Conmoción en el mundo de la música: asesinaron al rapero Pop Smoke

19 de febrero de 2020 • 15:44

Bashar Barakah Jackson, más conocido como Pop Smoke, era uno de los exponentes del rap con mayor futuro y una carrera en ascenso. Según informa el medio TMZ, dos personas encapuchadas ingresaron a la casa del músico a las 4:30 hs de la mañana y comenzaron una balacera hiriendo de gravedad a Pop.

El joven de 20 años fue llevado de urgencia al Cedars-Sinai Medical Center pero al llegar fue declarado muerto. Todavía no se sabe quiénes son los sospechos ni el porqué del crimen. Algunos rumores afirman que Smoke conocía a los hombres pero todavía no hay una confirmación oficial.

Según ABC News, los investigadores creen que el crimen está enmarcado en una disputa entre bandas, vinculado a un caso por el que fue arrestado en 2019, luego de que robara un Rolls-Royce que usó para un videoclip.

El rapero había sacado un álbum el pasado mes de julio y una de sus canciones "Welcome to the party" fue elegida por muchos como el tema del verano.