El peor momento de Gladys Florimonte: ahora fue denunciada ante la Justicia

Gladys Florimonte recibió una fuerte denuncia. En las últimas horas, la actriz fue acusada ante la Justicia por Marcelo Sergio Escudero, un compositor musical que asegura que usó una producción suya en distintos espectáculos sin haber pedido la autorización correspondiente. La canción en cuestión es “Enamorado” y habría sido utilizada en uno de los números de “Zulma”, un personaje de Florimonte que intenta conquistar a Marcelo Tinelli.

Escudero creó el tema para el cantante Gustavo Gabriel, quien, a su vez, le habría “prestado” la composición a la comediante. Gladys, por su lado, habría usado el track para uno de sus números como “Zulma”, el personaje de una adulta mayor que interpretó en ShowMatch hace unos años y en otros escenarios.

“Con suma sorpresa, encuentro mirando redes sociales en mi domicilio una campaña en la página de la Sra. Gladys Julia Florimonte con el personaje conocido como Zulma haciendo alarde de haberle compuesto al Sr. Marcelo Tinelli una canción, tratándose la misma del tema musical de mi autoría titulado ‘Enamorado’”, dice la denuncia que el músico presentó ante la Justicia y que fue leída durante la última emisión de Intrusos (América).

Denuncian a Gladys Florimonte por los derechos de una canción - Fuente: América

“En el año 2015 surgió la posibilidad de grabar un disco con la producción de Marcelo Escudero. En el álbum estaba la canción ‘Enamorado’”, contó por su parte Gustavo Gabriel, en conversación con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “En el estudio estaba Gladys Florimonte. Y cuando yo canto ‘Enamorado’ a ella le gustó mucho”, agregó.

Luego, según el relato del intérprete, la actriz dijo que quería cantarla en el Bailando junto a Tinelli. “Dijo ‘se la va a cantar mi personaje Zulma a Marcelo y yo voy a decir que la canción es de Gustavo Gabriel’. Dicho esto, obviamente dijimos que sí. Yo tenía casi 17 años, muchas ilusiones”, comentó el cantante.

A pesar del supuesto acuerdo, Florimonte no habría cumplido con su promesa. “Fue pasando el tiempo y lo que habíamos acordado no llegaba. Gladys le dice a Marcelo ‘te compuse un tema’. Imagínense la tristeza, la desilusión. Queremos esclarecer esta situación, veremos en qué desencadena”, cerró Gabriel.

El duro presente económico de Gladys Florimonte

En una entrevista reciente, la actriz contó que está “sobreviviendo” en el contexto de la pandemia de coronavirus y que en los últimos meses estuvo comprando lo esencial, ya que debió achicar sus gastos. En medio de la cuarentena se mudó a Carlos Paz, Córdoba, donde tiene una casa, y expresó: “¿Qué iba a hacer encerrada en el departamento de Buenos Aires? Para c.... de hambre allá, prefiero c... de hambre acá y por lo menos tengo aire puro y libre”.

Florimonte reconoció estar pasando un momento difícil, aunque la está “piloteando” en su cotidianidad como consecuencia de haber podido ahorrar por pasar tres años sin vacaciones. “Necesitaba un descanso pero no me tomé ni un solo día. Desde que laburé con [Jorge] Lanata [en Periodismo para todos] para acá, ahorré todo lo que trabajé para este momento”, remarcó en diálogo con revista Pronto.

Gladys Florimonte habló de su difícil situación económica en medio de la pandemia de coronavirus Captura de pantalla

“Soy austera, tuve que vender un auto y una camioneta. Me tuve que achicar. Ahora ando en un autito de m... pero no me importa eso porque cuando volvamos al ruedo y a la normalidad, con laburo sé que puedo volver a comprar una camioneta como la que tenía. No me calienta tener el mejor auto. Sale mucha guita el seguro, más la obra social. Ya ahí tengo un gasto importante”, detalló. “Antes tenía seguros contra todo riesgo y ahora no tengo nada, tuve que bajar todo. Tenía tres tarjetas, hoy tengo dos y estoy tratando de cancelar la segunda para quedarme solo con una. Tuve que pagar multas del auto, deudas y hoy tengo solo para sobrevivir. Vivo al día, pago la obra social y como. Nada más que eso porque no tengo lujos. Ni siquiera ropa me compro”, cerró.

LA NACION