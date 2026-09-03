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Festival de Venecia: del juego de parecidos entre Kate y Rooney Mara al osado look de Sydney Sweeney

Actores, actrices y supermodelos vistieron sus mejores galas para disfrutar de algunos de las celebraciones y los estrenos más esperados de la gran muestra italiana

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Las hermanas Kate y Rooney Mara, protagonistas de la película del directo alemán Werner Herzog, posaron para las cámaras antes de la proyección
Las hermanas Kate y Rooney Mara, protagonistas de la película del directo alemán Werner Herzog, posaron para las cámaras antes de la proyecciónMillie Turner - Invision
Un estreno muy especial se llevó a cabo este jueves en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Kate y Rooney Mara posaron juntas en la alfombra roja antes de la proyección de Bucking Fastard, la película en la que interpretan a dos gemelas que viven en su propio mundo de fantasía
Un estreno muy especial se llevó a cabo este jueves en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Kate y Rooney Mara posaron juntas en la alfombra roja antes de la proyección de Bucking Fastard, la película en la que interpretan a dos gemelas que viven en su propio mundo de fantasíaMillie Turner - Invision
El film del director alemán Werner Herzog fue ovacionado por el público, que aplaudió de pie por más de siete minutos. La película está basada en un caso real y es el primer proyecto que reúne a las hermanas Mara en pantalla
El film del director alemán Werner Herzog fue ovacionado por el público, que aplaudió de pie por más de siete minutos. La película está basada en un caso real y es el primer proyecto que reúne a las hermanas Mara en pantallaSTEFANO RELLANDINI - AFP
Orlando Bloom, el actor que interpreta al interés amoroso de las gemelas, también estuvo presente en Venecia, y posó muy elegante para las cámaras antes de la proyección
Orlando Bloom, el actor que interpreta al interés amoroso de las gemelas, también estuvo presente en Venecia, y posó muy elegante para las cámaras antes de la proyecciónMillie Turner - Invision
El actor británico también se acercó al público y firmó autógrafos y se tomó selfies con sus fanáticos
El actor británico también se acercó al público y firmó autógrafos y se tomó selfies con sus fanáticosSTEFANO RELLANDINI - AFP
La modelo Kendall Jenner fue una de las celebridades que asistió a la proyección de Caballo salvaje nueve, el film protagonizado por John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey y Ailín Salas. La película cuenta la historia de dos agentes de la CIA que se enfrentan a una misión que los lleva desde Santiago de Chile hasta la Isla de Pascua durante 1973, año en el que fue asesinado el presidente Salvador Allende
La modelo Kendall Jenner fue una de las celebridades que asistió a la proyección de Caballo salvaje nueve, el film protagonizado por John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey y Ailín Salas. La película cuenta la historia de dos agentes de la CIA que se enfrentan a una misión que los lleva desde Santiago de Chile hasta la Isla de Pascua durante 1973, año en el que fue asesinado el presidente Salvador AllendeTIZIANA FABI - AFP
La supermodelo italiana Vittoria Ceretti, novia de Leonardo DiCaprio, enfundada en un elegante vestido negro con transparencias, también disfrutó del estreno del film que está en competencia por el León de Oro
La supermodelo italiana Vittoria Ceretti, novia de Leonardo DiCaprio, enfundada en un elegante vestido negro con transparencias, también disfrutó del estreno del film que está en competencia por el León de OroAlessandra Tarantino - Invision
Elegante y fresca a la vez, Laura Dern fue otra de las estrellas que disfrutó del film dirigido por Martin McDonagh. Para la ocasión, eligió un vestido negro con encaje, escote en v y figura de reloj de arena
Elegante y fresca a la vez, Laura Dern fue otra de las estrellas que disfrutó del film dirigido por Martin McDonagh. Para la ocasión, eligió un vestido negro con encaje, escote en v y figura de reloj de arenaAlessandra Tarantino - Invision
Con una camisa muy ornamentada y su sonrisa de siempre, John Malkovich posó para las cámaras junto a su coprotagonista en Caballo salvaje nueve, Sam Rockwell
Con una camisa muy ornamentada y su sonrisa de siempre, John Malkovich posó para las cámaras junto a su coprotagonista en Caballo salvaje nueve, Sam RockwellAlessandra Tarantino - Invision
Parker Posey, a la vez, eligió un vaporoso vestido en tono hueso, con el que jugó para los flashes antes de la proyección
Parker Posey, a la vez, eligió un vaporoso vestido en tono hueso, con el que jugó para los flashes antes de la proyecciónSTEFANO RELLANDINI - AFP
Leslie Bibb, con un vestido en dos tonos y con corte irregular, acaparó todas las miradas durante su paso por la red carpet
Leslie Bibb, con un vestido en dos tonos y con corte irregular, acaparó todas las miradas durante su paso por la red carpetAlessandra Tarantino - Invision
Salas, nacida en Brasil pero argentina por adopción, optó por un look más bohemio con cut outs y volados
Salas, nacida en Brasil pero argentina por adopción, optó por un look más bohemio con cut outs y voladosAlessandra Tarantino - Invision
La actriz, además. se mostró muy feliz y enamorada de su novio, el cantante y actor Rocco Posca
La actriz, además. se mostró muy feliz y enamorada de su novio, el cantante y actor Rocco PoscaSTEFANO RELLANDINI - AFP
Posey, Rockwell, Malkovich y Salas posaron junto a Mariana Di Girolamo y Steve Buscemi, que también forman parte del elenco
Posey, Rockwell, Malkovich y Salas posaron junto a Mariana Di Girolamo y Steve Buscemi, que también forman parte del elencoTIZIANA FABI - AFP
Sydney Sweeney, por su parte, participó de un evento organizado por Armani en el marco del Festival. Fiel a su estilo, eligió para la velada un vestido gris metalizado con pedrería y transparencias
Sydney Sweeney, por su parte, participó de un evento organizado por Armani en el marco del Festival. Fiel a su estilo, eligió para la velada un vestido gris metalizado con pedrería y transparenciasScott A Garfitt - Invision
Mucho más simpático con los fotógrafos, el actor Jonathan Bailey también estuvo presente en el exclusivo evento de la casa de moda con un outfit clásico y oversize
Mucho más simpático con los fotógrafos, el actor Jonathan Bailey también estuvo presente en el exclusivo evento de la casa de moda con un outfit clásico y oversizeScott A Garfitt - Invision
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