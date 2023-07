El polémico mensaje de la esposa de Andrés Nara tras las fuertes críticas que recibió el padre de Wanda Nara: “La mejor Justicia es el karma”

escuchar

Luego de la internación de Wanda Nara, Alicia Barbasola lanzó duros comentarios en sus redes sociales que estarían direccionados a la conductora de MasterChef (Telefe) y su familia, en defensa de su esposo, Andrés Nara. En medio de la gran preocupación en torno al estado de salud de la empresaria y mientras su círculo íntimo trata con gran hermetismo el tema, la pareja recorrió varios canales de televisión y criticó duramente el comportamiento del entorno cercano a la famosa, que le habría prohibido hablar en público sobre el tema.

Si bien existen rumores sobre el diagnóstico de Wanda, aún no se confirmó de manera oficial absolutamente nada. Sí se sabe que la conductora fue dada de alta el jueves, porque su padre lo comunicó en la TV. Aún así, fue Barbasola quien salió al cruce de la mediática, su hermana Zaira Nara y de Nora Colosimo, exesposa de Andrés y madre de las modelos. Desde su cuenta de Instagram, Alicia publicó en sus Stories temporales dos mensajes contundentes en alusión al entorno familiar de su marido.

El mensaje que compartió Alicia Barbasola en sus redes (Fuente: Instagram/@alibarbasola)

En el primer posteo, publicó la imagen de una mujer con el dedo índice en su boca, en señal de silencio, y allí escribió: “Muchas veces nos hacen tanto daño, queremos hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena, créeme todos tienen una versión de los hechos, dejá que el tiempo ponga las cosas en su lugar… Callar es de sabios”.

A continuación, subió una foto junto a Andrés, en la que ambos posan desnudos. Sobre la postal, redactó: “¡La verdad vence a la mentira! ¡La mejor Justicia es el karma! Sé el reflejo… el universo es sabio. Y no hay oscuridad, por más fuerte que parezca, que pueda vencer la luz”. Estos dos comunicados dieron que hablar luego del momento complicado que sobrelleva Wanda.

El duro mensaje de Alicia Barbasola en medio del complejo estado de salud de Wanda (Fuente: Instagram/@alibarbasola)

Estos últimos comentarios por parte de Barbasola se sumaron a una seguidilla de reclamos contra las hermanas Nara y Colosimo. El viernes pasado, la mujer visitó Nosotros a la mañana (eltrece) y allí descargó su enojo contra la familia de su esposo. Si bien circuló que la pareja buscaría el ingreso a El Bailando 2023 (América), los dichos de Alicia en la TV fueron duramente cuestionados en medio de una situación tan sensible como es el problema de salud de Wanda.

Barbasola aseguró que se siente “censurada” por Colosimo y la hija mayor de Andrés, al tiempo que se refirió al estado anímico de su esposo: “Lo acompaño en todo lo que puedo, pero prefiero no opinar. Porque yo sí me baso siempre en la verdad. La verdad a veces no cae bien y puede ser complicada en estos momentos”.

La palabra de Alicia Barbasola y Andrés Nara tras la internación de Wanda

“Prefiero no meterme, no hablar de Nora ni de Wanda ¿Si hay algo más? Sí. Pero prefiero no hablar porque no me gusta. Las familias son sagradas”, además agregó que se siente “angustiada en un montón de situaciones. Por un lado, estás censurada para hablar porque hay cosas que me afectan a mí directamente y no lo puedo decir”.

Acerca del delicado momento que atraviesa la familia Nara-Icardi-López, Barbasola analizó: “Con la salud no se bromea, a mí se me murió un hermano el año pasado. Pero si alguien tiene tiempo de mandar un mensaje y decir que a Wanda y a Nora les molesta vernos en cámara… Si estamos con un tema de salud, entiendo que no tienen tiempo para pensar en eso”.

