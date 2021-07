Confesiones íntimas en un vestuario de fútbol

¿Quién dijo que las mujeres no pueden escribir sobre fútbol? Adriana Tursi, dramaturga y guionista, trabajadora incesante a la hora de construir personajes de ficción, ganadora de premios, destacada por instituciones, se animó y tomó el fútbol como un eje posible para crear esta historia, Partido homenaje, un unipersonal que tiene a Julio Feld como el Tata Castiñeiras, un jugador que fue la estrella, la gloria del club Juventud Unida y ahora, en medio de su partido homenaje, se lesiona y tiene que irse al vestuario. Ese tiempo le permite una profunda reflexión en la que hablará tanto de su historia de vida como de la amistad, el amor, el compañerismo, incluso la traición.

“Con Julio nos conocemos hace mucho, hemos trabajado junto pero además somos amigos –cuenta Adriana Tursi, la autora–. Este proyecto comenzó en 2018, Julio venía de hacer otros espectáculos y me comentó que quería hacer un unipersonal. Tratándose de él me pareció una buena idea que el tema del fútbol atravesara la obra. Él es un hincha fanático de Argentinos Juniors y yo podía tomar esto como eje. Nunca había escrito sobre fútbol, no sé nada sobre el tema así que empecé investigando. Leí mucha literatura sobre fútbol, lo escuché al propio Julio. Y después me sumé varios domingos a los encuentros que tiene él con sus amigos, le dicen ´el club del Salmón´, todos hinchas fanáticos. Así que fui un par de domingos a escucharlos, a hablar con ellos, y eso también me sirvió como disparador y para acopiar material”.

El Tata es un jugador entrañable. Querido y celebrado por todos y por este motivo le rinden el homenaje que se merece. Pero el destino parece tener otros planes así que con la pierna quebrada debe retirarse de su propia fiesta. En los 45 minutos que dura la obra, él estará en el banco del vestuario hablando con un personaje que es el utilero, el Mudo. Este tiempo detenido le permite reflexionar, emocionarse, recordar.

“La obra habla incluso de parte de la historia argentina, de la traición de los amigos, de los jugadores. Toca también el tema del desamor con el personaje Belinda que es la mujer que imagina que ve en la tribuna; en realidad no está y él cree que es el amor de su vida”, cuenta Feld entusiasmado de que al fin esta obra pueda subirse a escena. “La obra se iba a estrenar justo antes de la pandemia, fue dura la espera, seguí ensayando igual, seguimos mejorando sabiendo que en algún momento esto se iba a acabar”, agrega.

La obra la escribió Tursi especialmente para Feld así que el material es particularmente sensible. “Entre los dos decidimos llamar a Leopoldo Minotti para que estuviera a cargo de la dirección -repasa Tursi-. Cuando el trabajo estaba casi listo sucedió la pandemia, estábamos a punto de estrenar. Se tuvo que parar el proyecto. Pero ahí se armó un equipo y algo de lo familiar, de la amistad, que en este momento además tanto se añora, este grupo lo tomó como el centro del trabajo”. Es que la música estuvo a cargo del propio hijo de Feld -Federico- y el vestuario de su hija Laura. Luciana Abruzzini fue la encargada de la escenografía y también es cercana a la familia. “Decidí unir todas las partes afectivas y hacer una obra de teatro con amores cercanos y la experiencia fue maravillosa” concluye Feld.

De alguna manera, este encuentro cercano, familiar, íntimo, se filtró en la obra que trata todos estos temas. “Pienso que esta unión hizo que en estos momentos tan difíciles se pudiera finalmente estrenar el espectáculo”, rebate Tursi.

Para agendar:

Partido homenaje, sábados a las 19.30 en El Jufré Teatro, Jufré 444.