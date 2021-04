Madre récord: una mujer de 57 años dio a luz de forma natural

Con 57 años, la profesora estadounidense Barbara Higgins se convirtió en una de las mujeres de más edad en dar a luz de manera natural en el estado de New Hampshire. De esta forma, Barbara y su marido Kenny Branzhoff, de 65 años, recibieron a Jack, el nuevo integrante de su familia, tras perder hace cuatro años a su primera hija.

En 2016, Barbara y Kenny tuvieron que superar la muerte de Molly, de 13 años, a causa de un tumor cerebral no diagnosticado. Desde entonces, se plantearon la búsqueda de otro hijo, a pesar de las dificultades que enfrentaba la pareja por la edad. Tras superar el duelo, desafiaron las advertencias de un embarazo de riesgo tanto para la madre como para el feto y comenzaron un tratamiento en una clínica de Boston.

Con un estilo de vida activo, Higgins se convirtió el 20 de marzo en la mujer de mayor edad en dar a luz en el estado de New Hampshire, según el medio Concord Monitor. “Nadie puede dar a luz y tener la certeza que verá crecer al bebé. No me preocupan los comentarios que hagan al respecto”, dijo Higgins, al señalar que la edad no fue un factor a considerar para tener otro bebé. De hecho, hasta poco tiempo antes del parto, la mujer compartió videos de sus sesiones de pesas en el gimnasio.

De acuerdo al diario local, son muy pocas las mujeres de 50 o más años que dan a luz, y la última vez que hubo un parto natural de una mujer mayor fue hace 55 años. “A la atleta que tengo dentro de mí le encanta esta estadística. También quiero que el nacimiento de Jack sea una luz de esperanza para otras mujeres que, al envejecer, piensan que es demasiado tarde”, dijo Higgins.

En cuanto a la marca mundial, la mujer de mayor edad en dar a luz fue María del Carmen Bousada Lara, una española que tuvo a sus mellizos Christian y Pau días antes de cumplir los 67 años en el hospital San Pau de Barcelona, el 29 de diciembre de 2006.

LA NACION