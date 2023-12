escuchar

La banda de cumbia Ke Personajes atraviesa uno de los mejores momentos de su corta carrera musical luego de su explosión en YouTube. Sin embargo, el líder y vocalista, Emanuel Noir, en los últimos días fue protagonista de peleas que preocupan a su entorno familiar. En esta oportunidad, desde Mañanísima (eltrece) difundieron las imágenes de otro altercado en el que estuvo involucrado hace quince días cerca del reconocido shopping de Recoleta.

El cantante tropical fue protagonista de dos altercados en la calle en las últimas semanas. El primer video que se difundió fue el sábado 16 de diciembre en Concepción de Uruguay, Entre Ríos, donde se lo ve tendido en el piso luego de una fuerte golpiza de parte de un hombre.

Este martes, se difundió un segundo video de hace dos semanas cuando Emanuel Noir, nuevamente, se agarró a piñas. Ahora, le dio varios golpes a un hombre en el barrio porteño de Recoleta.

En el clip se ve al cantante de 34 años correr y atacar a una persona por la espalda, a quien sigue pegando aunque esté el piso. Luego, un grupo de personas lo intentan frenar, lo agarran y se lo llevan.

Desde Mañanísima (eltrece) Estefi Berardi explicó este nuevo material que preocupa a los fanáticos de la banda. “Hablamos del cantante de Ke Personajes, que fue noticia porque lo mostraron peleando y lo terminaron noqueando a él. Se bajó con una manopla y fue a buscar a un tipo grandote; esto fue en Entre Ríos. Y ahora estamos viendo otro video donde lo vemos peleando en la calle y desde un auto dicen: ‘Es el cantante de Ke Personajes’”, introdujo.

En este sentido, otro panelista añadió: “Ahora estamos viendo otro video. Esto es exclusivo de Mañanísima, de hace 15 días, donde lo vemos peleando en la calle. Se bajó para pegarle a un grandote y la novia lo dejó por este tema. Terminó internado”.

El fuerte descargo del cantante de Ke Personajes tras protagonizar otra pelea callejera

Las peleas callejeras se dieron con pocos días de diferencia. Pero luego de que se hicieran públicas, Emanuel Noir compartió un contundente mensaje a través de las redes sociales.

En el primer posteo se lo ve al cantante sacándose una foto frente al espejo con el mismo atuendo con el que apareció en la pelea en Entre Ríos. En la segunda publicación, desde un escenario, el vocalista se preguntó: “¿Todo el mundo es perfecto y los únicos errores son míos?”.

El descargo de Emanuel Noir tras las imágenes difundidas en Mañanísima Instagram: @emanuelnoir

No obstante, el tercer mensaje fue para darle más contexto a la pelea que protagonizó en Entre Ríos. “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltar el respeto ni a mí o a una mujer, menos pegarle, por eso me paré de manos en el boliche”, señaló y luego añadió: “Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”.

Luego de que se difundieran las imágenes en Mañanísima de su segunda pelea de fin de año, el cantante compartió una historia. “Si no nos aferramos a Dios en nuestra aflicción. Nuestra decadencia o problemas a quien recurriremos para salir si es el quien con amor no nos juzga”, aseveró.

En este sentido, agregó: “Ni mira con mal ojo él sabe y ve el corazón. Nada más aprendamos a entender a quien padece porque si algo sé, todos tenemos un yugo en mayor o menor medida. Y como me enseñó la vida, voy a salir adelante”.

