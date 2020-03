Conocé Inhaler, la banda del hijo de Bono al que no le gusta U2

Con influencias que van de Joy Division y The Stone Roses a The Strokes, Elijah Hewson (20), gira por el mundo con su banda que todavía no editó un disco Fuente: LA NACION

Nunca ha sido fácil para los hijos de las estrellas de rock forjarse su propio camino en la música. Julian y Sean Lennon, Jakob Dylan, Ziggy Marley, Lisa-Marie Presley, aquí en la Argentina Migue García o Luciano Napolitano... Todos han tenido que batallar con prejuicios, exigencias desmedidas y comparaciones odiosas. Veremos cuál será el destino de Elijah Hewson, uno de los cuatro hijos de Bono, el famosísimo cantante de la banda irlandesa U2 y la empresaria y activista Ali Stewart, embarcado en su propia aventura artística al frente de Inhaler, una banda que, sin tener un solo disco editado, ya cuelga el cartel de sold out en todos sus conciertos.

Elijah, de 20 años y notablemente parecido a su papá, canta y toca la guitarra. Lo acompañan Josh Jenkinson (guitarra), Rob Keating (bajo) y Ryan Mcmahon (batería). La banda nació en 2015, grabó sus primeros demos ("I Want You" y "Is She My Girl?") en 2017 y, aprovechando las posibilidades de promoción que hoy ofrecen las redes sociales, rápidamente empezó a estar en boca de mucha gente. Todo fue creciendo exponencialmente y explotó cuando la banda apareció en el quinto lugar de la lista BBC Music Sound, armada con la votación de músicos, DJs, productores y críticos británicos, y casi de inmediato fue convocada por Noel Gallagher para telonear varios de los shows de una gira que el ex Oasis empezó con su proyecto solista en Manchester, su ciudad natal. Para Gallagher, que a su vez fue telonero de U2 en más de una oportunidad, "Inhaler es una banda muy prometedora que empezó algo enojada, como The Clash, y luego se fue pareciendo más a Echo & the Bunnymen y U2". No es seguro que la comparación le haya caído del todo bien a Elijah, que viene haciendo lo posible por diferenciarse de su padre desde que arrancó su meteórica carrera, aun cuando su voz y su aspecto físico no colaboren con ese propósito.

Entre las influencias que la banda sí reconoce abiertamente aparecen Oasis, Joy Division y The Stone Roses. "Conocí a Elijah en una fiesta. Había una guitarra e hizo una versión buenísima de 'I Wanna Be Adored' (uno de los clásicos de la banda de Ian Brown). Nos entendimos rápido porque los dos éramos fans de la movida de Manchester de los 90 y del britpop", contó hace un tiempo Jenkinson. Aunque sigue sin disco, Inhaler ya tiene subidas a Spotify ocho canciones que permiten -teniendo en cuenta la fecha a la que pertenece cada una- observar una notable evolución. Ellos dicen que su álbum debut tendrá como una de sus temáticas principales la evidente dependencia de los teléfonos inteligentes y las redes sociales que caracteriza a su generación. El nombre del grupo tiene relación con una dificultad respiratoria que sufre Elijah desde pequeño, un asma muy recurrente en su niñez que ha menguado un poco con el paso del tiempo. Y el repertorio que han construido hasta hoy revela esas influencias que ellos mismos han blanqueado, pero también una personalidad que aparece con más fuerza en canciones como "We Have To Move On" (lo mejor que han grabado), lanzada en enero pasado, "I Won't Always Be Like This", donde Elijah retoma a su manera el temperamento épico que su padre transformó en exitosa marca registrada, y "My Honest Face", apoyada en una sólida línea de bajo de raíz postpunk y promocionada con un videoclip dirigido por Anais Gallagher (hija de Noel), Glenn Hanstock y Sam Hanningan.

"Es cierto que su voz suena parecida a la de su padre -declaró por su parte Adam Clayton, bajista de U2-. Pero con el paso del tiempo la banda fue consolidando una personalidad propia, gracias al trabajo duro que viene haciendo hace ya cinco años. Han pasado horas y horas ensayando en un garage, algo que siempre rinde buenos frutos".

Lo cierto es que Inhaler ya ha despegado de ese oscuro garage de Dublin para hacer shows en Amsterdam, Berlín, París y Toronto. Con Anais Gallagher asentada como fotógrafa oficial, la banda arrancará en abril un tour por Estados Unidos que incluye shows en Washington DC, New York, Chicago, Los Angeles y San Francisco. Luego volverá a Europa para presentarse en Inglaterra e Irlanda, todo esto si la pandemia del coronavirus lo permite, está claro.

Un logro impresionante para un grupo de chicos muy jóvenes (ninguno supera los 20 años) que se hicieron amigos básicamente por no compartir los gustos musicales de la mayor parte de sus compañeros de estudio, más inclinados a escuchar a Miley Cyrus, Beyoncé, The Weeknd, Drake y Nicki Minaj.

Hace unas semanas, un periodista británico le preguntó a Elijah si escuchaba los consejos de su padre con más atención que cualquier otra recomendación. "Mi padre tiene una forma muy diferente de pensar en la música. Y no me suelta sus consejos de golpe, porque sabe que para ser un buen artista tenés que aprender de tus propios errores. Podríamos decir que no escucho sus consejos", respondió él con firmeza. En otrra oportunidad deslizó que los jóvenes de su generación ni conocían U2, un golpe bajo porque sus influencias remiten a bandas que en su época de oro fueron incluso menos exitosas comercialmente que la de su padre. Entre los que han elogiado a Inhaler, además de Noel, está el veterano Elton John, un mimo que los integrantes del grupo han recibido con especial entusiasmo: "No tenía por qué haber dicho algo sobre nosotros. Podría habernos ignorado, pero le gusta lo que hacemos, y esa es una gran noticia", sostuvo Elijah. Con una dosis manifiesta de malicia, un periodista le recordó que Noel Gallagher, consagrado ya como padrino de Inhaler, dijo más de una vez que Oasis es la mejor banda del mundo y le preguntó cómo ubicaría él a su propio proyecto en esa misma escala. Elijah demostró que también aprendió muy velozmente cómo zafar de ese tipo de trampas de la prensa y decidió correr hacia adelante: "Inhaler es la segunda mejor banda del planeta".