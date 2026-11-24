Avengers: Doomsay es una de las películas que más expectativa genera en los amantes del cine. Bajo la dirección de los hermanos Anthony y Joseph Russo, el film aparecerá en la cartelera en la segunda semana de diciembre.

El estreno de Avengers: Doomsday en la Argentina contará con un preestreno para los días 15 y 16 de diciembre y un estreno oficial para el 17 de ese mes. En tanto, en España y Estados Unidos, su proyección está confirmada para el 18.

La nueva película de los Avengers volvería a fusionar distintos mundos (Foto: Redes Sociales)

Con un nutrido elenco encabezado por Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Ian McKellen, Pedro Pascal y otros actores de reparto, la película busca relanzar la época dorada de los superhéroes.

Cómo comprar las entradas para ver Avengers: Doomsday en la Argentina

Al ser una de las producciones más esperadas por los fanáticos, las cadenas de cine comenzaron con el expendio de las localidades.

Una de las condiciones a tener en cuenta es que la película no tendrá disponibles promociones bancarias, canje de vouchers, ni beneficios desde el miércoles 16 al domingo 20.

A continuación, el paso a paso para adquirir las entradas:

1 Ingresá a la página del cine

Buscar el cine de preferencia -según la localidad- y seleccionar la preventa de la película, que tendrá su preestreno el 15 y 16 de diciembre. Puede ser Cinemark, Hoyts, Multiplex o cualquier otro.

2 Buscar día y horario

En la interfaz saldrán los días disponibles para adquirir el ticket de la película. También, los horarios, ubicaciones y precios. La entrada sale $17.000.

No aplica ningún tipo de descuento para las funciones que van desde el 16 al 20 de diciembre, inclusive. La película no es apta para menores de 13 años.

Sinopsis y tráiler de Avengers: Doomsday

La historia comenzó en 2019 con la película Avengers: Endgame. En esa producción, los Avengers se enfrentaban y derrotaban a Thanos, en el marco de un largometraje que alcanzaba las tres horas de duración. A siete años de este icónico momento, Marvel Studios lanzó el primer avance del quinto film de los Avengers, quienes buscarán superar los éxitos del pasado.

“Héroes icónicos de tres universos diferentes se encuentran en un curso de colisión mortal y enfrentan una amenaza existencial como nunca antes han visto”, reza la sinopsis oficial de esta producción que verá la luz el 15 de diciembre en el país.

Trailer oficial de Avengers

Una de las grandes sorpresas de esta película será el regreso de Robert Downey Jr. al universo de Marvel para interpretar al villano Doctor Doom. Su última experiencia había sido en 2019 cuando interpretó a Tony Stark en Avengers: Endgame.

El reparto completo y confirmado de Avengers: Doomsday

Chris Hemsworth (Thor)

Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible)

Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América)

Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno)

Letitia Wright (Shuri)

Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man)

Wyatt Russell (John Walker/US Agent)

Tenoch Huerta Mejía (Namor)

Ebon Moss-Bachrach (Grimm/La Cosa)

Simu Liu (Shang-Chi)

Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow)

Kelsey Grammer (Bestia)

Lewis Pullman (Bob Reynolds/Sentry)

Danny Ramírez (Joaquín Torres/Falcon)

Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana)

David Harbour (Guardián Rojo)

Winston Duke (M’Baku)

Hannah John-Kamen (Ava Starr/Fantasma)

Tom Hiddleston (Loki)

Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X)

Ian McKellen (Magneto)

Alan Cumming (Nightcrawler)

Rebecca Romijn (Mística)

James Marsden (Cíclope)

Channing Tatum (Gambito)

Pedro Pascal (Mister Fantastic)

Robert Downey Jr. (Doctor Doom)