Nicole Neumann recordó cómo eran los exigentes castings para modelos a los que fue cuando vivió en París
En su programa de streaming Solo con Niki contó detalles de cómo fue su experiencia de un año en la capital francesa cuando era adolescente
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Durante su adolescencia, Nicole Neumann tuvo la posibilidad de perfeccionarse como modelo en una de las ciudades más lujosas y fashionistas del mundo: París. Vivió y trabajó allí a los 18 años y, si bien fue una experiencia enriquecedora, también le demostró lo cruda que puede ser la industria. Esta semana, rememoró su etapa en Francia y recordó cómo eran las exigencias a las que sometían a las modelos.
El estreno de El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2), que justamente retrata el trabajo en una prestigiosa revista de moda, llevó a Nicole Neumann a contar detalles del año que se instaló en la capital francesa junto a su madre para impulsar su carrera como modelo. “Cuando llegué, nos alojaron en un departamento divino que tenía el dueño de la agencia y había otra chica. La veíamos todas las noches que pasaba, literal, con un té y una manzana”, reveló esta semana en su programa de streaming Solo con Niki, el cual comparte con su hermana Geraldine Neumann, Juan Otero y Justina Scasso.
En esta misma línea, reveló cómo eran los exigentes castings a los que asistía. Dio a entender que miraban el currículum con cierto desgano y sin mucho preámbulo le decían: “¿Cómo es tu nombre? A ver, desfilá”. Explicó que eran muchas chicas de distintas partes del mundo probándose y abundaban más las respuestas negativas que las positivas. “Re feo el trato”, sostuvo y describió al ambiente como “duro y muy frívolo”.
Por su parte, Geraldine Neumann también recordó parte de la experiencia de su hermana en Europa y lo comparó con la dinámica de trabajo a la que estaba acostumbrada. “En la Argentina ibas a un casting toda producida y cuando Niki llegó a París le dijeron: ‘Acá tenés que venir con cara de recién levantada’”, reveló. Además, contó que cuando viajó a París a visitarla, llamó la atención de su agencia y se presentó al casting de una marca de lujo, pero como todavía tenía que ir al colegio, debió regresar a casa.
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