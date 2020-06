Danzar por la paz se vuelve virtual y renueva su mensaje de esperanza

La bailarina Eva Prediger participa de Danzar por la Paz, la gala benéfica que este año se muda a una versión digital, este viernes, por Ticket Hoy Live Crédito: gentileza Ariel Regis

Las galas de Danzar por la Paz suelen ser un lugar de encuentro entre bailarines y coreógrafos de diversos mundos. Gracias a ese espacio surgieron amistades, trabajos en conjunto, semillas de otras obras, ideas para seguir pensando.

Desde la gala del 2019 , su director artístico Leonardo Reale comenzó la buena costumbre de generar la creación de nuevo material. Así fue como el año pasado se estrenó la obra colectiva Niño Tierra .

En 2020 se iba a realizar la séptima edición en Buenos Aires y algunas más en otras ciudades. Pero el aislamiento preventivo por el coronavirus también se llevó por delante este proyecto. "No podíamos perder la continuidad y en este momento de pandemia , el único camino era el virtual. Teníamos que hacer un espectáculo novedoso para que la gente se sumara a verlo y colabore con Unicef, comprando las entradas que van de cien a diez mil pesos", explica Reale, que buscó en los registros de galas anteriores, para poder compartir algunas perlas. Este viernes 19 de junio, a las 20, se podrán disfrutar del Himno de Danzar por la Paz , por la Compañía de Danzas Pucará, el pas de deux del dormitorio de El Corsario con Luciana París del American Ballet Theatre y Juan Pablo Ledo del Ballet Estable del Teatro Colón. Un fragmento de Lo que tenía que ser , de Anabella Tuliano, por el Grupo Cadabra. Cecilia Figaredo y Hernán Piquín bailando la versión de Goyeneche de "Naranjo en Flor" y el Aleluya de Händel, con coreografía de Mauricio Wainrot, por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.

Luciana París y Juan Pablo Ledo, que ya habían participado de la cruzada en 2017, vuelven a sumarse a Danzar por la Paz con un pas de deux clásico Crédito: PH Carlos Villamayor

"Y continuamos con la idea de estrenar material. Y eso es Co.Danza : 27 bailarines y bailarinas argentinos bailando desde sus casas", explica Reale. Con su dirección y sobre música de Queen, la consigna fue "cuando los escenarios están vacíos, el mundo de la danza se une para traernos un mensaje de esperanza". Con muchas figuras que trabajan en compañías de otros países y muchos que bailan aquí, como los televisivos Facundo Mazzei y Laurita Fernández, los folclóricos Adrián Verges y Rodrigo Colomba del Ballet Folklórico Nacional y Ernesto"Tito" Díaz, el Campeón Nacional de Malambo 2019. O Nadia Muzyca, Primera Bailarina Ballet Teatro Colón, y Denise Montel de la Roche, coreógrafa de Lali Esposito, entre otros.

Entre otros, estarán también en la transmisión Hernan Piquín y Cecilia Figaredo Crédito: PH Carlos Villamayor

El rompecabezas se fue armando con aportes de artistas argentinos que llegaron desde muy lejos: Ana Sophia Scheller, primera bailarina Ballet Nacional de Ucrania , mandó su video desde Kiev, y Nicolás Berrueta, del Ballet Nacional Chileno, aunque acaba de ser papá se hizo un tiempo para participar desde el otro lado de los Andes. "No sabemos cómo ni cuándo volveremos a los escenarios. El BANCH está barajando la posibilidad de estrenar algo para transmitir desde el teatro vacío. Todo está cambiando -explica Berrueta-. La propuesta de Leo fue que bailara con el barbijo, y fue raro, por todo lo que significa, pero no deja de ser hermoso poder ser parte. Sea en un teatro con mucho público, o aislados en casa, siempre es un placer participar de Danzar por La Paz".

Desde San Pablo, Brasil, se sumó Irupé Sarmiento, a la que la cuarentena la metió en sus profundidades. "Venía de mucho movimiento y cuando comenzó el aislamiento, necesité un tiempo d. "Me sentí sumamente honrada de que me convocaran a colaborar. Hacer el video me sacó un poco de mi introspección y me dio una felicidad gigante"

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín participa de Danzar por la Paz con el Aleluya de "El Mesías", de Mauricio Wainrot Crédito: PH Carlos Villamayor

También participó Agustina Gallizzi, bailarina principal en la Compañía Nacional de Danza de México. "Me ha costado mucho trabajo la cuarentena; es muy difícil tener la autodisciplina de entrenar cada día sin poder estar en el escenario -confiesa-. Por eso fue hermoso participar desde mi casa. Creo que es un momento para estar unidos aunque sea a la distancia, apoyarnos como artistas, darnos ánimos y fortalecer el arte".

PARA AGENDAR

DANZAR POR LA PAZ live. El viernes 19 de junio, a las 20. Se puede ver gratuitamente desde el link que figura en la cuenta de Instagram @danzarporlapaz donde se reciben colaboraciones a partir de $100, a beneficio de Unicef. Por Ticket Hoy Live