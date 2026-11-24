Hace dos meses las redes sociales le jugaron una mala pasada a Carolina “Pampita” Ardohain cuando, sin querer, compartió en sus historias de Instagram un posteo de María Eugenia “la China” Suárez, dando cuenta de que estaba al pendiente de sus publicaciones. Si bien rápidamente lo eliminó, los usuarios no se lo dejaron pasar y terminó expuesta. Ahora, la modelo fue consultada directamente por su “indiscreción” y, fiel a su estilo y con el humor que la caracteriza, contó el backstage de la escena.

“La tecnología no es lo mío, evidentemente”, comentó entre risas Pampita cuando fue consultada por la prensa, incluidas las cámaras de Infama (América TV). “Me reí, me lo tomo con humor. Me lo mandaron mis amigas. Yo soy muy de meter la pata, no es la primera vez que me pasa”, reconoció y reveló que su sobrina o su cuñada son quienes suelen avisarle si comete un error como este.

Pampita compartió en sus historias de Instagram un posteo de la China Suárez y rápidamente lo eliminó (Foto: X @elejercitodelam)

A su vez, explicó que vio la publicación de Suárez porque alguien se la envió y no sabe cómo, pero un clic terminó por hacer pública la historia. Si bien estuvo solo unos segundos en ese estado, fueron suficientes para que varios usuarios lo vieran y compartieran. Más allá del mal trago, Ardohain le restó importancia y se tomó con humor lo sucedido.

Si bien es cierto que cualquiera puede cometer un error, cuando reflota una rivalidad de años, es más difícil que pase inadvertido. A mediados de septiembre, Pampita subió a sus historias de Instagram una publicación que hizo Suárez en su feed que incluyó fotos en la “casa de los sueños” de Mauro Icardi en La Isla, Nordelta, y una de 2022 en Nueva York luciendo un vestido de una reconocida marca con la que actualmente Ardohain trabaja.

Tras el escándalo con la China Suárez, Pampita compartió un divertido meme (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Aunque rápidamente la conductora lo eliminó, sus seguidores le ganaron de mano e hicieron una captura que fue compartida posteriormente desde la cuenta de X de El ejército de LAM y se viralizó. Inmediatamente, las especulaciones se hicieron eco al punto tal que Pampita reaccionó y publicó un divertido meme de un fragmento del video sin audio de “No me quemés” de Nazareno Móttola en el programa Peligro sin codificar y decidió que la frase esté escrita en llamativas letras blancas a modo de resaltarla. Su posteo fue interpretado como una forma de respuesta, con humor, a quienes la expusieron públicamente por su error.

Pese a que Pampita supo mantener un vínculo cordial con Suárez, las cosas cambiaron bastante en el último tiempo. De hecho, recientemente fue consultada por la pelea mediática entre la actriz y Wanda Nara y evitó no solo tomar partido, sino también juzgar decisiones familiares ajenas. “No opino y no me gusta opinar de otras madres, otros padres. No soy quien para juzgar a nadie”, sostuvo en diálogo con Puro Show (eltrece) y dijo que no podía darles consejos a ninguna de las partes porque “cada persona sabe lo que hace”.

Pampita y la China Suárez supieron tener un vínculo cordial, pero las cosas cambiaron en el último tiempo (Captura: LAM)

Asimismo, fue consultada por si estos hechos afectan a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, puesto que sus hermanos Magnolia y Amancio —hijos de Benjamín Vicuña y Suárez— están en el centro de la escena. “No, los chicos no se intoxican con nada de esto, no miran tele, no leen portales. Hoy los jóvenes eligen el contenido que miran, lo ven en el horario que ellos quieren, en otras plataformas. Es muy distinto a cuando yo era chica”, sostuvo la modelo.