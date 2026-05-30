Benjamín Vicuña reflexionó sobre la enseñanza de vida que le dejó la muerte de su hija Blanca

El 8 de septiembre de 2012, Benjamín Vicuña sufrió la pérdida más terrible, la muerte de Blanca, su hija mayor con Carolina “Pampita” Ardohain. La niña de seis años falleció tras pasar varios días internada en un centro de salud de Santiago de Chile producto de una bacteria que contrajo durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya. Con el paso del tiempo, el actor empezó a volcar sus sentimientos en palabras y en 2023 publicó su libro Blanca, la niña que quería volar (Planeta), donde reflexionó sobre el duelo. Ahora, a casi 14 años del golpe más duro, habló sobre cómo logró transformar el dolor más profundo y cuál fue la lección de vida que le dejó.

Durante una entrevista con DDM (América TV), Vicuña dijo que el dolor se transformó en luz “a través de los años” y especialmente por medio de la escritura, que le permitió poner en palabras y finalmente en un libro el momento más difícil de su vida. “Nació a través de posteos, algo tan frívolo, pero fue mi necesidad de expresarme con una comunidad, expresar ese dolor, y empecé a sentir un diálogo con muchas personas que estaban atravesando eso, que lo estaban viviendo o que lo vivieron, y dije: ‘Bueno, ¿por qué no?’“.

Blanca, la hija de Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain, murió el 8 de septiembre de 2012, a los seis años Instagram: @benjavicunamori

“Ese fue el esqueleto, la estructura para escribir este libro, y las respuestas son impresionantes. Hasta el día de hoy me emociona mucho ver que tuvo sentido, que algo tan doloroso pudo generar tanta luz”, expresó conmovido. Con la emoción a flor de piel, reconoció que la inimaginable pérdida le dejó una vital enseñanza: “Aprendí a vivir, a intentar, a disfrutar el momento, a mirar a los ojos”, se sinceró. “Aprendí a abrazar a mis hijos, a agradecer, a estar conectado con el ahora, con el presente”, sentenció.

El posteo de Benjamín Vicuña el día que su hija Blanca hubiese cumplido 20 años (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

El actor chileno viene de conmemorar una fecha especial y extremadamente difícil. El 15 de mayo, Blanca hubiese cumplido 20 años y, como acostumbra a hacerlo, le dedicó unas sentidas palabras en Instagram. “Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos. Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte (...) Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena, pero esta vez el mar no lo borró. Esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”, escribió.