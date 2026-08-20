Cosquín Rock 2027 anunció su grilla: Jack Johnson, Babasónicos y Divididos entre las principales figuras

Cosquín Rock comenzó a revelar cómo será su edición 2027. Este jueves se conoció la grilla de artistas que formarán parte de la próxima entrega del tradicional festival cordobés, que volverá a reunir durante dos jornadas a figuras del rock argentino, artistas internacionales, nombres de la escena emergente y representantes de géneros que van desde el pop y la música urbana hasta el blues, el punk y la electrónica.

La nueva edición se realizará el sábado 6 y el domingo 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, el mismo predio que desde hace años funciona como sede del encuentro. La programación por día, los escenarios y los horarios de cada presentación todavía no fueron informados.

Cosquín Rock reveló la grilla de su edición 2027, que se realizará el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba

Entre los nombres más destacados del anuncio aparecen Babasónicos, Divididos, Ciro y Los Persas, Los Fabulosos Cadillacs, No Te Va Gustar, Las Pastillas del Abuelo, Tan Biónica, Illya Kuryaki and the Valderramas y Jorge Drexler.

También serán parte los californianos de Capital Cities, Catupecu Machu, Los Gardelitos, Ratones Paranoicos, Los Cafres, Guasones, El Kuelgue, El Mató a un Policía Motorizado, Lisandro Aristimuño, Turf, Los Pericos, La Delio Valdez, El Plan de la Mariposa, Usted Señálemelo, Peces Raros, Nick Curly, Richie Hawtin, Silvestre y la Naranja y Wos, entre decenas de propuestas.

Uno de los principales atractivos internacionales será Jack Johnson. El músico hawaiano mantiene una extensa relación con el público argentino: llegó por primera vez al país en 2011 y su última visita fue en 2017, cuando encabezó una de las jornadas del Personal Fest. Casi una década después, regresará a Buenos Aires el 5 de febrero de 2027 para presentarse en el Movistar Arena y luego formará parte del encuentro cordobés.

La programación vuelve a mostrar, además, la amplitud que el festival adquirió con el paso de los años. Aunque nació fuertemente asociado al rock, su propuesta se fue abriendo de manera sostenida al pop, la música urbana, la canción, el reggae, el blues y la electrónica, con una combinación de figuras consagradas y representantes de generaciones más recientes.

La presencia de artistas femeninas solistas también atraviesa distintos estilos y generaciones. Estarán presentes Marilina Bertoldi, Zoe Gotusso, Blair, Abril Olivera, Daniela Spalla, Delfina Campos, Kat Riggins, Sandra Vázquez y Wayra Iglesias, entre otras propuestas.

Entre los históricos habrá una presencia especialmente significativa: Las Pelotas, la única banda que participó de todas las ediciones argentinas de Cosquín Rock.

Según informó la organización, más de 90.000 personas asistieron a la edición 2026, en la que participaron más de cien artistas distribuidos entre los distintos escenarios.

Entradas para Cosquín Rock 2027

Las entradas ya se encuentran a la venta. Los últimos valores informados para la etapa general fueron de $500.000 para el abono general de las dos jornadas, más $75.000 de cargo por servicio, lo que llevaba el precio final a $575.000. La modalidad Fanatic VIP tenía un valor de $1.800.000, más $100.000 de cargo, con un precio final de $1.900.000.

La venta fue organizada en tres etapas. Las dos primeras, denominadas Yendo y Llegando, estuvieron destinadas de manera exclusiva a clientes de BBVA, con la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad. La tercera, Viajando, abrió la compra a todos los medios de pago, mientras que los clientes del banco conservaron el beneficio de financiación.

La comercialización oficial se realiza a través del sitio de Cosquín Rock.

Además, la compra cuenta con un sistema de verificación de identidad del titular de la tarjeta. Una vez realizada la operación, el comprador dispone de diez días para ingresar un código de seis dígitos que aparece en su homebanking y que, según informó la organización, puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse.

Más adelante se comunicarán los puntos y las fechas habilitados para realizar el canje de las entradas virtuales por las pulseras de acceso.