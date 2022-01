Bienal de Performance: cuando coreógrafos y creadores escénicos copan la parada

En las distintas ediciones de la Bienal de Performance, los creadores escénicos (ese amplio abanico que congrega a coreógrafos, intérpretes, directores teatral y dramaturgos vinculados a las búsquedas experimentales) siembre han tenido un papel importante en la línea curatorial de este encuentro que dirige Graciela Casabé. De hecho, en la primera edición de 2015, fueron convocados los coreógrafos Luis Garay, Diana Szeinblum y Juan Onofri Barbato; el artista visual Osías Yanov; y los directores y dramaturgos Marina Obersztern y Fernando Rubio.

En la edición actual, que se inició en noviembre, ya pasaron por este encuentro curado por Maricel Álvarez, Requiem, la propuesta del grupo Krapp que dirigió la coreógrafa Luciana Acuña; y Toborochi, trabajo de Javier Bustos, Jorge Crowe y Leticia Mazur, que se trató de una acción sonora, física, visual y espacial, en la plaza Rubén Darío. Pero desde el próximo sábado, en una nueva etapa de la misma Bienal, los escénicos, el cuerpo mismo, toman protagonismo.

El coreógrafo y bailarín platense Iván Haidar presentará Soy tu performer. En este caso, su cuerpo es ofrecido como materia para ser intervenido por creadores que vienen del campo de las artes visuales, las artes vivas y las performáticas. Durante cinco horas, Iván Haidar, cuyas propuestas suelen ser parte de importantes festivales internacionales, estará a disposición de las indicaciones de Ariel Farace, Diego Velázquez, Mayra Bonard, Nayla Pose, Gustavo Tarrío, Antonio Villa y Camila Malenchini. Cada “facilitador” dispondrá de un tiempo determinado para hacer una prueba con el performer, quien en tiempo de cuarentena dura y del streaming, ya hizo una experiencia similar. “No sé qué va a suceder, yo también me lo pregunto -confiesa el creador en diálogo con LA NACION-. El tema es estar disponible a la propuesta que me haga cada uno de los facilitadores y hacer una especie de traducción en el momento. Hay algo interesante en relación a la fragilidad y la crudeza del presente, de poner todo en ese momento, de lo no elaborado. No hubo ensayos, solo conversaciones con cada uno de ellos para consensuar algunos aspectos de la propuesta. En algún punto, es como un juego compartido, una experiencia de comunicación”. Yo soy tu performer se podrá ver el este sábado y el próximo, desde las 15.30, en la sala Casacuberta del Teatro San Martín.

En "Carne y hueso", el director Juan Coulasso ya había indagado en el tránsito por la ciudad como situación performática; esta vez el recorrido comenzará en Retiro y terminará en la Ciudad Universitaria

Algunas notas para inventar otros mundos será la propuesta de la compañía La Mujer Mutante, que dirigen Victoria Roland y Juan Coulasso, los mismos creadores que en 2017 estrenaron la perturbadora performance El mundo es más fuerte que yo. En este caso, la propuesta tomará la formas de una caminata guiada por una voz del futuro que intentará teñir el paisaje de presencias que aún persisten y de alucinaciones en gestación. Algo de ese tipo de experiencia Coulasso ya había indagado cuando presentó Carne y hueso, una maravillosa experiencia que partía de su sala de Chacarita (actualmente, su sala, Roseti, se mudó al Abasto) y que culminaba en el Cementerio. Esta nueva expedición urbana durará unos 120 minutos y se recomienda ir con calzado cómodo, repelente, gorra, botella de agua y hasta la SUBE cargada. Irá el 27, 28, 29 y 30, de este mes, a las 17.45. El punto de partida es en la Estación Retiro, línea Belgrano Norte, y finalizará en Ciudad Universitaria. “Yo creo que es una linda expedición. No solo los paisajes son increíbles sino que se arma algo especial relacionado con nuestros trabajos anteriores y, a la vez, muy distinto. Eso es algo mucho más perfomático y menos teatral”, admite.

Yegua-Yeta-Yuta, de Mercedes Azpilicueta, una artista argentina que lleva seis años viviendo en Holanda (alterna su centro de acción en Róterdam y Milán), cuenta con la actuación de Carla Crespo, cuyo anterior trabajo escénico fue Beya Durmiente (DJ Beya), una elogiada propuesta que, justamente, dirigió Victoria Roland. El solo contiene una parte guionada y otra improvisada compuesta a partir de una letanía de cientos de insultos peyorativos, abusivos y vulgares dirigidos a las mujeres en nuestro país. Se verá el 4 y 5 de febrero, en Museo de Arte Moderno.

Andrea Servera dirigirá "Micelias", en colaboración con la Asociación Trans Civil Gondolin Gentileza BP.21

Por su parte, la bailarina y coreógrafa Andrea Servera, la misma que durante años dirigió al Combinado Argentino de Danza, llegará con Micelias a La Boca. “Somos una pequeña multitud alucinada. Somos delicias del jardín trava, flores no binarias, yuyos persistentes que lo contaminan todo. Nos enredamos, nos conectamos, creamos ficciones inútiles e improductivas: es nuestra estrategia para mantenernos vivas”, dice esta especie de manifiesto a cargo de un grupo definido por lo diverso. Este personal trabajo se presentará el 13 y 20 de febrero, en Proa 21. Y en lo que hace a este sector de la programación de esta Bienal, que concluirá a mediados de abril, la artista visual Mercedes Azpilicueta y la directora y dramaturga Agustina Muñoz presentarán El ala interior Nodrizas, pieza sonora y vocal que busca ser un homenaje a las costureras, cocineras, lavanderas, planchadoras, ayudantes de cocina, amas de llaves y empleadas domésticas de las casas de las familias de la oligarquía de fines del Siglo XIX y comienzos del XX.

Dato importante para subirse a la hoja de ruta de la Bienal de Performance: todas las actividades son gratuitas con inscripción previa desde una semana antes en la página del encuentro.