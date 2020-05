FIDE, el festival internacional de danza emergente que se reconvierte en la Red

No envejeceremos juntos, propuesta de Lucas Cánepa Crédito: FIDE

En tiempos de pandemia y confinamientos todos los festival escénicos entraron en proceso de reflexión de sus formas y costumbres. Le pasa a los grandes encuentros internacionales europeos que cuentan con importantes líneas de financiamiento, le pasa a los dedicados a la escena experimental gestionados por los mismos artistas. De este último recorte pertenece FIDE, el Festival Internacional de Danza Emergente que se inicia hoy, a las 18, y cuyo eje curatorial fue redefinido casi por necesidad y urgencia en función de la lógica impuesta por los tiempos que corren.

El encuentro es un proyecto impulsado por artistas y gestores independientes que tuvo ya dos ediciones en 2015 y 2017. En estos años FIDE ha consolidado un modelo de gestión asociativo e interinstitucional. Para la edición de este año la bailarina y coreógrafa Jimena García Blaya convocó para que se sumaran a la gestión, dirección artística y curaduría del festival a Valeria Martínez, del Centro Cultural Sábato, y a Soledad Pérez Tranmar, de la Casa Nacional del Bicentenario. Pérez Tranmar, bailarina, coreógrafa y docente de amplia trayectoria tanto local como internacional, había conocido a Jimena en Café Café Müller, ese bello lugar de Villa Crespo que ella gestionaba junto a otros creadores. "Café Müller era una espacio para hacer y pensar a la danza. Era mágico. Y también fue mágico mi propio encuentro con la gente joven en ese ámbito. Yo tengo algo más de 50 años, había dejado de bailar durante 8 años porque me vino el bajón de cómo se vive con la danza después de los 40 cuando el cuerpo empieza a decir y necesitar otras cosas. Mi generación la peleó mucho y, en lo personal, aprendí a nutrirme de los creadores de 20 y 30 años que tienen una formación, también política, que se veía reflejado en Café Muller en donde estrené la obra Esta después de haber dejado de fumar, de haber engordado y esas cosas. En este tránsito, FIDE sigue ese espíritu".

Cuando el año pasado las tres creadoras se reunieron para imaginar a esta nueva edición del festival le fueron dando forma a un encuentro que radicalmente cambió la noche del 20 de marzo cuando se decretó la cuarentena. "Hasta ese momento habíamos definido los ejes de esta nueva edición en base a estéticas parecidas enfocándonos también en el encuentro de gestores y de aristas. Todo era, lógicamente, presencial y en base a la idea de dar trabajo teniendo en cuenta el escaso financiamiento que teníamos y pensando también a nuestro campo de acción traspasando los límites de la General Paz. Pero con la cuarentena la situación cambió. Repensamos todo y reconvertimos al FIDE. Teníamos registros de algunas obras pero grabadas a cámara fija y sin mucha calidad, por lo optamos por no usar ese material. Esta nueva edición será un festival de artistas hablando de sus obras en tiempos de preguntas. No se trató de traducirlo a a la virtualidad, sino usar a las redes en nuestro beneficio aún sabiendo de la saturación de contenidos artísticos. Y hay otra capa en todo esto que pasa por pensar a la danza por fuera de lo que sucede en un escenario. Y pensar y reflexionar sobre la precarización en la que estamos todos y que el coronavirus expone de una manera muy clara. Los bailarines vivimos de las clases, las clases que no podemos dar. No tenemos contención legal, leyes que nos amparen. Pero aún ante esta situación decidimos hacer el festival porque es trabajo y porque este tipo de encuentros no podemos perderlos", reflexiona desde su casa.

Ostensible, otras de las propuesta de FIDE Crédito: FIDE

Ante esta otra realidad, FIDE 2020 Si bien se convierte en un relato virtual del festival que no pudo ser con creadores hablando de sus obras, dos estrenos pensados para la lógica de las redes, video/conferencias performáticas, cruces de experiencias, relatos de cuarentena como encuentros de gestores y artistas. Se presentarán artistas de la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Bahía Blanca; y también de Brasil, Colombia, Uruguay, España y Suiza . Como muestra de esta movida el cronograma de hoy levanta tu telón virtual a las 18 con fotografías y videominutos enviados por los participantes sobre este diario de cuarentena en constante proceso. A las 18:30, el bailarín y coreógrafo Iván Haidar estrenará Soy tu performer . El mismo Haidar, quien dirigió a Soledad Perez Tranmar, en Redirigida , anuncia esta propuesta de este modo: "Que el mundo se abra por donde se pueda. Acá una estrategia compartible, para que el mientras tanto sea más un ahora que una espera". A este propuesta se sumaron Alina Ruiz Folini, Bárbara Hang, Celia Argüello Rena, Florencia Vecino, Juan Onofri Barbato, Julián Pacomio, Lucas Lagomarsino, Maria Kuhmichel y Pablo Castronovo.(o sea, un verdadero seleccionado de lujo). Y a las 21, se presentará Acerca de OSTENSIBLE ; una video/performance que dirigen en Brenda Guidetti y Matías Miranda.

El procedimiento para asomarse a las propuesta de FIDE es fácil. En la página del encuentro está detallada la programación completa y entrando a esa página se tiene acceso a los contenidos También cuenta con su propio canal de YouTube en donde se irán sumando las actividades de este festival que apuesta al encuentro en tiempos de distanciamiento. Claramente la virtualidad no fue elegida. Pero ante esta realidad, las preguntas sobre el cuerpo, sobre el bailarín como trabajador de la cultura, sobre las posibilidades asociativas en el contexto de tapabocas y falta de abrazos se transformaron en los ejes curatoriales de esta esta nueva edición del Festival Internacional de Danza Emergente.