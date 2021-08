Dalma Maradona cruzó Leo Sbaraglia: “Que me deje de nombrar”

Dalma Maradona no dejó pasar las declaraciones de Leonardo Sbaraglia sobre las demoras en la serie Maradona: Sueño bendito, que cuenta la vida del Diez. El actor había dicho que se había demorado por culpa de ella, de Claudia Villafañe y de Gianinna.

“Este año no rodamos y, dicen, que recién vamos a hacerlo el año que viene”, dijo el actor en el programa Mientras Tanto en Mucha Radio, en referencia a la segunda temporada de la ficción de Amazon Prime Video. “Entiendo que muchas de las causas tuvieron que ver con discusiones con Claudia (Villafañe); tal vez la muerte de Diego afectó cómo es la nueva repartija en torno a los derechos”, agregó sobre las posibles hipótesis del freno en la producción.

Leonardo Sbaraglia interpreta a Guillermo Coppola en la serie de Maradona Captura de Video

Al escuchar sus declaraciones, la actriz no dudó en pedirle en vivo a la producción que se comunicara con el actor para tener su versión de primera mano en su programa, Un día perfecto (radio Metro). “¿Podemos llamar a Sbaraglia? Le preguntaron por qué no se estaba rodando la serie de mi papá y no me preguntes cómo pero su respuesta es que la culpa es de mi mamá, de Gianinna y mía”, empezó su descargo.

Sus compañeros, en tanto, bromearon con la hija del Diez sobre “los quilombos” y se indignaron porque “se pelea hasta con Sbaraglia”. “Yo no me quiero pelear con nadie, pero que me deje de nombrar”, pidió la panelista de forma tajante sin ir más allá del asunto.

Por otro lado, Sbaraglia señaló que “nunca habló con Claudia” sobre el tema y destacó que no tiene mucha información sobre lo que está sucediendo realmente con la serie. “Creo que no nos quisieron contar nada a nosotros. No tenemos idea de qué está pasando. La serie se empieza a rodar en marzo, pero no tenemos idea”, observó.

No obstante, aclaró que sí hubo una persona a la que le expuso el problema. “A duras penas hablé con Guillermo (Coppola, a quien caracteriza) porque es un señor, es un tipo que siempre está dispuesto a ayudar, a pesar de que él tampoco tuvo mucha relación con la producción”, dijo.

Así se verá a Maradona en la serie de Amazon Prime Video

De la serie del Diez en la que se cuenta sus inicios en Villa Fiorito hasta alcanzar la gloria con Barcelona, Napoli y la Selección argentina también participan actores como Nicolás Furtado que interpreta a Daniel Passarella, Mercedes Morán como Doña Tota, Laura Esquivel como Claudia joven, Nazareno Casero, Nicolás Goldsmith y Juan Palomino como Diego Maradona, Leonardo Sbaraglia y Jean Pierre Noher como Guillermo Coppola y Darío Grandinetti como César Luis Menotti, entre otros.

LA NACION