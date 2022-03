Crecen las presiones sobre los artistas rusos y el “boicot cultural” contra el gobierno de Putin

El despido del director Valeri Gergiev como titular de la Orquesta Filarmónica de Münich provocó un efecto dominó que prácticamente lo ha dejado sin trabajo durante los próximos años. Se quedó sin contrato para dar cinco conciertos en los Estados Unidos con la Orquesta Filarmónica de Viena. Fue separado de la producción de una ópera de Tchaikovsky que La Scala de Milán ya tiene sobre su escenario. Lo dejaron sin la batuta de director musical del Festival suizo de Verbier y de otro que la orquesta de Rótterdam suele realizar en su honor.

Por su conocida amistad con su compatriota, el presidente Vladimir Putin, las instituciones que lo desvincularon de sus cargos le habían pedido que se manifestara en contra de la invasión rusa a Ucrania. Y como no lo hizo, recibió una catarata de telegramas de despido. No fue el único caso que mereció un “pedido de explicaciones”. Hay otros artistas rusos que pasan por esta situación, en medio de una especie de “aislamiento cultural” que no se detiene. A grandes rasgos, la lectura de estos días es que Europa y América le cierran las puertas de sus industrias culturales a Rusia y tampoco quieren llevarle contenidos, ni artistas.

Así como hoy para muchas actividades hay que tener un PCR negativo a mano y el esquema vacunación completo, los artistas rusos deben declarar que están en contra de la invasión a Ucrania. Anna Netrebko, una de las cantantes líricas más sobresalientes de este siglo se expresó en estos términos, desde su cuenta de Facebook: “Me tomé un tiempo para reflexionar porque la situación es demasiado grave para comentarla sin pensarlo. Antes que nada: me opongo a esta guerra. Soy rusa y amo a mi país, pero tengo muchos amigos en Ucrania y el dolor y el sufrimiento en este momento me rompen el corazón. Quiero que esta guerra termine y que la gente pueda vivir en paz”.

I have taken some time to reflect because I think the situation is too serious to comment on without really giving it... Posted by Anna Netrebko on Saturday, February 26, 2022

Netrebko también se refirió a su compatriota Gergiev y a los despidos: “Quiero añadir una cosa: ¡Obligar a los artistas y a cualquier figura pública a expresar públicamente sus opiniones políticas y condenar a su patria es inaceptable! Debería ser la libre elección de todos. Como muchos de mis colegas, no soy política. Soy música y mi objetivo es unir gente, superar divisiones políticas”, dijo la cantante, a quien durante la última década se la ha podido ver fotografiada en distintas reuniones sociales donde participó Putin. Su marido, Yusif Eyvazov, también cantante, posteó los mismos párrafos en su cuenta de Instagram.

El director Valeri Gergiev, en un concierto que ofreció con la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky, en enero pasado Sergei Fadeichev - TASS

Por supuesto que entre las demandas, hay muchos matices: desde las posiciones mesuradas hasta las rígidas. Pero, en general, se impone un pedido razonable que bien lo sintetizó el alcalde de Milán Giuseppe Sala, cuando dijo que la famosa casa de ópera le pidió a Valeri Gergiev que deje en claro su posición. “No ha respondido a la carta”, dijo el alcalde, según información recogida por el medio italiano Corriere della Sera. Su comentario fue en referencia a una misiva que le llegó a Gergiev con la firma del alcalde y del superintendente de la Scala de Milán, el francés Dominique Meyer. “ Desde luego no he pedido ninguna abjuración. Lo que sí pedí fue un distanciamiento de la guerra , que es algo un poco diferente (...) Veo que otras personas del mundo artístico, como Anna Netrebko, así se han expresado y también muchos en el mundo del deporte. No quiero juzgar, pero lo que sí sé, es que Gergiev se fue [de Milán] y no respondió”, aseguró el alcalde.

Pero lo cierto es que Netrebko, que no ha dejado de cantar ni siquiera durante la pandemia (lo hizo todas esas veces en las que hubo aperturas y flexibilización de cuarentenas por el Covid-19) se ha quedado sin agenda para marzo de este año. Y esto incluye la cancelación de su participación en Adriana Lecouvreur, que comienza el 9 de este mes, en la Scala de Milán y actuaciones en la Ópera de Baviera y en la de Zúrich.

