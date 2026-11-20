Hemos sido invitados a bailar en el Teatro Colón. Como en aquellas veladas de fantasía de la década de 1930, en las que se levantaban las butacas para abrir una pista para el tango, el foxtrot y el pasodoble, se borrará la diferencia entre el escenario y la platea. Y así se creará la ilusión de mezclar a los artistas con el público presente. Sobre esas distancias disueltas bailan en Manual del brindis, un espectáculo coreográfico con dirección general de Jiva Velázquez y Pablo Calvo, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón.

El Carnaval en occidente ha creado la ilusión de que se pueden anular, en una mascarada, las diferencias económicas o de género. O incluso invertir los roles entre los señores feudales y su servidumbre. Esa suspensión de la realidad sólo duraba “cuatro días locos”, pero ha perdurado como una aspiración social a lo largo de los siglos y las culturas. En esta ocasión, serán apenas dos funciones.

Jiva Velázquez, coreógrafo y director de "Manual de brindis", detrás de escena Patricio Cortés

Con esta propuesta cierra su temporada 2026 el Centro de Experimentación. Desde los subsuelos de nuestro primer coliseo proponen una fiesta subterránea, con manual de instrucciones incluido. Aquellos bailes se ajustaban a un reglamento muy extenso, que penalizaba los sustos, vigilaba los disfraces y controlaba la circulación dentro de la sala. El brindis y el festejo estaban permitidos, pero bajo la mirada moral y policial, sobre la que Velázquez y Calvo juegan desde el presente, en una búsqueda arqueológica y política de la memoria.

Aquellos bailes evocados, se realizaban en el contexto de la primera dictadura militar que nos azotó en el siglo XX. Durante seis años ese gobierno habilitó la fiesta, hasta que a la elite porteña dejó de divertirle compartir aquel espacio con la plebe.

“Con Pablo Calvo, colaboramos previamente en los talleres coreográficos. A mí me gusta mucho incluir la palabra en escena y para este caso sabía que la necesitaba. Yo lo contacté con la propuesta y él me trajo un poco de la historia los carnavales en el teatro. Y ahí se nos armó todo el concepto”, explica Jiva Velázquez, bailarín solista del Ballet Estable del Teatro Colón y coreógrafo de Manual del brindis.

La palabra también se pone en juego en escena Patricio Cortés

“El concepto tiene algo festivo que evoca los carnavales, y por eso busqué gente se pueda mover de distintas maneras, y para mí, José Ángel González Borges y Nicolás Pereira Da Silva tienen esas cualidades. Puedo aprovechar esa versatilidad que tienen, porque tienen mucho flow - asegura Velázquez.

El bailarín y coreógrafo también realizó la selección musical. “La estética de la música no va directamente a los años de aquellos carnavales –advierte Velázquez-, pero sí contagia la energía de bailar. Eso es lo que buscamos con esta obra”.

Pablo Calvo, por su parte realizó la dramaturgia, la dirección de los actores y el texto de presentación que invita a adueñarse de un festejo popular apropiado por la década infame, que “busca devolver a los concurrentes, jugando con imágenes de ese pasado pintoresco, pero también injusto, un momento de reparación. Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”.

Para agendar

Manual del brindis, espectáculo coreográfico con dirección general de Jiva Velázquez y Pablo Calvo, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón,Tucumán 1171. Funciones: sábado 21 de noviembre, a las 20.30, y domingo 22, a las 18. Entradas desde $30.000.