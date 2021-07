Dady Brieva hizo un sorprendente anuncio en el programa de Guillermo Andino: “Quiero fiesta”

Dady Brieva anunció que se va a volver a casar con Mariela Anchipi antes de fin de año. El actor estuvo como invitado en Es por ahí, (América), el ciclo que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño donde, además de cocinar, hizo algunos chistes fuera de tono y adelantó que tienen pensado renovar sus votos matrimoniales.

El humorista y la coreógrafa están casados desde 2012 y juntos son padres de dos hijos, Felipe y Rosario. El actor en reiteradas oportunidades manifestó su deseo de renovar sus votos matrimoniales con la coach de ShowMatch (eltrece) y, según confirmó en el programa, este año van a hacerlo.

“Me voy a casar de vuelta antes de fin de año. Capaz que el 3 de diciembre porque queremos renovar los votos (matrimoniales) y pasó esta m… de la pandemia y quiero fiesta”, adelantó el humorista. La pareja se casó el sábado 2 de diciembre de 2012 en un evento con familiares y amigos.

Atento a la fecha que había adelantado el exMidachi, Andino acotó: “El 17 de octubre podría ser también”. Pero el humorista reaccionó rápido a la provocación: “No, yo no mezclo eso. Pasión y amor son dos cosas distintas, son dinamita y kerosene”.

Asimismo, recordó la primera ceremonia de bodas hace nueve años, cuando su mujer estaba embarazada de tres meses de su hija Rosario y en la que Felipe llevó los anillos e indicó: “Este año los dos podrían llevarlos”.

“Qué lindo que fue eso. Hacía rato que no soñaba porque la realidad me había superado el sueño. Pasa que, a veces, tenés una semana sin soñar y ahí me la pasaba bastante bien”, sostuvo.

