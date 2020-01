Cuánto sale la remera que usó Calu Rivero para su experiencia extrasensorial

La modelo y actriz ahora se reconoce como Dignity y comparte sus nuevos rituales en las redes Crédito: Instagram

La modelo y actriz Calu Rivero, ahora llamada "Dignity", forma parte de una comunidad espiritual y las redes comenzaron a hablar sobre la remera que utilizó durante uno de sus rituales.

Muchos le están brindando mensajes de apoyo llenos de energía y otros no terminan de entender en qué se basa su nueva religión o creencia.

La colección especial de Calu Crédito: Furzai

Este culto tiene una fuerte base comercial, y por eso algunos averiguaron el precio de una de las remeras con la que se la ve en una de las fotos que subió a su cuenta de Instagram. "I am from the illumination nation", lo que en inglés significa "soy de la nación de la iluminación", está a la venta por 1690 pesos.

"Ver lo fresco, lo crudo, lo concreto, lo genérico, lo abstracto, lo categorizado. Vivir más en el mundo real de la naturaleza que en el mundo verbalizado de los conceptos, prejuicios, estereotipos. Estar abierto a la experiencia. I'm from the illumination nation. Gracias por jugar", escribió Dignity en la curiosa foto que luego se convirtió en meme por los usuarios de Twitter.