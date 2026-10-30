Daniel Gómez Rinaldi explotó contra la China Ansa: “No te tomaste ni 15 minutos para chequear aunque sea en Google cómo fue la historia de Maratea”

Después del inesperado cruce de Santiago Maratea con Josefina “China” Ansa en Podemos Hablar (Telefe) que saldrá al aire en la próxima emisión del sábado 31 de octubre, Daniel Gómez Rinaldi decidió opinar en su programa en Radio Rivadavia (AM 630) sobre la polémica. Para el periodista, la reacción de su colega habría sido exagerada, ya que se rumorea que, después de un picante ida y vuelta con el influencer, se habría largado a llorar.

Todo habría comenzado cuando Ansa decidió ser incisiva con Maratea con una de sus famosas colectas, que se había vuelto blanco de críticas después de que una joven en redes lo denunció por no haber cumplido con su acuerdo. Ante esta situación, Gómez Rinaldi apuntó: “¡China, ahora me voy a ocupar de vos! No estás preparada. Aparte, el tema del refugio de los perros yo lo sé muy bien porque lo seguí. Una influencer lo acusó de no haberlo construido porque él había pedido una colecta para construir un refugio para animales. Lo que no se hizo fue otra propiedad y él después demostró en videos que cumplió con su promesa del refugio de animales. Entonces, China, me parece que vos no estás preparada, no te preparaste para esta nota", reflexionó Gómez Rinaldi.

La China Ansa y Santiago Maratea enfrentados en PH

“Te dijeron: ‘Hacé estas preguntas’. Y no te tomaste 15 minutos para chequear aunque sea en Google cómo fue la historia tanto del refugio como de Independiente. Y sos un invento, ¿qué queres que te diga?“, agregó Gómez Rinaldi, dando a entender había sido todo guionado y que se le fue de las manos la situación por no tener herramientas para responder.

Fue entonces que el columnista de Gómez Rinaldi le repreguntó por una expresión utilizada para con la periodista: “¿Es un invento?“. A lo que, reafirmando sus palabras, indicó: “Sí, es un invento. Porque para mí ponerte como conductora de Telefe, co-conductora en su momento de Iván de Pineda, ponerla ahora... Es muy gracioso cuando uno lee las crónicas que ponen ‘la famosa periodista’. Famosa periodista puede ser Mónica Gutiérrez, vos no sos famosa. ¡Por favor!“.

La periodista volvió a la escena mediática tras su paso por MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @chinitaansa)

Además, Gómez Rinaldi repasó que la presencia de la China Ainsa en PH se debió a un escándalo amoroso y no a su recorrido profesional en la pantalla. “A ella la involucran con Pablo Migliore. Porque Nora Colosimo, que es la mamá de Wanda Nara, está de panelista de Ángel de Brito y dijo que habían tenido como un acercamiento. Entonces, a ella le hizo muy mal porque está casada y tiene hijos. Pero, mi amor, si no es verdad, ¡tomatelo como broma! Tanta historia hiciste”, concluyó.