La China Ansa se refirió a su enfrentamiento con Santiago Maratea en PH: “Toqué una fibra que lo descolocó”

Luego de que trascendiera que durante la grabación de PH: Podemos Hablar la China Ansa vivió un tenso cruce con Santiago Maratea que llevó a la producción a imponer un receso para calmar los ánimos, la concursante de MasterChef Celebrity rompió el silencio y dio a conocer su versión sobre los hechos.

Entrevistada por Yanina Latorre en SQP (América TV), Ansa comenzó explicando: “Estamos en un programa donde estamos charlando y nos toca aleatoriamente la luz para preguntarle uno al otro algo improvisado. Nosotros no traemos las preguntas desde casa, investigadas. (...) Yo le propuse [a Maratea] un cambio de roles. No voy a espoilear todo el programa, pero le propongo un cambio de roles donde él se tiene que decir algo a él mismo. Yo no hice acusaciones ni investigué el caso periodísticamente. Yo fui a la fuente a preguntarle qué se diría él mismo”, señaló la periodista.

Cuando Latorre quiso saber si ella le hablaba de la colecta para el refugio de animales que terminó con acusaciones de estafa, Ansa reiteró: “No. Él me preguntó por qué le estaba diciendo eso y me pidió un ejemplo. Y yo le dije: ‘No sé... Por ejemplo, la del refugio de los perros’”.

Inmediatamente, la columnista de Telefe Noticias y participante de MasterChef Celebrity reflexionó: “Evidentemente, le toqué una fibra que a él lo descolocó. Quizá no quería hablar del tema. O tal vez sí vino preparado a PH para hablar de esto. Por ahí me tocó a mí, porque justo hice esta pregunta, pero le podría haber tocado a Andy o a otro. Me parece que él fue a PH sabiendo que tal vez existía la posibilidad de que le tocasen este tema. No me parece una locura pensar que le vamos a preguntar algo sobre eso. No fue con mala intención”.

Pero las palabras de la entrevistada no convencieron a Latorre. “Uno puede asumir que no hizo una buena pregunta. Por ahí lo que pienso yo es que no estabas preparada para seguir hablando sobre el tema, porque él te empezó a correr, si habías investigado el caso, si tenías data sobre el caso, y vos le dijiste que eras periodista de espectáculos”, señaló la conductora.

"Santi no estuvo agresivo. Lo que sí ocurrió es que se subió el tono de una conversación, bastante. Subía el tono, lo subía; escalaba y escalaba. Eso me pasó"

“Es que yo no hice una investigación periodística”, volvió a explicar Ansa. “Yo soy fiel consumidora de sus contenidos y nosotros con mi familia lo adoramos y nos involucramos en las causas. Eso es lo peor de todo: nunca lo juzgaría ni fue una crítica, ni con mala entraña”.

“Me dijeron que vos donaste en sus causas y tenés muy buena onda con él. Justo le diste el ejemplo en la que a él lo acusaban de ladrón”, increpó Latorre. “¿Y qué esperaba yo? Que él respondiera en su defensa. Yo esperaba otra respuesta. Esperaba que él se dijera a sí mismo: ‘Gracias, chabón, por todo lo que hiciste’. No esperaba esto".

Pía Shaw, una de las panelistas del ciclo de América, intervino para preguntarle a la entrevistada por qué la situación la angustió tanto que terminó llorando. “Me angustié. Realmente, estoy mal dormida. Estoy un poco cansada. Los horarios... No llego a estar con mi familia y es eso lo que me afecta internamente. Entonces, cualquier cosa que me pase voy a llorar. No tiene nada que ver con él. Santi no estuvo agresivo. Lo que sí ocurrió es que se subió el tono de una conversación, bastante. Subía el tono, lo subía; escalaba y escalaba. Eso me pasó. Verlo a él, que como te dije hay un buen vínculo, lo quiero y nos llevamos bien... Dije: ‘Me fui a la mierda. Si el chabón está así, lo puse yo así’. Entonces, me empecé a repreguntar por qué carajo había hecho esa pregunta, pero ya no había vuelta atrás”.

