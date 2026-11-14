Ángel de Brito reveló quién conducirá el programa que reemplazará a LAM en América

Desde que se conoció a mediados de octubre que Grupo Octubre, dueño de El Nueve, compró Mandarina Contenidos, la productora detrás de éxitos como LAM, SQP y El diario de Mariana, se generaron grandes expectativas sobre el futuro de la programación y los cambios que se vendrían en la pantalla de América TV, donde actualmente se trasmiten.

Tras conocerse los cambios en la productora, el conductor confirmó quién tomará las riendas del formato en el verano (Foto: Instagram @juliargen)

En este contexto, Ángel de Brito utilizó su canal de difusión de Instagram, cuenta en la que acumula 3,6 millones de seguidores, para aclarar cómo será el panorama y revelar los detalles de quién quedará al frente del ciclo que ocupará el horario de las 20 durante el verano en el canal.

Ángel de Brito rompió el silencio sobre el futuro de LAM (Foto: Captura X/@ElEjercitodelam)

Según informó el propio conductor, Denise Dumas será la encargada de conducir este nuevo formato. Además, estará acompañada por un panel compuesto por Laura Ubfal, Pilar Smith y Karina Iavicoli; y utilizará la escenografía actual del icónico programa de espectáculos.

De Brito también expresó su orgullo ante esta transición, dado que durante su ausencia por vacaciones, puso a Dumas a conducir LAM y el panel elegido por el canal está compuesto por tres de sus actuales angelitas: “Es un orgullo que confíen en el programa que armé y no pongan a otro conductor o conductora”.

Ángel de Brito rompió el silencio sobre el futuro de LAM (Foto: Captura X/@ElEjercitodelam)

Aquel mensaje llegó después de que hablara en #Angelresponde, su ciclo de streaming en Bondi Live, sobre su futuro profesional. “Todavía yo no firmé nada. Tengo las dos ofertas: de América para quedarme y de El Nueve para irme. Obviamente, hace mucho tiempo que trabajo en Mandarina. Tiene prioridad Mandarina siempre porque trabajo muy bien acá, pero todavía no firmé nada”, aseveró al respecto.

Ángel de Brito rompió el silencio y habló de su futuro profesional tras la venta de Mandarina

Asimismo, descartó cualquier tipo de conflicto contractual o personal en la negociación: “No hay nada raro: es tiempo, plata y condiciones para hacer el programa, no para mí, sino para producir el programa, porque las dos ofertas son muy buenas”.

Por otro lado, el periodista buscó llevar tranquilidad a sus seguidores respecto a la continuidad del formato televisivo y la conformación de su equipo. “A mí me gustaría seguir con el programa como está, tal cual como está, porque me gusta mi equipo... LAM va a seguir con las suricatas, con las angelitas, conmigo... Obviamente, quiero seguir con todas mis angelitas... Después también están todas liberadas de hacer lo que se les cante. Si les ofrecen una oferta mejor, yo lo entiendo”, expresó.