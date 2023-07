Dalma Maradona se despidió de la radio con un explosivo mensaje: “Falta de respeto”

escuchar

Este viernes, Dalma Maradona publicó un llamativo anuncio en su cuenta oficial de Instagram. Por medio de un posteo, contó su salida de Un día perfecto, el programa que se emite por radio Metro. En un extenso descargo, la actriz explicó su decisión y dejó en claro que se debe más a cuestiones administrativas que a un problema relacionado con el entorno de su trabajo, al que le agradeció profundamente por este tiempo compartido.

Dalma se vio envuelta en una polémica que la tocó de cerca semanas atrás, cuando intentó un acercamiento a quien fue su amiga, Jimena Barón. Si bien no obtuvo el resultado esperado, su hermana Gianinna -quien también fue muy cercana a la cantante y hoy sale con su ex, Daniel Osvaldo- sí cruzó con una serie de mensajes polémicos a la autora de “La Araña”. Lejos de los escándalos, ahora, la hija mayor de Diego Armando Maradona anunció su futuro por fuera de la emisora, que le dio un espacio hace tres años.

El comunicado de Dalma Maradona tras su salida de La Metro (Fuente: Instagram/@dalmaradona)

“La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas a los oyentes por no haberlo podido comunicar antes, claramente no fue una decisión mía, pero bueno”, comenzó el tajante comunicado de Dalma, y continuó: “Solo para que entiendan un poco, ya después de mi segundo embarazo las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rozando la falta de respeto, pero por amor a mi equipo (ellos saben que fue solo por eso) y las charlas con Jime y Caye (Cayetano), me quedé un poco más”.

Con congoja, la actriz evitó entrar en detalles sobre su salida, más allá de que sí hizo hincapié en que se debió a una cuestión con la radio y a algún problema con sus compañeros, a quienes les dedicó un párrafo en agradecimiento. “Yo volvía de mi licencia a trabajar como correspondía, pero los planes en esta radio para mí eran otros”, zanjó Maradona.

En sintonía con su paso por Un día perfecto, Dalma puntualizó en los oyentes: “Sacando la parte fea, quiero agradecerles de todo corazón el cariño, por reírse conmigo, por mandarme tantos mensajes y por haber visto alguna serie o peli que les recomendé. Los llevo en mi corazón”.

Acerca de su ingreso al programa, la actriz rememoró el inicio y destacó el rol de Nicolás “Cayetano”, que le insistió para su comienzo allí. Según explicó Dalma, la propuesta llegó a pocos días de la muerte de su padre, Diego Armando Maradona. “Yo estoy en el fondo del mar, no tengo nada para darte ni a vos ni a los oyentes”, recordó que le dijo. Sin embargo, ante la insistencia de su compañero, aceptó esa nueva aventura que se extendió hasta principios de julio y de la que definió como: “Una escuela de radio por todos lados”.

Ante el comunicado de Dalma, la actriz recibió un aluvión de reacciones de famosos y fans de sus columnas de entretenimiento. Uno de los primeros que le envió una propuesta tentadora fue Ángel De Brito, que en los comentarios escribió: “¿Y conmigo para cuándo?”. De momento no hubo respuesta por parte de Maradona.

La propuesta de Ángel de Brito a Dalma tras su renuncia a La Metro (Fuente: Instagram/@dalmaradona)

En cuanto a los oyentes, muchos de ellos lamentaron la salida de Dalma del programa y le dejaron mensajes alentadores. Un usuario dijo: “Se te va a extrañar, había días en que ponía la radio solo para escuchar tu voz, para sentirte cerca, para retrotraer el tiempo y volver a estar todos juntos. La magia de la radio lo hacía posible, lo tenía al alcance de mi mano y me hacías reír mucho con tus ocurrencias”, al tiempo que un segundo manifestó: “Qué lastima que terminara así y no te dejaran despedirte”; por su parte, un tercero señaló: “¡Lo que sucede, conviene! Siempre agradeceré que hayas trabajado ahí”.

LA NACION