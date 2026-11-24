MasterChef Celebrity: quién subió al balcón y quiénes recibieron el delantal negro este lunes 23 de noviembre
Mike Amigorena se diferenció del resto de sus compañeros y sigue en el certamen; quiénes competirán en la gala de eliminación
- 3 minutos de lectura'
Un participante de MasterChef Celebrity (Telefe) subió al balcón este lunes 23 de noviembre y de esta forma continuará una semana más en el certamen gastronómico.
En un programa donde reinó la tensión, los participantes no contentaron al jurado integrado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui.
“Creemos que bajaron el rendimiento para volver a subir en algún momento. No estamos complacidos”, explicó Martitegui cuando tuvo enfrente a los cocineros. En efecto, uno de ellos sobresalió con su creación y se ganó un lugar en el balcón.
Quién subió al balcón en la gala de este lunes 23 de noviembre
Pablo Migliore, Campi, Edith Hermida, Rocío Robles, Pablo Giralt, Luck Ra, Grego Rossello, Elizabeth Vernaci, Luciana Geuna y Mike Amigorena fueron los cocineros que intentaron seducir a los jurados con distintos platos, que fueron logrados en mayor y menor medida.
Finalmente, Amigorena, Vernaci y Migliore quedaron como los mejores puntuados, siendo el primero el salir beneficiado con la distinción.
Amigorena cocinó un pollo al champiñón con cous cous y salsa de vino blanco, puerro, acelga y cebolla. Su preparación, que combinó diferentes tipos de cocción, dio en el blanco con las pretensiones y así ganó un lugar en la siguiente ronda.
Quiénes competirán en la gala de eliminación
Por su parte, otros participantes no contentaron al exigente jurado y definirán su futuro en el reality.
- Campi
- Pablo Giralt
- Edith Hermida
- Pablo Migliore
- Rocío Robles
- Grego Rossello
- Luciana Geuna
- Elizabeth Vernaci
- Luck Ra
Quiénes fueron eliminados de Masterchef Celebrity 2026
- Pachu Peña
- Paula Trapani
- Morena Beltrán
- Alejandro Lerner
- Diego Ramos
- Julieta Nair Calvo
Quiénes continúan en MasterChef Celebrity
Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:
- Campi
- Josefina “China” Ansa
- Edith Hermida
- Elizabeth Vernaci
- Grego Rossello
- Hernán Coronel
- Julieta Poggio
- Karina Mazzocco
- Mike Amigorena
- Lizy Tagliani
- Luciana Geuna
- Luck Ra
- Marta Fort
- Nazareno Casero
- Pablo Giralt
- Pablo Migliore
- Rocío Robles
- Sebastián Presta
Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo
MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.