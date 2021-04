Conmoción en el espectáculo: hallaron momificada a una productora ganadora de un Emmy

Evelyn Sakash, productora ganadora de un Emmy, fue hallada momificada después de varios meses de haber muerto debajo de una pila de cosas en su casa. La escenógrafa de 66 años había estado desaparecida desde septiembre pasado, tiempo en el cual la familia había emprendido una larga búsqueda para dar con su paradero.

Según confirmó un vocero de la policía de Nueva York a la revista People, la hermana de Sakash, Ellen Brown, decidió contratar a una empresa de limpieza para ordenar la casa de la productora y fue así como el equipo encontró con el cuerpo momificado debajo de escombros en la cocina de la vivienda de Queens.

Sakash fue diseñadora de escenografías y de producción en películas y series como Orange Is The New Black y Law & Order: Criminal Intent (La ley y el orden: intento criminal). En 2003 ganó un premio Emmy de artes creativas diurnas por su trabajo en Between the Lions (Entre los leones). Además, fue nominada a un segundo galardón en 2004. La productora obtuvo otros créditos por su trabajo en películas como Still Alice (Siempre Alice), Mermaids (Sirenas) y Taxi.

Orange Is The New Black, una de las producciones en las que participó Evelyn Sakash, premiada escenógrafa

Las autoridades advirtieron que el equipo forense trabaja para determinar las causas de la muerte de Sakash, pero señalaron que hasta el momento “no se sospecha que haya habido criminalidad”.

Familiares y amigos habían creado en diciembre pasado una campaña de Go Found Me para encontrarla. Su hermana pidió que no sea recordada por la condición en la que fue encontrada, sino por su talento y calidad humana. “Deja un legado de generosidad y belleza”, sostuvo.

LA NACION