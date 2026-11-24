Un participante de MasterChef Celebrity (Telefe) subió al balcón este lunes 23 de noviembre y de esta forma continuará una semana más en el certamen gastronómico.

En un programa donde reinó la tensión, los participantes no contentaron al jurado integrado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui.

“Creemos que bajaron el rendimiento para volver a subir en algún momento. No estamos complacidos”, explicó Martitegui cuando tuvo enfrente a los cocineros. En efecto, uno de ellos sobresalió con su creación y se ganó un lugar en el balcón.

Quién subió al balcón en la gala de este lunes 23 de noviembre

Pablo Migliore, Campi, Edith Hermida, Rocío Robles, Pablo Giralt, Luck Ra, Grego Rossello, Elizabeth Vernaci, Luciana Geuna y Mike Amigorena fueron los cocineros que intentaron seducir a los jurados con distintos platos, que fueron logrados en mayor y menor medida.

Finalmente, Amigorena, Vernaci y Migliore quedaron como los mejores puntuados, siendo el primero el salir beneficiado con la distinción.

Mike Amigorena subió al balcón

Amigorena cocinó un pollo al champiñón con cous cous y salsa de vino blanco, puerro, acelga y cebolla. Su preparación, que combinó diferentes tipos de cocción, dio en el blanco con las pretensiones y así ganó un lugar en la siguiente ronda.

Quiénes competirán en la gala de eliminación

Por su parte, otros participantes no contentaron al exigente jurado y definirán su futuro en el reality.

Campi

Pablo Giralt

Edith Hermida

Pablo Migliore

Rocío Robles

Grego Rossello

Luciana Geuna

Elizabeth Vernaci

Luck Ra

Quiénes fueron eliminados de Masterchef Celebrity 2026

Pachu Peña

Paula Trapani

Morena Beltrán

Alejandro Lerner

Diego Ramos

Julieta Nair Calvo

Quiénes continúan en MasterChef Celebrity

Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:

Campi

Josefina “China” Ansa

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Karina Mazzocco

Mike Amigorena

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Rocío Robles

Sebastián Presta

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.