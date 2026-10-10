De la miseria absoluta al éxito masivo: la verdadera vida detrás del actor de Don Ramón

Mucho antes de la consagración masiva en El Chavo del 8, Ramón Valdés afrontó serios problemas económicos para sostener a su familia compuesta por tres esposas y diez hijos. El sufrimiento del personaje de la ficción por las deudas no era una simple actuación, sino una copia de sus propias carencias materiales.

Esteban y Ramón Valdés, hijo, padre y un legado eterno

Su hijo Esteban, cuando fue el relanzamiento de su obra Con permisito dijo Monchito, habló con LA NACION y detalló ese período de lucha diaria: “Al principio mi papá era un ser humano común y corriente que salía a la calle y nadie lo conocía. A veces no tenía para pagar la renta en la vida real y no le alcanzaba para mantener a sus hijos. Tenía que trabajar como chofer, pintor y carpintero; entonces todos los oficios que hacía Don Ramón en El Chavo del 8 los había vivido en carne propia y es de lo que trabajaba para ganarse el pan de cada día”.

Con permisito dijo minchito, el libro de Esteban Valdés se lanzó en 2021 y actualmente está disponible en la Argentina a través de Anka Ediciones Gentileza / Anka Ediciones

La intimidad del hogar y los límites ante la fama masiva

El éxito arrollador lo alcanzó recién pasados los 40 años. A pesar del acoso del público, el artista jamás perdió la paciencia y mostró siempre una enorme calidez con los admiradores que le pedían autógrafos. Sin embargo, existieron episodios límite con fans desubicados, como el día en que un niño le dio una cachetada en pleno vuelo comercial ante la complicidad de su propio padre. Frente a ese tipo de situaciones, el actor sí expresó su molestia.

Ramón Valdés conoció la fama después de los 40 años; su hijo aseguró que solía ser muy amable con los fans Gentileza / Anka Ediciones

Lejos de los sets de televisión, la dinámica del hogar era muy distinta a la ficción. Ramón no era un hombre con ganas de hacer chistes de forma permanente, aunque mostraba un costado sumamente afectuoso con su entorno directo. “Te mostraba el amor. Fue un padre muy amoroso”, remarcó Esteban sobre la crianza recibida.

La verdad tras su salida del elenco y la unión con La Chilindrina

A diferencia de otros integrantes del reparto rodeados de polémicas y batallas legales, Ramón Valdés jamás tuvo conflictos con Roberto Gómez Bolaños ni con el resto de sus compañeros. Su salida de la serie respondió únicamente al deseo personal de encarar proyectos distintos en un momento donde ya no disfrutaba plenamente de las grabaciones.

Dentro del elenco, su vínculo más estrecho lo entabló con María Antonieta de las Nieves. El afecto mutuo traspasó la pantalla a tal punto que el actor fue el testigo de boda de la intérprete. Esteban le dedicó su obra a ella con palabras de profunda gratitud: “Mi papá la veía como hija y ella lo veía como papá, así literal. Cuando ella se casó al que invitó como testigo de su boda fue a mi papá, o sea, su papá”.

A los 63 años, Esteban Valdés mantienen más vivo que nunca el legado de su padre

Los últimos momentos y la vigencia de una lección de vida

Ante el diagnóstico de cáncer de pulmón que deterioró la salud del comediante, Esteban asumió el cuidado directo de su padre en los momentos finales. Durante esa convivencia, las lecturas bíblicas le aportaron paz espiritual a Ramón hasta su muerte, ocurrida el 9 de agosto de 1988 a los 63 años.

Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988 a los 63 años Gentiileza / Anka Ediciones

Incluso en esa etapa crítica, el actor mantuvo intacto su espíritu alegre frente a la adversidad. “La muerte es lo peor que nos puede pasar, pero mi papá días antes de morir hacía bromas. Esa es la mejor lección. Mi libro al final dice ‘nunca pierdan el sentido del humor’”, concluyó Esteban Valdés, quien hoy trabaja junto al Grupo Chespirito en un documental y en nuevos proyectos para mantener viva la memoria de su padre en las nuevas generaciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo de Irina Repetto