Daniela rompió en llanto al escuchar lo que decía Thiago a espaldas de ella en Gran Hermano: “Me equivoqué”

Daniela Celis fue la novena eliminada de Gran Hermano, con el 73,29% de los votos del público, esta semana. Pero la oriunda de Moreno no abandonó la casa más famosa del país disgustada, sino con sonrisas y agradecimientos. “Los quiero mucho. Son lo más. Me voy súper feliz. Una experiencia única. Los veo afuera”, expresó. Todo cambió cuando llegó al estudio de Telefe, donde Santiago del Moro le compartió un video en el que Thiago Medina habló sobre ella y la joven se derrumbó. “Evidentemente, me equivoqué”, dijo.

“Un rato estoy bien y al otro, estoy mal. Pero es porque Dani me pone mucha presión también. Yo la re quiero una banda, pero a cada rato está ahí... Yo voy a salir como entré: solo”, sentenció el joven de González Catán. Y agregó: “Es re buena, todo, pero a veces se comporta como Coti y no me gusta, medio caprichosa”.

“Lo estoy aguantando hasta el día que no dé más. No le voy a dar ningún por qué ni nada de eso. Le voy a decir: ‘Dani, ya no aguanto más’”, dijo el joven. “Que me hubiera sido sincero desde un primer momento”, apuntó Daniela, quien no pudo contener el llanto tras ver las declaraciones de su compañero en la casa, con quien mantuvo una relación sentimental.

