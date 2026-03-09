En fotos: así fue el cumpleaños de la China Suárez en un yate con Mauro Icardi

María Eugenia “La China” Suárez cumplió 34 años y lo celebró en Turquía, su país de residencia, donde convive con Mauro Icardi, su pareja, actual jugador del Galatasaray. Justamente el delantero brindó una reflexión por la celebración de la actriz, a quien la acompañó en este día especial que incluyó un viaje en un yate de lujo.

“Felices 34, mi amor”, comenzó el texto, de una manera amorosa que dio paso a un texto relacionado a la nueva vuelta al sol de la China Suárez. “Hoy no solo cumple años una mujer increíble… cumple años la mujer que cambió mi vida, que llegó para llenarla de amor, de paz y de momentos inolvidables", relató el deportista que armó un book de fotos de todos los momentos que vivió, en este día especial, junto a su pareja.

El posteo de Icardi a la China Suárez

En las instantáneas se la ve a la actriz sonriendo, feliz de estar rodeada de sus seres queridos, quienes viajaron hacia Turquía para vivir un momento especial. Icardi, quien aparece en varias de las fotos abrazado y besando a la modelo, continuó con su posteo.

La China Suárez armó una fiesta en un yate

“Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo”, indicó el rosarino, quien reveló varios momentos vividos en el cumpleaños número 34 de la actriz.

El beso romántico entre la China y Mauro Icardi

En esa misma línea, para completar la publicación, el exjugador de la selección argentina dijo: “Deseo que en este nuevo año de tu vida se cumplan los sueños que tengas, que sigas brillando como siempre y siendo tan feliz como mereces”.

La China Suárez cumplió 34 años

Luego del racconto de actividades del que formó parte, la China Suárez tomó la posta en sus redes sociales, principalmente en Instagram, donde subió material del festejo en sus historias temporales.

La China Suárez recibió una gran cantidad de cariño en su día

Además de Icardi, la presencia de amigos y allegados a la China también dejaron su huella en las plataformas digitales. Uno de los primeros fue Juan Manuel Cativa, peluquero de la celebridad, quien mostró las dos tortas de cumpleaños que encargó la modelo para este día tan especial. Las mismas tenían una cobertura de crema y una variada cantidad de frutas como arándanos y moras.

La foto familiar de la China Suárez en su cumpleaños

Por otra parte, otro amigo, Tomás Garrahan, también subió material de la China Suárez, acompañado de otra persona, en medio de un recorrido en yate por un río de Turquía, como suele ocurrir en las celebraciones de campeón del Galatasaray.

La siguiente historia mostró -y confirmó- la presencia de sus tres hijos Magnolia, Rufina y Amancio, quienes se sacaron una selfie con su madre. Cabe destacar que los menores recibieron la autorización de sus padres para estar en el cumpleaños de la actriz.

La selfie de la China Suárez con sus hijos

La celebración de esta vuelta al sol coincide con un período de transformación para la polifacética celebridad, quien se encuentra establecida en la nación turca desde hace varios meses, conviviendo con Icardi. En esta nueva etapa de su vida, Suárez comenzó a trabajar en distintos proyectos audiovisuales como En el barro 2 (Netflix), mientras, a la par, reorganiza su vida familiar en compañía de sus retoños.