Nicole Neumann recordó cómo eran los exigentes castings para modelos a los que fue cuando vivió en París

Durante su adolescencia, Nicole Neumann tuvo la posibilidad de perfeccionarse como modelo en una de las ciudades más lujosas y fashionistas del mundo: París. Vivió y trabajó allí a los 18 años y, si bien fue una experiencia enriquecedora, también le demostró lo cruda que puede ser la industria. Esta semana, rememoró su etapa en Francia y recordó cómo eran las exigencias a las que sometían a las modelos.

El estreno de El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2), que justamente retrata el trabajo en una prestigiosa revista de moda, llevó a Nicole Neumann a contar detalles del año que se instaló en la capital francesa junto a su madre para impulsar su carrera como modelo. “Cuando llegué, nos alojaron en un departamento divino que tenía el dueño de la agencia y había otra chica. La veíamos todas las noches que pasaba, literal, con un té y una manzana”, reveló esta semana en su programa de streaming Solo con Niki, el cual comparte con su hermana Geraldine Neumann, Juan Otero y Justina Scasso.

Nicole Neumann vivió un año en París durante su adolescencia para impulsar su carrera como modelo (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

En esta misma línea, reveló cómo eran los exigentes castings a los que asistía. Dio a entender que miraban el currículum con cierto desgano y sin mucho preámbulo le decían: “¿Cómo es tu nombre? A ver, desfilá”. Explicó que eran muchas chicas de distintas partes del mundo probándose y abundaban más las respuestas negativas que las positivas. “Re feo el trato”, sostuvo y describió al ambiente como “duro y muy frívolo”.

Nicole Neumann contó detalles de cómo eran los castings para modelos a los que fue cuando vivió en París (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Por su parte, Geraldine Neumann también recordó parte de la experiencia de su hermana en Europa y lo comparó con la dinámica de trabajo a la que estaba acostumbrada. “En la Argentina ibas a un casting toda producida y cuando Niki llegó a París le dijeron: ‘Acá tenés que venir con cara de recién levantada’”, reveló. Además, contó que cuando viajó a París a visitarla, llamó la atención de su agencia y se presentó al casting de una marca de lujo, pero como todavía tenía que ir al colegio, debió regresar a casa.