Después, Ansa desmintió la versión que indica que luego de sucedido ese altercado, ella amenazó con abandonar la grabación del programa. “No, yo nunca amenacé con irme. Andy nos dijo si queríamos frenar la grabación y le dije que por mí, sí”.

“Me costó un par de minutos reponerme, porque lo que yo pensaba era que se había roto el vínculo. No pensaba en lo televisivo ni el show, pensaba: ‘¡Qué mierda! ¿Cómo me acerco a él para explicarle?’. Yo no quería pedirle perdón por la pregunta, no estoy arrepentida de haberle preguntado; era un juego de cambio de roles que me parecía bueno para que él pudiera... Y me salió para la mierda", resumió.

Y explicó: “Él sintió que la pregunta había sido con saña y entonces se metió con la comunicación, con los periodistas, con los medios, con la investigación periodística, con lo judicial”. Y para dar por terminado el tema, reveló: “Al final, nos abrazamos y terminó todo maravilloso”.

“Estaba enojado”

Horas antes, Maratea había dado su versión de lo sucedido en DDM (América), el programa que conduce Mariana Fabbiani. “Se re picó mal”, reconoció el influencer, quien explicó que la tensión comenzó durante el segmento de preguntas cara a cara entre los invitados.

“Ella no me acusó, pero habló de algo donde se me acusa”, aclaró en referencia a Ansa Hernan Zenteno - La Nacion

“No hizo una sola pregunta, me hizo una, la respondí; me hizo otra, la respondí; me hizo otra y yo ya digo: ‘Bueno, me estás queriendo llevar a un lado’”, relató. Según recordó, Ansa comenzó preguntándole qué se recriminaría si fuera una persona que había aportado dinero a alguna de sus colectas. “Yo dije: ‘No sé, porque en todas las colectas se lograron los objetivos’”, señaló. Sin embargo, la conversación terminó derivando hacia una recaudación en particular, lo que provocó su reacción: “¿Investigaste sobre esa colecta o te leíste un titular?”.

Maratea también cuestionó la manera en que Ansa se había informado sobre el tema: “Como periodista, ¿vos te informás leyendo medios o hacés investigaciones?”. Según su relato, la periodista interpretó el comentario como una acusación, aunque él aseguró que solo intentaba conocer sus fuentes. “Ella no me acusó, pero habló de algo donde se me acusa”, aclaró. Además, negó que la producción le hubiera sugerido a Ansa las preguntas que desencadenaron el enfrentamiento.

Sobre el momento de mayor tensión, reconoció que estaba muy enojado, pero negó haberse excedido. “Yo estaba re enojado. Y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte”, admitió. También explicó que fue Kusnetzoff quien decidió interrumpir la grabación cuando la discusión comenzó a escalar. Según contó, durante esa pausa una productora le preguntó qué quería hacer y él respondió: “Yo me quiero ir a correr, si me dejan”. Consultado sobre si consideraba que había reaccionado de manera desmedida, sostuvo: “Me parece que hablé en el tono en el que está permitido hablarle a una persona adulta”. Respecto al llanto de Ansa, sostuvo que ambos habían reaccionado de manera diferente: mientras ella expresó su angustia llorando, él manifestó su enojo elevando la voz.

El influencer reveló, además, que ni siquiera llegó a formularle la pregunta que tenía preparada para ella. Según explicó, como Ansa había contado que durante su infancia llegó a dormir en la calle, quería saber si actualmente había logrado comprarse una casa. Pese al enfrentamiento, aseguró que pudieron recomponer el vínculo y continuar con la grabación. “Bárbaro, divina la China”, respondió cuando le preguntaron cómo habían quedado las cosas entre ellos. Incluso comparó lo sucedido con una discusión entre amigos durante un asado, en la que el enojo inicial termina dando paso a las risas. “No me arrepiento para nada de ir, sobre todo por cómo terminó”, afirmó.