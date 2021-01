Los expertos señalan que, por el momento, no se puede vincular de manera directa a la vacuna de Pfizer con los decesos en Noruega Fuente: AFP

En Noruega 33 personas mayores de 80 años murieron luego de aplicarse la vacuna de Pfizer-BioNtech contra el coronavirus. Si bien esto alarmó a las autoridades sanitarias a nivel mundial, los expertos consultados por LA NACION señalan que, si bien hay que estudiar todos los casos, es muy posible que se haya vacunado a un grupo poblacional de extrema fragilidad, no solo por la edad sino también por sus enfermedades preexistentes. Esta cifra de fallecidos no se replicó en Estados Unidos o Israel, dos de los países que más utilizaron la vacuna de Pfizer.

Hoy, las autoridades sanitarias del país nórdico informaron que no hay un vínculo establecido entre la vacuna Pfizer/BioNTech contra el covid-19 y la muerte de personas vacunadas en ese país, aunque recomendaron realizar una evaluación médica a los ancianos y personas frágiles antes de inocularlos.

Camilla Stoltenberg, directora de la autoridad noruega de salud pública, declaró que en lo que respecta a las causas de las muertes no hubo análisis. "Pero, lo más importante es recordar que 45 personas mueren cotidianamente en las residencias de ancianos de Noruega. Por lo tanto, no se ha establecido que haya un exceso de mortalidad ni que el mismo esté relacionado con las vacunas", agregó la funcionaria.

La vacunación en Noruega Fuente: Archivo

"Los informes sugieren que las reacciones adversas comunes a las vacunas de ARNm, como fiebre y náuseas, pueden haber contribuido a un desenlace fatal en algunos pacientes frágiles", explicó Sigurd Hortemo, médico jefe de la Agencia Noruega de Medicamentos

Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial durante la pandemia, señaló a LA NACION que aún no está claro que las muertes estén vinculadas a la vacuna y que habrá que estudiar caso por caso. Resalta que es necesario separar las causalidades de las casualidades.

"Eran personas muy frágiles. Por supuesto que estas muertes son un dato no previsto y es una gran señal de advertencia. Hay que investigar y cuando se concluyan los estudios habrá que determinar si se demuestra que los fallecimientos están relacionados con la vacuna. En caso de ser así, habrá que ponerlo como advertencia o, en todo caso, como una contraindicación", explica López.

Según el especialista, 400 personas mueren por semana en los geriátricos de Noruega, por eso aún no es posible determinar que esos 29 fallecimientos hayan sido por la vacunación. A su vez, agrega que el país nórdico no vacunó a suficientes personas como para sacar conclusiones. "Recién vacunaron a casi 43.000 habitantes. Se necesita que una vacuna tenga rodaje, en Estados Unidos le permitieron a las farmacéuticas vender la vacuna en los geriátricos y no hubo ningún fallecido a causa de la vacuna. Por eso hay que estudiar caso por caso y tal vez vacunar bajo análisis individual".

El uso de Pfizer en Estados Unidos

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el 11 de diciembre de 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una Autorización de uso de Emergencia (EUA) para la vacuna Pfizer-BioNtech administrada en dos dosis separadas por 21 días.

Al 23 de diciembre de 2020, se habían informado 1.893.360 aplicaciones de las primeras dosis de la vacuna de Pfizer en los Estados Unidos, y se habían presentado informes de 4393 (0,2%) eventos adversos después de recibir la vacuna y ningún deceso.

Se identificaron 175 informes de casos para una revisión adicional como posibles casos de reacción alérgica grave, incluida la anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica potencialmente mortal que ocurre raras veces después de la vacunación. Israel vacunó a una cifra similar de personas y tampoco tuvo fallecidos que puedan vincularse de manera directa con la vacuna de Pfizer.

Pfizer dijo en un comunicado que junto a BioNTech están trabajando con el ente regulador noruego para investigar las muertes en ese país.

Martín Stryjewski, jefe de internación de Cemic y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), también indicó a LA NACION que lo sucedido en Noruega es llamativo, porque eventos adversos de esa índole no se registraron en ninguna parte del mundo.

"Lo que pasó en Noruega, por el momento, no se replicó en otra parte del mundo. La vacuna de Pfizer está autorizada para personas de hasta 85 años. Hay que ver caso por caso para ver si las muertes se le pueden atribuir a la vacuna. Tal vez es solo una cuestión poblacional, porque si fuera la vacuna ya habríamos visto muertes en otros países", argumentó Stryjewski.