Aunque fueron estos teatros líricos los que la desvincularon de sus elencos de producciones actuales, ella misma intentó mostrarse como la principal responsable de su ausencia en los escenarios. “Este no es el momento de hacer música y actuar. Por lo tanto, he decidido dar un paso atrás en mi agenda por el momento -explicó-. Es una decisión extremadamente difícil para mí, pero sé que mi público entenderá y respetará esta decisión”, dijo.

La bailarina rusa Natalia Osipova tiene actuaciones agendadas en el Teatro Colón este año

Recién tiene compromisos programados a partir de abril. Uno de ellos es con la Filarmónica de Berlín que dirige el ruso Kirill Petrenko, confeso opositor a las acciones de Putin. El músico definió la escalada bélica de Putin como “un cuchillo en la espalda de todo el mundo pacífico”, así como un ataque a las artes que “unen a través de todas las fronteras”.

Vale recordar que Netrebko tiene programada una visita a la Argentina, en noviembre, para dar recitales en el Teatro Colón y ser la primera figura de una versión de Tosca, de Puccini. Muchos más cerca está agendada la llegada de la bailarina rusa Natalia Osipova, primera figura del Royal Ballet de Londres. Será para la versión de Giselle que sube al escenario del Colón a partir del 8 de abril próximo. Desde su arribo, en 2011, para la Primera Gala de Ballet de Buenos Aires, Osipova es una artista conocida para el publico local de las danzas clásicas.

Bolshoi: un ballet sin pas de deux

Ya no hay “pasos de a dos” entre bailarines rusos (o compañías completas) y los grandes teatros europeos. Veamos algunos ejemplos. El Bolshoi tenía prevista una temporada de tres títulos en el Royal Opera House británico. Sin embargo, esta prestigiosa casa de ópera, ballet y conciertos decidió levantar los tres títulos que tenía previstos para estrenar durante el verano boreal , entre el 29 de julo y el 17 de agosto. Debido a esto emitió un breve comunicado: “La temporada de verano del Ballet del Bolshoi en la Royal Opera House estaba en las fases finales de su planificación. Desgraciadamente, en las actuales circunstancias, la temporada no se mantendrá.”

Los inconvenientes del Bolshoi no son sólo puertas afuera ya que dentro de sus propias filas hay movimientos que no le permiten llevar adelante algunos estrenos. Es el caso de El arte de la fuga, obras del coreógrafo Alexei Ratmansky, quien decidió abandonar Rusia con el comienzo de la guerra. Seguramente tampoco subirá al escenario del teatro Mariinsky una nueva versión de La hija del faraón, de Petipa, también con dirección de Ratmansky.

El teatro Bolshoi se quedó sin temporada en el Royal Opera House de Londres AFP

Mientras tanto, en el mundo artístico hay gestos consensuados de algunas figuras en contra de la guerra. Aunque por ahora nada indica que la “cancelación de lo ruso” de marcha atrás. Puertas adentro los gestores culturales y los artistas se manifiestan.

Vladimir Urin, director del Teatro Bolshoi, Valery Fokin, director artístico del Teatro Alexandrinsky de San Petersburgo, y el violinista Vladimir Spivakov, son algunos de los que firmaron una carta en la que se le pide a Putin por el cese de la guerra.

“Hablamos aquí no solo como figuras culturales, sino como gente corriente, ciudadanos de nuestro país, nuestra patria. Entre nosotros están los hijos y nietos de los que lucharon en la Gran Guerra, testigos y participantes de ese enfrentamiento. En cada uno de nosotros pervive una memoria genética de la guerra. No queremos una nueva guerra, no queremos que la gente muera. El siglo XX ha traído demasiado dolor y sufrimiento a la humanidad. Queremos creer que el siglo XXI se convertirá en un siglo de esperanza, apertura, diálogo, un siglo de conversación, amor, compasión y misericordia. Hacemos un llamamiento a todos de quienes depende, a todos los lados del conflicto, a detener la acción armada y sentarse a la mesa de negociaciones”.

Renuncias y protestas en Moscú

Dentro de Rusia, no son pocos los artistas y comunicadores que decidieron abandonar sus cargos cuando el presidente Putin decidió invadir Ucrania. El bailarín francés Laurent Hilaire, quien en otros tiempos fue figura en la Ópera de París, renunció a su cargo como director del ballet del Teatro Stanislavsky. “He trabajado en armonía en este teatro y me voy con tristeza, pero el contexto ya no me permite trabajar tranquilo”, explicó.

El “no a la guerra” se escucha también en el ambiente artístico moscovita. El actor y cineasta ruso Danila Kozlovsky (Chernobil: Abyss, McMafia ) directamente fue contra Putin: “Señor presidente, solo usted puede parar este terrible desastre. Están muriendo civiles. Los misiles apuntan a los hogares”. Por su parte, la directora del Teatro Estatal Elenea Kovalskaya renuncio a su cargo y lo explicó en sus redes: “No puedes seguir trabajando para un asesino y que te paguen”, se lamentó.

Dentro de Rusia hay más valientes que no temen manifestar su opinión en contra de la guerra. El rapero Oxxxymiron (Mirón Yánovich Fiódorov) canceló un concierto en protesta a la invasión. Desde su cuenta de Instagram, que tiene más de dos millones de seguidores, explicó los motivos: “No importa cuánto intentes explicar que no es agresión sino defensa, no es Ucrania la que invadió territorio ruso. Es Rusia bombardeando un estado soberano en este momento ”, aseguró.

Hasta algunos defensores de Putin, como el cantante Sergey Lazarev, que representó a Rusia en el Festival Eurovisión de 2016 (de la edición 2022 el país ya fue desafectado), piden el alto el fuego y la apertura de una mesa de negociaciones. “Siéntense en la mesa de negociaciones. ¡Que viva el pueblo! ¡Nadie apoya la guerra! ¡Quiero que mis hijos vivan en paz!”, declaró el cantante desde su cuenta de Instagram.

Existe, en muchos casos, cierta vergüenza por representar a un país que comenzó una guerra que la mayoría rechaza. El treintañero artista multimedia ruso Kirill Savchenkov tiene el honor de representar a su país en la próxima Bienal de arte de Venecia, que comenzará el próximo 23 de abril. Pero la invasión a Ucrania hizo que desistiera de ese compromiso: “No hay nada más que decir, no hay lugar para el arte cuando los civiles están muriendo bajo el fuego de los misiles, cuando ciudadanos de Ucrania se están escondiendo en refugios, cuando manifestantes rusos están siendo silenciados. Como ruso, no voy a presentar mi trabajo en el pabellón de Rusia”, escribió sobre un fondo negro en sus redes.

El efecto dominó para Gergiev

En cambio, por su férreo apoyo a las políticas de Putin, desde el comienzo de esta semana a Valeri Gergiev los puestos en importantes orquestas y los contratos de conciertos y óperas se le desintegraron en efecto dominó. Solo le queda, la titularidad como director artístico del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, y de su Festival de las Noches Blancas. Esta fue la secuencia de despidos.

La última semana el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, le pidió a Gergiev (hasta entonces director titular de la filarmónica de esa ciudad) “distanciarse clara e inequívocamente de la brutal guerra de agresión que Putin estaba librando contra Ucrania”. Le puso un plazo, que venció el último lunes. Por eso el director fue despedido. Según Reiter, “una señal clara para la orquesta, su público, la opinión pública y la política de la ciudad habría sido indispensable para poder seguir trabajando juntos”. La insistencia, luego de siete años de trabajo en ese organismo no solo estaba relacionada a la amistad de Gergiev con Putin, sino a que el director firmó, en 2014, un manifiesto de artistas que apoyaba la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia, declarando así oficialmente su apoyo a las políticas del presidente ruso.

La decisión del alcalde envalentonó a otras autoridades europeas. La agencia que representa a Gergiev en sus contratos decidió dar por terminados los acuerdos laborales que tenía con el músico. “Se ha vuelto imposible para nosotros, y claramente no bienvenido, defender los intereses del Maestro Gergiev, uno de los más grandes directores de todos los tiempos, un artista visionario amado y admirado por muchos de nosotros, que no quiere o no puede, poner fin públicamente a su apoyo expresado durante mucho tiempo a un régimen que ha venido a cometer tales crímenes”, explicó el mánager del artista, Markus Felsner.

El presidente ruso Vladimir Putin condecoró a Valeri Gergiev en 2016

Por su parte, la Orquesta Filarmónica de Rotterdam —que desde 1996 celebra anualmente un Festival Gergiev— había anunciado que si el director no dejaba de apoyar a Putin, iba a cancelar la próxima edición, programada para septiembre de este año. El músico ruso tampoco será el director musical del Festival Verbier, lugar que asume desde 2018, en reemplazo de Charles Dutoit. Según los organizadores de este festival suizo, días atrás le pidieron la renuncia a Gergiev. Y fueron más allá. Prometieron cancelar de su programación a “los artistas que se hayan alineado públicamente con las acciones del gobierno ruso”. Y hay más. El Festival Internacional de Edimburgo le pidió la renuncia como presidente honorario del festival. “Edimburgo está hermanada con la ciudad de Kiev y esta acción se está tomando en solidaridad y apoyo a sus ciudadanos”, expresaron las autoridades en un comunicado.

El boicot cultural

Desde el comienzo de la invasión, Ucrania ha llamado al boicot en contra de Rusia. Oleksandr Tkachenko, Ministro de Cultura de ese país, instó a la comunidad internacional a achicar el campo de acción ruso en los espacios culturales, provocando reacciones de todo tipo, como la de los cineastas de ese gigantesco país.

Pero así como las puertas se cierran para varios artistas rusos, la música, el teatro y el cine provenientes de Europa y del continente americano también acentúan la senda del aislamiento, poniendo en pausa todos sus proyectos dentro de los dominios de Vladimir Putin.

Ayer, Paramount cerró filas con la decisión de otras grandes productoras y distribuidoras de títulos cinematográficos (Disney, Warner, Sony y Universal) para suspender sus inminentes estrenos en Rusia. El Festival de Cannes no permitirá la participación de la delegación oficial rusa en su próxima edición “a menos que la guerra de agresión termine en condiciones que satisfagan al pueblo ucraniano”.

De Green Day al ex One Direction, Louis Tomlinson, todos los días se amplía la lista de músicos que levantan sus recitales en Rusia: “Con gran pesar, a la luz de los últimos acontecimientos, sentimos que es necesario cancelar nuestro próximo concierto en Moscú en el Spartak Stadium -comunicaron los Green Day-. Somos conscientes de que este no es momento de conciertos de rock en estadios, es mucho más grande que eso. Pero también sabemos que el rock and roll es para siempre y estamos seguros de que habrá un momento y un lugar para que nos volvamos a ver en el futuro”.

Louis Tomlinson también canceló actuaciones, tanto en Moscú como en Kiev. “La seguridad de mis fans es mi prioridad y mis pensamiento están con la gente de Ucrania y con todos los que sufren esta guerra innecesaria”, escribió.

La banda Franz Ferdinand se refirió a la relación con los fans de Rusia y también puso en pausa su próxima visita . “Amamos Rusia. Este gran país ha inspirado a nuestra banda a través de su arte y literatura y desde que tocamos allí hace diecisiete años, hemos construido una rica y profunda relación con nuestros fans rusos. Desde el jueves por la mañana, hemos hablado con muchos de nuestros amigos en Rusia a través de las redes sociales y nos hemos encontrado con una oposición unánime a esta violencia y solidaridad con nuestros amigos ucranianos. Sabemos que ves la locura del liderazgo de tu país. Sabemos que no quieres guerra. No queremos guerra. A pesar de la tragedia de esta situación, todavía quemamos una llama de optimismo en nuestros corazones y esperamos con ansias el día en que podamos volver en tiempos de paz para compartir juntos la alegría de la música”, declaró la banda a través de un comunicado en redes sociales

We are cancelling our Russian shows that are scheduled for this summer. The only reason for this is the invasion by the... Posted by Franz Ferdinand on Tuesday, March 1, 2022

Cabe preguntarse si muchos de los artistas que tiene conciertos agendados en Rusia (por giras individuales o festivales) para el final de la primavera y durante el verano del hemisferio Norte, honrarán sus compromisos o dejarán sus tickets aéreos abiertos, hasta que la tormenta de la guerra pase. Dentro de esa lista figuran nombres como Khalid, One Republic, Girl in Red, Judas Priest, The Killers, Gorillaz y My Chemical Romance. Hay algunos, como Iggy Pop, que ya se bajaron de las grillas festivaleras.