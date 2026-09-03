Festival de Venecia: del juego de parecidos entre Kate y Rooney Mara al osado look de Sydney Sweeney

La modelo Kendall Jenner fue una de las celebridades que asistió a la proyección de Caballo salvaje nueve, el film protagonizado por John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey y Ailín Salas. La película cuenta la historia de dos agentes de la CIA que se enfrentan a una misión que los lleva desde Santiago de Chile hasta la Isla de Pascua durante 1973, año en el que fue asesinado el presidente Salvador Allende

TIZIANA FABI - AFP