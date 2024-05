Condenaron por abuso sexual contra menores al director Jan Latham-Koenig en Londres

Escuchar

El director de orquesta británico Jan Latham-Koenig, quien se declaró culpable de varios delitos sexuales contra menores, recibió este martes en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres una pena de prisión en suspenso. Tras haber admitido la comisión de tres cargos de abusos, el músico, que se desempeñó como director musical del Teatro Colón hasta su detención en la ciudad de Londres en el pasado mes de enero, fue condenado a la pena de 14 meses de prisión en suspenso por dos años “por intentar conocer a un niño luego de acoso sexual y por haber organizado y/o facilitado la comisión de un abuso sexual contra un niño”, más la pena de 10 meses de prisión “por mantener relaciones sexuales con un niño”, ejecutándose todas las sentencias en simultáneo, según informa en su portal de noticias la cadena británica BBC.

Al describir el caso, el juez que entiende en la causa, Alexander Milne, dijo que Latham-Koenig había “entablado conversaciones en una aplicación de citas de uso frecuente por hombres bisexuales y homosexuales para iniciar un vínculo con una persona que él creía era un menor llamado Jacob [quien en realidad era un oficial de policía que actuaba encubierto para generar la situación de arresto]”, según la fuente citada. Continuando con su explicación, el juez Milne destacó que “ Latham-Koenig mentía respecto de su edad haciéndose pasar por un hombre de 49 años, que le había enviado al supuesto Jacob una fotografía inapropiada y que particularmente se preocupaba por el hecho de que la madre del menor no estuviera al tanto del vínculo”, tal consignan los medios ingleses entre otros detalles dados a conocer por el tribunal. Consideró el juez Milde “que el comportamiento del acusado ha sido muy preocupante”, pero aceptó a la vez “que éste ha demostrado un claro remordimiento, que ha sufrido y que ha sido humillado públicamente al punto de dar su carrera por concluida. ”

Jan Latham-Koenig en una imagen de marzo de 2023, cuando asumió como director de orquesta y director musical del Teatro Colon NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Jan Latham-Koenig (JLK) fue arrestado el 10 de enero del corriente año en la estación londinense de Victoria, luego de acordar un encuentro con quien creía era un menor de 14 años de edad llamado Jacob. El británico nacido en Londres, casado con la cirujana cardíaca de origen iraní Marjan Jahangiri y distinguido por sus servicios a la música y a las relaciones del Reino Unido con Rusia como oficial de la orden del imperio británico OBE, había sido convocado por el director general y artístico del Teatro Colón Jorge Telerman en el año 2022 para desempeñarse como director musical a partir de enero de 2023, cargo que ocupó hasta el momento en que se conoció la acusación que pesaba en su contra y que motivó el apartamiento de todas sus funciones.

JLK llegó a la Argentina luego de ejercer las mismas actividades en Chile, luego en México y durante la última década, en la Novaya Ópera de Moscú. Dirigió también la Royal Philharmonic Orchestra, la Filarmónica de Londres y las orquestas de la BBC. En su primera entrevista con LA NACION, apenas incorporado en el puesto de máxima autoridad musical del teatro porteño, comentó que llegaba a Buenos Aires “con la promesa de permanecer seis meses al año en el país para trabajar con la Orquesta Filarmónica, el Coro y la Orquesta Estable, elevar su calidad artística y aumentar su productividad”.

En dicha entrevista dijo haber aceptado el desafío del cargo por sus anteriores desempeños en el país: “Mis dos experiencias previas en el Colón fueron las que me impulsaron a aceptar. La primera fue en 2004 con Dialogue des Carmélites de Poulenc. La segunda, en 2007 con la Orquesta Filarmónica OFBA. Buenos Aires me fascinó, pero nunca más volví hasta el año pasado [2022]”, relató. “Y fue extraño que mientras preparaba el proyecto Weill/Bartók me invitaran a ser director musical. Lo acepté porque había terminado en Moscú y buscaba un nuevo desafío, tengo afinidad de temperamento con América Latina y considero que en este país vale la pena ejercer el cargo para hacer una diferencia”, agregó entonces, asegurando que el Teatro Colón sería su prioridad.

Rechazo y advertencia de los músicos

Sin embargo, a poco de iniciada su gestión, miembros de la OFBA manifestaron su enérgico rechazo firmando una carta fechada el día 2 de mayo de 2023 al director general, Jorge Telerman, planteando sus dudas respecto del nivel profesional del inglés. En un pasaje del escrito, los profesores que integran la orquesta más prestigiosa del país señalaron su preocupación respecto de la selección de JLK como jurado y director de programación: “Nuestra orquesta no considera que el maestro tenga el nivel artístico suficiente para ocupar dichas posiciones y hay dos encuestas internas que así lo reflejan claramente”. Dicha misiva (a la que tuvo acceso LA NACION) no recibió respuesta por parte de los directivos del teatro a pesar de los inusitadamente fuertes términos que emplearon los profesores del ensamble para referirse a su titular. Mientras tanto, solistas e integrantes de otros cuerpos estables adhirieron al descontento mencionando tratos inapropiados y constantes faltas de respeto.

Jan Latham Koenig estuvo poco menos de un año en el cargo de director musical del Teatro Colón, del cual fue destituido en enero de 2024, apenas conocida su detención en Londres

Por su parte, se supo esta mañana que la defensa de Latham-Koenig, a cargo de Eleanor Laws, durante el juicio llevado a cabo en el tribunal londinense de la Corona de Southwark, señaló “que el músico estaba lidiando con sentimientos de angustia por el malestar causado a su familia, que no había mostrado autocompasión ni falta de entendimiento frente a los hechos que debía afrontar y que estaba recibiendo terapia”. Finalmente, la defensa reveló, según publica la BBC, que “el caso ha tenido un efecto devastador en su cliente, provocándole la pérdida de su carrera artística”.

