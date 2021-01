Coronavirus: Nelson Castro recibió el alta y contó cómo vivió la enfermedad

Nelson Castró anunció que recibió el alta de COVID19 (Radio Rivadavia)

Nelson Castro dialogó con Fernanda Carbonell en la mañana de Radio Rivadavia y anunció que ya recibió el alta de Covid-19. Además, subrayó que transitó la enfermedad con síntomas leves y "sin complicaciones".

El periodista y conductor de Crónica de una tarde anunciada, por la misma señal, dijo encontrarse "muy bien" después de haber tenido coronavirus. "Ya de alta. Retomando poco a poco la normalidad, después de lo que ha sido esta experiencia de COVID que afortunadamente ha tenido un curso absolutamente leve, sin ningún tipo de complicaciones", detalló Castro, y agradeció al público por "tanta preocupación".

Sobre su experiencia con el virus, comentó: "Sin duda representa toda una vivencia en cuanto a lo que te exige en relación a cuidados y en la atención de las instrucciones médicas, de las cuales yo soy muy disciplinado".

"¿Cómo hacemos para transmitir seguridad y no incertidumbre?", le preguntó la locutora de Todos Juntos, citando la noticia de los noruegos que murieron después de darse la vacuna de Pfizer BioNTech.

"Hay dos caras de una moneda. Sin duda nosotros tenemos que dar la esperanza de la superación de esto. Ahora, a nosotros nos toca dar también la realidad. Y la realidad que presenta el coronavirus es una realidad de incertidumbre", esbozó Castro como respuesta.

"Lo que escuchaba, por ejemplo de Tandil, que está al borde del colapso. Son elementos de la realidad, y nosotros no los podemos enmascarar. El gran desafío que produce el coronavirus es la incertidumbre. Una incertidumbre que le genera a la ciencia una imposibilidad de tener todas las respuestas, porque el coronavirus tiene un año de carrera. Y en un año de una situación como esta, con un virus tan mutante, que tiene una capacidad de variación y de contagiosidad tan fuerte, no podés dar magia. No podés decir, 'tenemos las soluciones para el coronavirus'. Esto es una mentira", agregó el periodista.

"Frente a esto, tenemos que actuar con la responsabilidad de decir lo que hasta el momento genera la expectativa mayor. Son dos cosas: el cumplimiento de las normas de aislamiento, higiene y utilización de barbijos; y después la vacuna, con todos los interrogantes que una vacuna da en el mundo. Cuando las vacunas aparecen en el mundo es porque se investigaron un año, un año y pico. Hoy estamos bajo otro tipo de presión, y esto no permite dar la respuesta certera que te genera la esperanza absoluta que todos quisiéramos", ratificó.

Sobre el caso de Noruega, Nelson Castro dijo: "Exigiría todavía una investigación mayor para ver si efectivamente fue la vacuna o hubo algo más. Es difícil establecerlo en dos días. Lo importante es que esto primero se observó, no se ocultó, se comunicó, y se está investigando. Y eso es un elemento que hace a la seriedad. Hubiera sido un elemento de irresponsabilidad que se hubiera ocultado. El hecho de que lo sepamos en tiempo real significa que están funcionando las alertas".