Darío Lopilato recordó su encuentro con Furia de Gran Hermano

Escuchar

Este año, un particular personaje emergió del casting de Gran Hermano (Telefe) y se convirtió en la gran protagonista del reality (Telefe); se trata de Juliana Scaglione, más conocida como “Furia”, quien se ganó tanto el apoyo como el descontento por parte del público. Tal es lo que generó que hasta hubo gente que recaudó dinero para eliminar a los jugadores que la participante indicaba ante las cámaras.

Darío Lopilato conoció a Furia de Gran Hermano y contó intimidades sobre ella

Pero esta no es la primera vez que esta jugadora aparece en pantalla. Furia, quien recientemente conmocionó al público del programa de Telefe al revelarse que padece leucemia, ha participado en varias oportunidades en televisión. Por esa razón, Vicky Xipolitakis, panelista de Cortá por Lozano (Telefe) le hizo una pregunta Darío Lopilato, quien visitó el ciclo de Vero Lozano.

“Vos la conociste a Furia antes de que sea famosa. Estuvo en un programa de citas y quiero saber cómo era ella en ese momento”, lo interrogó la panelista, a lo que el actor respondió: “Divina, divina, divina”. Según relató el conductor del programa Flechazo: amor oculto, conoció a Furia en el año 2022, en uno de los episodios transmitidos por la pantalla de El Nueve.

La jugadora había participado del ciclo que buscaba formar parejas. “Me acuerdo que se me acercó, le hago una pregunta íntima, de lo que pasaba ahí, no recuerdo qué le digo y ella hace un silencio; me mira a los ojos y me dice: ‘que lindos ojos que tenés’. Y yo le dije ‘vos también tenés muy lindos ojos’, porque es verdad, tiene unos ojazos”, contó el hermano de Luisana sobre la figura de Gran Hermano.

Darío afirmó que la personalidad de la jugadora era igual de frontal que la que muestra dentro de la casa. “En ese programa ella iba directo, con las preguntas no tenía filtro y era muy divertido”, agregó. El objetivo del programa era conseguir pareja y ganar premios después de lograrlo, Juliana no tuvo suerte y su recorrido en aquel ciclo pasó desapercibido hasta ahora que, por su gran popularidad en el reality, muchas de sus apariciones previas en televisión se viralizaron.

Darío Lopilato conoció a Furia de Gran Hermano y contó intimidades sobre ella

“Se veía que se iba a armar una pareja, pero al final no. Pero era muy lindo porque se iban eligiendo parejas, y lo que ibas escuchando, las historias personales. Creo que ella no lo eligió a él. El programa era que, de pronto, si vos llegabas a la final y te elegías con una pareja, hacías match, te tenías que dar un beso por 30 segundos y te llevabas una bolsa de plata”, contó el exconductor sobre la dinámica del formato.

Furia reveló en Gran Hermano que tiene leucemia: “No es joda ni chiste”

Este lunes por la noche se conoció, finalmente, el diagnóstico de Furia, tema que tenía preocupados tanto a los hermanitos como a los fanáticos del reality. “Tengo leucemia en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cag...mos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes; vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”, le contó la participante a sus compañeros de juego.

La leucemia es una enfermedad en la sangre que se manifiesta en diferentes niveles. En el caso del nivel 1, es un tipo de cáncer que avanza lentamente, comienza en los tejidos que producen la sangre, como la médula ósea, y “determina que se produzcan y entren en el torrente sanguíneo grandes cantidades de glóbulos blancos”, según consta en el sitio del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos.