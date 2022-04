Una “Giselle” con todos los condimentos y mucha expectativa abre la temporada en el Teatro Colón

Amor, traición, locura, muerte y perdón. Si el ballet Giselle reúne todo –en 180 años de historia una verdadera galería de estrellas lo abordaron con destreza técnica e inolvidables actuaciones-, esta saga de funciones que desde el martes pondrá en escena la compañía del Teatro Colón tiene, además, una serie de condimentos que realza la expectativa y lo vuelve extremadamente singular.

Todavía con barbijo, las parejas protagónicas de los diferentes repartos de "Giselle" ensayan en la rotonda del subsuelo del Teatro Colón Teatro Colón/Máximo Parpagnoli

Primero, confirma la regla que dice que la tercera es la vencida: el título del romántico por antonomasia iba a abrir la temporada 2020 cancelada por pandemia y luego, la siguiente, que tampoco pudo cumplir sus planes con normalidad.

El Ballet Estable del Teatro Colón comienza su temporada con 10 funciones de Giselle

Segundo, porque este año comenzó con movimientos importantes para el Ballet Estable que, tras semanas de muchísima exposición pública a raíz de la renuncia de Paloma Herrera, todavía en este incipiente otoño conserva los aires de renovación de esa suerte de “romance de verano” que vive con su nuevo director, Mario Galizzi. Sus clases se poblaron de bailarines como hace tiempo no ocurría, así como la de los maestros invitados -el español Igor Yebra, entre ellos-. Mientras la conducción general del teatro cambiaba también de autoridades -Jorge Telerman se comprometió desde el primer día con encontrar una solución al problema de la jubilación-, la tarea de preparar Giselle continuaba en tres salas en simultáneo. En la mítica rotonda, Didi Carli limaba algunos detalles con los principales: “¿Podemos ver que esa Mirtha viaje en el aire con cada salto?”, le proponía la exbailarina, convocada aquí como ensayista, a una concentrada Paula Cassano, que con todo el poderío del personaje volvía a arremeter en la diagonal para buscar ese desplazamiento tan característico de las willis.

Nadia Muzyca y Federico Fernández preparan una función muy especial: la despedida de la primera bailarina, que el 19 de este mes se pondrá por última vez las zapatillas de punta Teatro Colón/Máximo Parpagnoli

Un tercer factor es que la producción traerá por primera vez al Colón a una bailarina invitada que está hoy entre los nombres más destacados de la escena internacional: Natalia Osipova, figura del Royal Ballet de Londres, interpretará a la aldeana que muere de amor en las funciones del 14 y 17, junto con Vladimir Shklyarov, del Mariinsky de San Petersburgo. “Quitar de la espalda de los artistas el peso de la guerra”, en términos de Mikhail Baryshnikov, es también recibir en la casa a dos bailarines rusos; la decisión no pasa inadvertida cuando en todos los teatros del mundo se opina, cuestiona y observa con lupa qué posición toman sus artistas respecto de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Osipova lleva años como residente en Inglaterra, en cambio, Shklyarov llegaría a la Argentina vía Finlandia, con una logística que día a día va sorteando escollos.

El estreno de la saga de diez funciones de "Giselle", el martes 5, quedará a cargo de Macarena Giménez y Juan Pablo Ledo en los roles principales Teatro Colón/Máximo Parpagnoli

Finalmente, y muy importante, es que en los diferentes repartos con los que se afrontará la seguidilla de diez funciones (hay tres más en el ciclo Colón para chicos, aunque no sea este exactamente un título infantil) hay debuts y despedidas, como los que protagonizan dos primeras bailarinas, compañeras de camarín y representantes de distintas generaciones, Macarena Giménez y Nadia Muzyca.

Giménez baila por primera vez Giselle antes de cumplir los 30 y es esta bailarina exquisita la que estrenará el espectáculo este martes, con Juan Pablo Ledo en el rol del duque Albrecht. “Olga [Ferri] me hablaba siempre de Giselle –dice un rato antes de subir al escenario en el ensayo pregeneral-. Lo procesé, lo entendí, leí mucho, vi diferentes bailarinas hacerlo, entre tantas, a Nadia: compartir con ella este momento es hermoso”.

Un momento sublime del segundo acto, frente a la tumba Teatro Colón/Máximo Parpagnoli

Muzyca, en cambio, tiene el personaje adherido a la piel. Ella lo eligió para llegar a la meta, despedirse en lo alto. “Giselle es especial para mí, lo bailé mucho, me siento cómoda, puedo jugar con ella, y a la vez es ambicioso, porque es muy difícil. Me voy como yo quiero, con un titulazo”. También escogió a su partenaire, Federico Fernández, quien se emociona a la par, pero sin sorpresa. “Desde que entramos a la compañía y comenzamos a bailar juntos charlábamos sobre cómo sería ese final: sabíamos que Nadia se iría primero, por una cuestión de edad [cumplirá 42 en mayo]”, se ríe, y cuenta cómo se concretó el anuncio. “Me llamó por teléfono antes de comenzar la temporada este año, eran más de las diez de la noche, y me dijo: ‘Fede, me voy’. Hablamos un rato largo, de recuerdos y de las muchas vueltas que vivimos. A mí se me va mi compañera de andanzas, de giras, anécdotas y aprendizajes. La responsabilidad es enorme: acompañar el cierre de una carrera magnífica, de una bailarina que va a dejar su marca en el Ballet Estable”.

PARA AGENDAR

Giselle, en versión de Gustavo Mollajoli, por el Ballet Estable del Teatro Colón, con dirección de Mario Galizzi, y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, por Manuel Coves. Serán diez las funciones desde el martes 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14,16 y 19 de abril, a las 20, y el domingo 17, a las 17. En el marco del ciclo Colón para chicos, habrá tres presentaciones los días 9, 16 y 17, a las 11. Los personajes protagónicos estarán representados por Macarena Giménez (5, 9 y 13), Camila Bocca (8, 12 y 16) y Nadia Muzyca (6 y 19) y la bailarina invitada Natalia Osipova (14 y 17) y, en el rol de Albrecht, Juan Pablo Ledo (5, 9 y 13), Gerardo Wyss (8 y 16), Nahuel Prozzi (12), Federico Fernández (6 y 19) y el bailarín invitado Vladimir Shklyarov (14 y 17). Entradas desde $ 650. Más información, teatrocolon.org.ar