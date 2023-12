escuchar

Crystal Harris estuvo al lado de Hugh Hefner en sus últimos momentos de vida, antes de que falleciera el 27 de septiembre de 2017. La modelo expresó un profundo dolor por la muerte del magnate, quien se convirtió en su marido durante cinco años y se sumaron a tres más de relación. Ahora, con 37 años y un libro publicado acerca de los oscuros secretos de la mansión Playboy, Harris recordó cómo era vivir su fecha favorita del año en medio del abismo continuo: la Navidad.

En las próximas semanas, Crystal Harris sacará a la luz su libro Only say good things: surviving Playboy and finding myself, en el que desentrañó el interior de la vivienda que creó Hugh Hefner. La modelo conoció al magnate en 2009, cuando ella tenía 23 años y él, 83. Tras vivir varios años en la mansión, la mujer se replanteó su visión acerca del negocio.

Algo que Harris siempre mantuvo a lo largo de los años fue su ilusión por la Navidad. Las tradiciones, los platos típicos y la decoración son algunos de sus detalles favoritos. Aunque la modelo recordó con nostalgia qué era lo que más la emocionaba de esta época mientras vivía en la mansión: su familia la iba a visitar en estas fechas todos los años.

“Supongo que, por un momento, la Navidad se sintió lo más normal dentro de la casa, aunque fuera tan mágico”, destacó Harris en diálogo con Daily Mail. Y añadió: “Cuando ahora saco algunas decoraciones, pienso en cuando estaba en la mansión”.

De hecho, la modelo aseguró que algunos adornos que lucieron en la vivienda de Hugh Hefner se encuentran hoy en su casa, como un Papá Noel de tamaño natural. “Teníamos a Santa Claus en el gran salón de la mansión. Yo le dije que lo quería y me lo compró en una tienda en Brentwood. Cuando le advertí de las dimensiones, él me dijo: ‘Por supuesto’”, contó.

Además, Harris recordó los regalos que le hizo al magnate en aquel tiempo, aunque destacó que los que recibió de su parte no eran originales, ya que todos pertenecían a la propia marca de Playboy. “Un año, le di un autorretrato a base de objetos reciclados. En otra ocasión, le regalé un globo terráqueo en el que señalé que en cualquier parte del mundo había un club. O un tablero de backgamon de acrílico con un beso mío impreso”, contó.

“Desde que [Hefner] murió, tuve que descubrir quién soy sin que me lo dicten”

Crystal Harris estuvo casada con Hugh Hefner durante los últimos cinco años previos a que él muriera, en 2017. La modelo compartió el profundo dolor que sintió. “Su muerte fue difícil. Un mes después, comencé a viajar, creo que simplemente para mantener la mente ocupada. No quería afrontar nada”, señaló.

Y reflexionó: ”Después de eso, comencé a ir a terapia, a tratar de darle sentido a todo. Desde que [Hefner] murió, tuve que hacer mucho descubrimiento. Tuve que descubrir quién soy sin que me lo dicten. No solo tuve que encontrar mi voz, sino también que aprender a usarla”.

En enero de 2024, saldrá a la luz el libro de Harris Only say good things, una autobiografía en la que la modelo plasmó su proceso tras vivir en la mansión Playboy.