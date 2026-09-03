Mariela Prieto quedó eliminada de Gran Hermano de cara a la final

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa sus últimas instancias y cada vez quedan menos participantes en competencia. En la gala de eliminación de este miércoles 2 de septiembre, Mariela Prieto quedó afuera del reality de Telefe por decisión del público, luego de enfrentarse en el mano a mano definitivo con Luana Fernández.

La salida de Mariela dejó a Luana como la quinta finalista de la competencia. De esta manera, son cinco las participantes que continúan en carrera por el premio mayor: Charlotte Caniggia, Yanina Zilli, Yisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Sol Abraham.

Cómo fue la eliminación de Mariela Prieto de Gran Hermano

La gala se llevó a cabo apenas 48 horas después de la eliminación de Jennifer “Pincoya” Galvarini, por lo que el reality volvió a despedir a una de sus participantes en un breve lapso. Con la gran final cada vez más cerca, la competencia entró en su etapa decisiva y el margen para permanecer dentro de la casa se redujo considerablemente.

Luana Fernández se impuso en el versus y aseguró su lugar entre las finalistas (Captura: Telefe)

Durante la emisión del miércoles, Santiago del Moro fue comunicando de manera aleatoria quiénes lograban salir de la placa y continuar una semana más en el programa. Con el avance de la gala, la definición quedó finalmente concentrada entre Mariela Prieto y Luana Fernández.

Finalmente, el público se inclinó por Luana, que logró imponerse en el versus y aseguró así su lugar entre las cinco finalistas. Para Mariela, en cambio, significó el final de su participación en Gran Hermano Generación Dorada.

La emoción de Mariela Prieto tras quedar eliminada

Mariela Prieto quedó fuera de la competencia tras enfrentarse a Luana Fernández en el mano a mano

Antes de que abandonara la casa, Big le dedicó unas palabras de reconocimiento por su desempeño durante el juego: “Tenés que irte orgullosa porque honraste el juego”. Luego, agregó: “Honraste la casa, jugaste a tu modo, pero siempre de manera leal, con respeto, con mucha alegría y eso es muy válido. Te deseo todo lo mejor en la vida porque te lo mereces”.

Mariela Prieto se despidió de la casa de Gran Hermano (Captura: Telefe)

Emocionada y antes de cruzar la puerta de salida, Mariela se despidió de quienes siguieron su recorrido dentro del reality con unas últimas palabras: “Gracias. Gracias, Argentina. Gracias a la gente, te quiero Gran Hermano, gracias”.