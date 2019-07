Dalma Maradona dijo que lloró al vacunar a su hija y fue tildada de "antivacunas"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2019 • 17:31

Es necesario ser muy cuidadoso a la hora de manifestarse en las redes sociales ya que las probabilidades de una interpretación errónea son grandes. Le pasó a Dalma Maradona, que después de confesar que había llorado ante la primera vacuna de su bebé Roma, de cuatro meses, fue tildada de antivacunas y debió salir a defenderse de las críticas.

"Hoy vinieron a vacunar a Roma por sus cuatro meses. Ella perfecto, yo lloré un montón. ¿A ustedes no les pasó?", escribió la actriz en las historias de Instagram. Rápidamente, sus seguidores comenzaron a atacarla y una aclaración se hizo necesaria. "Me siento en la obligación de tener que aclarar que mi posteo y mi llanto por la vacuna de mi hija nada tiene que ver con estar en contra de las vacunas", escribió en la misma red. "A veces siento que entienden lo que quieren para ser cada vez un poquito más 'dolobus'", agregó.

El mensaje de la polémica

Hace unos días, cuando se cumplieron sus cuatro meses de vida, Dalma compartió fotos de Roma así como también lo hizo su madrina, Gianinna Maradona. El rostro de la beba es un misterio para sus seguidores, y es que tanto Dalma como su marido, Andrés Caldarelli, prefieren no exponer tanto a la pequeña. "No la muestro porque al papá no le hace gracia", explicó hace un tiempo la actriz. "Además, quiero que ella pueda decidir si quiere que todo el mundo opine de su cara. Yo no tuve esa opción. No reniego. Pero si ella quiere, que cuando lo decida, se muestre", indicó.

Quien aún no conoce a Roma es su abuelo, Diego Maradona. Dalma, al respecto, dijo hace poco: "Yo ya hablé con él. Está desesperado por conocerla, pero antes tenemos que hablar de otras cosas".