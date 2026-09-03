Mariela Prieto quedó eliminada de Gran Hermano de cara a la final
La participante quedó afuera de la competencia tras enfrentarse a Luana Fernández en el mano a mano; los detalles
- 2 minutos de lectura'
Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa sus últimas instancias y cada vez quedan menos participantes en competencia. En la gala de eliminación de este miércoles 2 de septiembre, Mariela Prieto quedó afuera del reality de Telefe por decisión del público, luego de enfrentarse en el mano a mano definitivo con Luana Fernández.
La salida de Mariela dejó a Luana como la quinta finalista de la competencia. De esta manera, son cinco las participantes que continúan en carrera por el premio mayor: Charlotte Caniggia, Yanina Zilli, Yisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Sol Abraham.
Cómo fue la eliminación de Mariela Prieto de Gran Hermano
La gala se llevó a cabo apenas 48 horas después de la eliminación de Jennifer “Pincoya” Galvarini, por lo que el reality volvió a despedir a una de sus participantes en un breve lapso. Con la gran final cada vez más cerca, la competencia entró en su etapa decisiva y el margen para permanecer dentro de la casa se redujo considerablemente.
Durante la emisión del miércoles, Santiago del Moro fue comunicando de manera aleatoria quiénes lograban salir de la placa y continuar una semana más en el programa. Con el avance de la gala, la definición quedó finalmente concentrada entre Mariela Prieto y Luana Fernández.
Finalmente, el público se inclinó por Luana, que logró imponerse en el versus y aseguró así su lugar entre las cinco finalistas. Para Mariela, en cambio, significó el final de su participación en Gran Hermano Generación Dorada.
La emoción de Mariela Prieto tras quedar eliminada
Antes de que abandonara la casa, Big le dedicó unas palabras de reconocimiento por su desempeño durante el juego: “Tenés que irte orgullosa porque honraste el juego”. Luego, agregó: “Honraste la casa, jugaste a tu modo, pero siempre de manera leal, con respeto, con mucha alegría y eso es muy válido. Te deseo todo lo mejor en la vida porque te lo mereces”.
Emocionada y antes de cruzar la puerta de salida, Mariela se despidió de quienes siguieron su recorrido dentro del reality con unas últimas palabras: “Gracias. Gracias, Argentina. Gracias a la gente, te quiero Gran Hermano, gracias”.
- 1
- 2
Mark Ruffalo recibió el apoyo de más de 180 personalidades judías luego de que fuera acusado de antisemita
- 3
Mel Gibson, otra vez en problemas por un gesto captado en un video que se hizo viral: “Decepcionante”
- 4
Gloria Carrá contó qué hizo con el dinero de Ángela Torres y apuntó contra los padres que manejan las fortunas de los hijos