Tres preguntas a Nicola Costantino: “El arte no puede ser tan caro”

La pandemia abrió un espacio de experimentación para Nicola Costantino (Rosario, 1964). Y en ese espacio la artista creó nuevas obras y también adquirió otra perspectiva. A través de técnicas ancestrales y materiales naturales, desarrolló un movimiento de arte cerámico que es accesible, colaborativo y se posiciona en contra de la exclusividad. Desde mañana y hasta el 28 de enero expondrá una serie de estos trabajos en la galería Espacio Foto Arte, en Punta del Este (Ruta 10 y calle 6, Manantiales). Entre sus obras, podrán verse dos piezas de El jardín de las delicias y una serie de objetos y platos que serán un agregado a su obra El banquete.

La serie Pardés, con composiciones florales en cerámica Gentileza Espacio Foto Arte

-¿Cómo fue el origen de la serie de objetos de cerámica?

-Antes de la pandemia estaba trabajando en eventos performáticos, experiencias artísticas. Había realizado la obra El jardín de las delicias, una instalación en referencia al clásico de El Bosco, en la que una escultura de cinco metros es el centro de un banquete donde sucede una experiencia gastronómica, y los visitantes comen y toman alimentos (obras de arte efímeras), en cuencos y vasos de cristal. Entonces, cuando vino la cuarentena decidí aprovechar para realizar la vajilla que usaría en mis banquetes. Así fue como el primer día, mientras el resto de las personas compraban provisiones, yo salí a comprar los materiales para crear más obras.

La serie de vajillas y cuencos que formará parte de los banquetes performáticos de la artista; creadas con la técnica milenaria japonesa neriage nerikomi, se inspiran en el mundo botánico Gentileza Espacio Foto Arte

-¿Cómo es la técnica japonesa que elegiste para trabajarlos?

-Tenía en mente esta técnica japonesa hace años, pero necesitaba mucho tiempo y no lo encontraba. Con la pandemia supe que era el momento. Se trabaja con arcillas y pigmentos, generando dibujos en profundidad, y luego al realizar un corte transversal se ve el resultado. Es como hacer dibujos, pero haciendo escultura. Las imágenes que se ven son muy surrealistas. Con esta técnica, el proceso en cierta forma me conecta con algo distinto. Empecé a descubrir la geometría, y la relación de la geometría con lo divino. La naturaleza, con todos sus fractales, si lo analizás, es como verle la cara a Dios. En cuanto a materiales, dejé de usar resina y plástico, y comencé a modelar con arcilla.

Las nuevas piezas de Nicola Constantino podrán verse en Espacio Foto Arte, la galería fundada por la arquitecta Carolina Pedroni y Roberto Riverti en Manantiales, en los Altos de Punta Piedras, Ruta 10 y calle 6, Punta del Este; luego de la inauguración, la muestra podrá visitarse con cita previa. Gentileza Espacio Foto Arte

-Hablás de un proceso colaborativo, que buscará generar un impacto social positivo, ¿de qué se trata?

-Armaré una cadena de artesanos. Mi idea es generar un movimiento de arte cerámico que sea mucho más social y humano, y que nos dé felicidad a todos, algo que la situación actual del mercado del arte no le da a nadie. Es lamentable que los artistas solamente trabajemos para galerías y museos, cuando las galerías tienen suficientes ferias o exposiciones para los artistas que hay, y sino estamos agonizando sin saber de que vivir. Este proyecto va en contra de la obra exclusiva, única, escasa y cara. Yo quiero hacer todo lo contrario: una obra accesible, que los artistas podamos vender por nuestra cuenta y que la gente pueda tener en su casa. El arte es inaccesible y eso me da vergüenza, no puede ser tan caro.