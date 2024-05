La serie de Netflix Bebé reno desencadenó una investigación policial

Escuchar

Desde que se estrenó, Bebé reno (Baby Reindeer, por su título en inglés) se convirtió en una de las series más impactantes y atrapantes de Netflix; todo esto teniendo en cuenta que la historia se centra en lo que le sucedió a Richard Gadd, actor principal, guionista y el creador de la obra.

Sin embargo, el que esté basada en hechos reales hizo que los seguidores de la historia indagaran sobre quiénes eran las personas reales que se retrataban en la producción. De esta manera, los fans comenzaron a investigar en Internet las verdaderas identidades de los personajes, algo que no le gustó al creador ni a los intérpretes.

Pero todo se intensificó aún más y el tema terminó con la apertura de una investigación policial. Resulta que, en la serie, se retrata la historia del acoso que sufrió el protagonista por parte de una mujer. En paralelo, el actor recrea las secuelas psicológicas que le quedaron por un abuso que vivió tiempo atrás.

El humorista y director Sean Foley.

Quien inició el pedido de investigación fue el director y humorista Sean Foley, debido a las constantes amenazas e intimidaciones que comenzó a recibir a través de sus redes sociales, ya que los fanáticos creyeron que era él el abusador de Gadd. En la trama ficticia, el personaje que abusó del protagonista fue interpretado por Tom Goodman-Hill; fue la semejanza física entre este actor y Foley lo que llevó a los seguidores de Bebé Reno a sospechar de él, al igual que la coincidencia en la profesión.

La semana pasada, Foley renunció a su cargo como director artístico del Birmingham Repertory Theatre, lo que intensificó las especulaciones sobre su implicación en el delito. Sin embargo, fue Gadd quien intervino en las redes sociales para detener los ataques contra Foley. “Las personas que aprecio, con las que he trabajado y admiro (incluyendo a Sean Foley) están siendo injustamente objeto de especulaciones. Por favor, no especulen sobre quién podría ser en la vida real. Ese no es el punto del programa. Con mucho amor”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿De qué trata Bebé reno?

El reciente boom en todo el mundo por Bebé reno, una miniserie británica de comedia negra estrenada en Netflix en abril de 2024, generó todo tipo de controversias y especulaciones. Creada por Richard Gadd, quien también la protagoniza, se basa en sus propias experiencias tras ser acosado por una mujer a la que ayudó en el pasado.

Con una única temporada de siete episodios, Bebé reno ha recibido críticas positivas por su humor negro, sus actuaciones y su forma de abordar temas serios como el acoso y la salud mental. La historia sigue a Richard Gadd, un comediante que se reencuentra con Martha, una mujer vulnerable a la que conoció años atrás. Intentando ayudarla, Richard se ve envuelto en una espiral de acoso cada vez más intenso por parte de ella, viéndose obligado a tomar medidas para protegerse.

La serie generó problemas debido, precisamente, a que está basada en hechos reales. La mujer que supuestamente inspiró al personaje de Martha la criticó, alegando que la expone a mayor acoso. A pesar de esto, Bebé reno se posiciona como una producción poderosa y perturbadora que explora temas importantes de una manera original e inteligente.

