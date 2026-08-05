Comienza RojasDanza, el festival donde artistas consagrados coinciden con jóvenes coreógrafos

Con una apertura a cargo de Brenda Angiel –una obra de danza teatro en la que la coreógrafa y su hija, Sara Becker, comparten “una historia íntima, divertida y profundamente humana” sobre su vínculo y el paso del tiempo–, comenzará mañana una nueva edición del festival ROJASDANZA, nuevamente dirigido por Alejandro Cervera. Curada por un tribunal que se completa con Felicitas Luna y Pablo Bontá, la programación –que ocupará tres salas del centro cultural de la UBA– se desplegará entre el 6 y el 8 de agosto y reunirá trabajos de creadores emergentes y referentes de la danza contemporánea, seleccionados a en una convocatoria abierta. “El RojasDanza se trata de eso –apunta Cervera– de dar un espacio a los que están viniendo y a los que han hecho de esta obsesión su modo de vida”.

La coreógrafa Brenda Angiel y su hija, Sara Becker hacen juntas "Ringtone lado A"

Además de Ringtone Lado A (la obra de Angiel, a las 20, en la sala Batato Berea), en la primera jornada se presentarán otros dos trabajos: Ausencia, con dirección artística y coreográfica de Laura Cucchetti (a las 21, en la Planta baja) y Simulacro I-otra consagración, de Francisca Barría Ampuero por grupo GHEP (a las 21.30, en la sala Cancha).

Escena de "Cibernética", de Vicente Manzoni

Otras tres piezas se verán en el segundo día de festival, el viernes. Un mar incógnito, inspirada en las profundidades del Mar Argentino y la memoria del submarino Ara San Juan, de Virginia Rossi (a las 20, en la sala Batato Berea); Sí, un solo de quince minutos sobre cómo el movimiento puede afirmar, contradecir y expandir el significado de una palabra, con dirección e interpretación de Manuela Hierl (a las 21, en la planta baja); y Cibernética (a las 21.30, en Cancha), creación del joven Vicente Manzoni, integrante del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, que él mismo baila a dúo con Alejo Herrera, en diálogo con un sistema técnico lumínico.

Finalmente el sábado, la Compañía de Danza de la UNA que dirige Roxana Grinstein llegará en doble función con Fantasía bailable (a las 19.30 y 21.30, en la Sala Cancha); MOP: Mi ópera prima, de Azul Berra, se verá en la sala grande, a las 20; y Yo estoy re tranqui, de Patricio Suárez + Lo Anatómico (a las 21, en la planta baja), que a través del humor plantea “un retiro new age para jóvenes, donde mediante algunas prácticas espirituales y corporales de dudosa efectividad, aprenden a vivir sin utopías y a adecuarse alegremente al mundo contemporáneo”.

Para agendar

Festival RojasDanza. De jueves a sábado, en el Centro Cultural Rojas UBA, Av. Corrientes 2038. Entrada gratuita (se retiran en la boletería de planta baja, desde una hora antes del comienzo de cada función hasta agotar capacidad de las salas).