Le preguntaron a Jimena Barón sobre Dalma Maradona y no se anduvo con vueltas

Jimena Barón rompió el silencio por primera vez en mucho tiempo y se refirió a su examiga, Dalma Maradona, luego de que se supiera que Gianinna, la otra hija del Diez, fue pareja de su ex, Daniel Osvaldo. En el marco de la presentación de la película que produjo Dolores Fonzi, Blondi, la autora de hits como “La Cobra” desestimó cualquier vínculo con la hija del ex DT.

La respuesta contundente de Jimena Barón sobre su amistad con Dalma Maradona

La relación de amistad de Gianinna y Jimena, que nació cuando ellas eran muy jóvenes, se rompió a causa del romance que Osvaldo mantuvo con la hija del astro del fútbol argentino. De esta manera, la madre de Momo cerró un capítulo importante en su vida, lleno de dolor y angustia por lo que ella consideró que era ni más ni menos que una traición. Tal es así que en la canción “La Araña”, de su autoría, manifestó esa furia que sintió durante el engaño de su mejor amiga.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la cantante reveló en Implacables (América) el pasado fin de semana si volverá a entablar algún tipo de lazo con Dalma a la vez que se refirió a un presunto mensaje privado que le habría enviado, en post de unirse nuevamente. “En estos días se habló mucho de que te habría contactado. ¿Existió algún pedido de acercamiento?”, quiso saber la cronista.

“No, no, pero está todo bien. Yo ya no hablo del tema, así que ni idea”, respondió tajante la actriz y enseguida la periodista insistió: “¿Sentís que esa relación ya sanó o más bien está cerrada?”. “No, ya está el tema para mí”, replicó contundente Barón. Tras ello, se le preguntó acerca de los dichos de Helena, una vieja pareja de Osvaldo, sobre el tema “La Araña”. Ante eso, Jimena contestó: “Está bien, yo entiendo que la gente opina y es parte de mi trabajo, de lo que trae la exposición y la gente puede opinar lo que crea, yo no tengo por qué opinar sobre lo que opina la gente”.

Los dichos de Dalma Maradona sobre Jimena Barón

El escándalo que envuelve a las hermanas Maradona y a Jimena Barón, su vieja examiga, estalló tras una entrevista que brindó la cantante hace días en LAM (América). En base a sus opiniones, la repercusión destapó una nueva polémica por un tema ya olvidado.

Dalma Maradona apuntó contra Jimena Barón

En diálogo con el ciclo que conduce Ángel de Brito y en contestación a los dichos de Barón, Dalma apuntó: “Yo siento que es algo que quiero hablar con ella en lo privado. Vi la nota que dio y dije: ‘Bueno, vamos a hablarlo’. Si es que todavía ella tiene ganas de hablarlo, y si yo también lo quiero hablar. Lo quiero hacer de manera privada y por eso ahora no tengo nada más para decir solo que vi lo que dijo y le escribí”.

“En realidad, (le escribí) para hablar de esto. Hay algo que yo no entendí de lo que ella dijo y yo quiero hablarlo de manera privada. Tengo ganas de decírselo a ella y no a vos (por el cronista), no es de mala”, añadió Dalma y concluyó: “Realmente, la que era amiga, amiga, amiga de ella era yo. Nos conocimos a los 11 años y duró el vínculo, fuimos amigas por mucho tiempo. Entonces, lo que yo tenga para decirle a ella, quiero hacerlo de forma privada sí es que hay algo para decir. Capaz decimos ‘no se dio y ya está’ o capaz lo podemos hablar, no sé. Por respeto a mi amistad de tantos años, prefiero hablarlo en lo privado. No sé qué va a pasar”.

