la muerte. En un nuevo aniversario de su fallecimiento, el actor compartió una foto inédita de ambos y escribió unas palabras que emocionaron profundamente a sus seguidores. “Fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue”, sostuvo.

Blanca, la hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña murió el 8 de septiembre de 2012 a los seis años

“Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele. Dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es ocho y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento”, fue lo primero que escribió Vicuña en su publicación de Instagram. “Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín”, continuó.

En esta misma línea, reveló cómo sus hijos Bautista (18), Beltrán (14) y Benicio (11) —fruto de su relación con Ardohain— y Magnolia (8) y Amancio (6) —a quienes tuvo con María Eugenia “China” Suárez— están conectados con su hermana mayor: “Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan por ti y vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas”.

El mensaje que publicó Benjamín Vicuña a 14 años de la muerte de Blanca (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

“Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado. Porque fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida. Amar y aceptar el silencio y su misterio. Amar el cielo y las preguntas que caen como cuchillos en medio de la noche. Gozar la mañana, los pájaros, la risa y el café”, expresó.

“Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido”, sentenció. Las palabras estuvieron acompañadas por una tierna foto de padre e hija abrazados durante un almuerzo en un restaurante.

En 2023, Vicuña publicó su libro Blanca, la niña que quería volar, donde reflexionó sobre el duelo (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

El actor chileno se ocupa personalmente de mantener viva la memoria de su hija. En el octavo día de cada mes, comparte fotos de un ramo de flores blancas y el 15 de mayo de 2026, día que su hija hubiese cumplido 20 años, publicó un desolador mensaje para recordarla.

Asimismo, en 2023 presentó su libro Blanca, la niña que quería volar (Planeta), donde reflexionó sobre el duelo. Recientemente, explicó cómo logró transformar el dolor en luz y volcar en las páginas el momento más difícil de su vida y cuál fue la enseñanza de vida que le dejó. “Nació a través de posteos, algo tan frívolo, pero fue mi necesidad de expresarme con una comunidad, expresar ese dolor, y empecé a sentir un diálogo con muchas personas que estaban atravesando eso, que lo estaban viviendo o que lo vivieron, y dije: ‘Bueno, ¿por qué no?’”, sostuvo en DDM (América TV).

Benjamín Vicuña reflexionó sobre la enseñanza de vida que le dejó la muerte de su hija Blanca

“Ese fue el esqueleto, la estructura para escribir este libro, y las respuestas son impresionantes. Hasta el día de hoy me emociona mucho ver que tuvo sentido, que algo tan doloroso pudo generar tanta luz”, expresó conmovido. Con la emoción a flor de piel, reconoció que la inimaginable pérdida le dejó una vital enseñanza: “Aprendí a vivir, a intentar, a disfrutar el momento, a mirar a los ojos”, se sinceró. “Aprendí a abrazar a mis hijos, a agradecer, a estar conectado con el ahora, con el presente”, expresó.