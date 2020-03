La actriz se sumó a la iniciativa de organizaciones sociales para visibilizar la violencia de género durante el aislamiento por coronavirus

Dalma Maradona y su pequeña hija Roma hicieron un cacerolazo por los femicidios ocurridos durante la cuarentena total y obligatoria debido a la pandemia de coronavirus . La actriz publicó en Instagram cómo su beba golpeaba la cacerola mientras ella la alentaba a protestar contra la violencia de género.

Este lunes, como cada día desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir contagios de Covid-19 , los habitantes de la Argentina salieron a los balcones o se asomaron por la ventana para aplaudir a los médicos y enfermeras. Además, se realizó un cacerolazo para pedir que los políticos se bajaran el sueldo en sintonía con los ajustes que está haciendo el resto de la sociedad.

Pero hubo otra iniciativa que quizás pasó un poco desapercibida: un cacerolazo para protestar por los femicidios ocurridos durante la cuarentena y exigir más seguridad para las mujeres durante el confinamiento hogareño. Dalma Maradona y su hija Roma se sumaron a este reclamo a las 18.00 hs.

"¡Toca fuerte hija para que el día de mañana puedas salir tranquila a la calle! ¡Para que no nos maten más!" , escribió la hija de Diego Maradona en una historia de Instagram mientras se veía a la pequeña de un año golpeando una cacerola.

Luego, la artista se lamentó porque en su barrio no tuvo mucha adhesión el reclamo bajo el eslogan "El machismo no se toma cuarentena" . "¡Por mi casa no se escucharon muchos cacerolazos! ¡ Vamos mujeres! ¡Las estadísticas de ayer eran demoledoras! ¡10 días de cuarentena y 11 femicidios! ¡NO PUEDE SER! Esto tendríamos que hacerlo todos los días como los aplausos, ¿qué dicen?", escribió Dalma Maradona .