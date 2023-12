escuchar

Los rumores de una presunta relación entre Daniela Ballester y Daniel Osvaldo surgieron hace unas semanas, cuando desde las redes sociales advirtieron que compartían instantáneas desde los mismos espacios. Posteriormente, la pareja confirmó su nuevo romance a través de una imagen, en la que posaron juntos y que incluyó un romántico mensaje. Tras la evasiva del exfutbolista ante las preguntas sobre este vínculo, la periodista también evitó dar detalles y Paula Varela apuntó contra ella.

Unas imágenes que confirmaron la relación de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

La instagramer Vicky Bramer, quien está detrás de la cuenta de Juariu, con más de 722 mil seguidores, destacó las imágenes que Osvaldo y Ballester compartieron en sus perfiles y en las que aparecieron en los mismos espacios y eventos. Además, señaló que los dos se seguían en la red social. Posteriormente, Pochi, la dueña de Gossipeame, reveló un video en el que ambos se sentaron juntos durante una reunión de cierre del 2023.

Finalmente, el exjugador de la selección italiana confirmó el romance con la periodista a través de una foto en sus Stories de Instagram hace unos días, en la que los dos posaron en actitud cómplice, y escribió un romántico mensaje: “Quisiera que esto dure para siempre”, bajo la melodía de Ratones paranoicos.

La publicación con la que la pareja confirmó su relación Instagram: ballesterdaniela

Luego de que Daniela Ballester compartiera la publicación en su perfil, la periodista se negó a dar detalles sobre su relación. “Perdón. No quiero chocar a nadie, pero no quiero ser maleducada”, advirtió a los periodistas de Socios del Espectáculo (eltrece), que le consultaron sobre su vínculo con el exdeportista mientras ella manejaba su auto.

“¿Estás enamorada?”, apuntó un comunicador. Pero la periodista continuó con su negativa: “Perdón, pero no vamos a hablar de nada de eso. No se me enojen, chicos”. El trabajador del programa de televisión insistió: “¿Estás enamorada, sí o no? Como dijo [Sergio] Massa”. Pero sus intentos fueron en vano, ya que Ballester lanzó un beso al aire mientras avanzaba con su vehículo y se despidió: “Chao, chicos, gracias”.

Desde el estudio de Socios del Espectáculo, los panelistas comentaron la evasión de la periodista a la hora de ser consultada sobre su romance con Daniel Osvaldo. “No habló de su vida personal antes, ¿por qué tendría que hacerlo ahora? También hay que respetar esa parte”, apuntó Mariana Brey.

El enojo de Paula Varela por la actitud de Daniela Ballester

“A mí, esas cosas me enojan”, comenzó Paula Varela, tras conocer la reacción de Daniela Ballester cuando le preguntaron por su relación con Daniel Osvaldo. Y siguió: “Ella es colega nuestra. A mí, me cae 10 mil puntos como persona, pero voy a hablar de la actitud que tiene mediáticamente, siendo una colega. Me parece muy irrespetuosa”.

Varela detalló el motivo por el que no estuvo conforme con su reacción. “Primero, porque publican la relación en las redes ellos. Entonces, se tiene que hacer cargo. Si lo publicás, es que querés ser visto, entonces te van a ir a preguntar”, apuntó. Y añadió: “Ella sabe cómo funcionan los medios; no nació ayer. Es simpática y amorosa, pero me parece que tiene que responder algo”.

Una de las imágenes que se filtró antes de que confirmaran su relación

Para finalizar, la panelista protagonizó un contundente descargo. “Capaz Daniela no quiere hablar porque está saliendo con un tipo muy polémico que ha tenido críticas de muchas mujeres y que ha sido tildado de mal padre”, concluyó.